Turške besede, ki jih morate poznati

Če ste oboževalci turških serij, kot je Usodna odločitev, ki jo med tednom lahko spremljate na Planet TV, potem verjetno poznate že kar nekaj turških besed in izrazov. Za vas smo pripravili slovarček turških besed, ki vam bodo pomagale še bolje razumeti najljubše like in jezik, ki ga ti govorijo.