Top destinacije za prve šolske počitnice

Jesen je za mnoge idealni čas za potovanja ter takšne ali drugačne izlete. Še posebej za tiste družine, ki imajo šoloobvezne otroke, saj konec oktobra nastopijo tako zelo pričakovane krompirjeve počitnice , ki kar kličejo po zasluženem oddihu, sprostitvi, kakovostnem času z družino in sončnimi aktivnostmi za velike in majhne. Kam bi se podali tokrat? Na kup smo zbrali nekaj predlogov ugodnih hotelskih paketov pri nas in malce čez mejo, kjer lahko lahko s svojimi najmlajšimi ujamete še zadnje sončne žarke pred nastopom mrzlih in bolj turobnih zimskih dnevov.

Že razmišljate o krompirjevih počitnicah? Potem ste na pravem mestu.

Če je poletje bolj naklonjeno morskim vragolijam, si jeseni in pozimi radi privoščimo kakšno termalno dogodivščino. Megabon bo poskrbel, da ne boste pregloboko segli v denarnico, saj imajo za vas pripravljene akcijske pakete za celo družino. Prve šolske počitnice so kot nalašč za družinski oddih, kjer se boste sprostili tako starši kot tudi vaši najmlajši. Uživajte v savnah, plavajte in se prepustite drugim, da vas neskončno razvajajo ter si napolnite baterije preden spet stopite v službo oziroma se usedete v šolsko klop.

V nadaljevanju članka predstavljamo kar nekaj možnosti, kam se odpraviti za krompirjeve počitnice, ki jih ponuja Megabon. Ta na enem mestu zbira najugodnejše hotelske pakete na svetu, priloženi predlogi pa združujejo vodne užitke, možnosti za rekreacijo, gastronomske užitke, animacijo otrok, wellness ponudbo in še marsikaj drugega.

V enem najlepših mestec v Kvarnerju vas v času krompirjevih počitnic željno pričakuje Remisens hotel Excelsior. Njegove štiri zvezdice obljubljajo maksimalno udobje, ki sta si ga privoščila tudi ''james bondovca'' Pierce Brosnan in Jane Seymour. Skratka, vsi razlogi so tu, da skočite v Remisens hotel Excelsior na malce morskega razvajanja!

Hotel s štirimi zvezdicami ponuja prostorne sobe in vsebine za počitnice, polne sprostitve in zabave. Uživajte v spa centru, opremljenim z masažnimi sobami. Potopite se v pomirjujoč svet "petih elementov" in dovolite, da na vas učinkujejo zdravilne sestavine lovorja in oljk, avtohtonih rastlin, katerih blagodejno delovanje na človeško telo je znano že od davnih časov, in drugih skrbno izbranih sestavin v naših posebej oblikovanih tretmajih in ritualih.

Kaj pravite na krompirjeve počitnice v Opatiji? Predlagamo vam luksuz. Hotel Ambasador v Opatiji nudi tradicionalno eleganco in vrhunske storitve, ki zagotavljajo nepozabno izkušnjo. Premium hotel s 5 zvezdicami, opatijski Ambasador, vas bo navdušil s svojimi vrhunskimi vsebinami. Od junija 2019 s še novejšim dizajnom, obnovljenimi sobami in združitvijo Hotela Ambasador z Villo Ambasador, kar gostom prinaša še več udobja in možnosti za luksuzen oddih ob morju.

Hotel Ambasador se nahaja na osrednji lokaciji blizu središča Opatije, vendar kljub temu zagotavlja zasebnost. Nahaja se blizu kopališča in sprehajalne poti Lungomare, ki se razteza kar na 12 km ob obali. V času jesenskih dni dni boste baterije lahko polnili med sprehajanjem ob čudovitem morju.

Hotel Ambasador se ponaša z vrhunskim wellness & spa centrom Five elements, ki se razteza na 1300 m2. S specifičnimi tretmaji in programi, posvečenimi elementu vode, vam bo spa center pomagal, da ponovno pridobite energijo, okrepite dušo in telo.

Hotel Pinija se nahaja v mestecu Petrčane, v okolici Zadra. Hotel je zaradi edinstvenega položaja na naravnem polotoku popolna izbira za oddih in rekreacijo. Umaknite se od vsakdana, prepustite se gostoljubju, gastronomskim specialitetah, sprostite se ob romantični wellness ponudbi.

Hotel Pinija ponuja 300 sodobno opremljenih sob, 4 hotelske apartmaje in 6 sob, ki so prilagojene osebam s posebnimi potrebami. Namestitvene enote so razporejene v 3 hotelskih krilih, ki so povezani z recepcijo, prostornimi skupnimi prostori in aperitiv barom. Premium soba je dvoposteljna soba z balkonom, velikosti približno 22 m², ki ponuja razgled na prečudovit borov gozd.

Wellness & Spa center Marea z bazeni in z velikostjo 2000 m²notranjega in 1000 m²zunanjega prostora. Wellness ponudba temelji na individualnem pristopu, poudarek pa je na avtentičnih ''Pinija Experience'' ritualih. Za popolno izkušnjo se v negi uporabljajo tudi vrhunski kozmetični izdelki francoske kozmetične hiše Sothys. Uživajte v masaži in peelingu telesa s soljo iz bližnjega mesta Nin, ostanite v formi v sodobnem fitness centru, po treningu se prepustite čarom savn ali pa se potopite v prostoren bazen.

Izkusite čare Sredozemlja in se prepustite uživanju v gastronomskim specialitetah hotelske restavracije Pinija. Ponudba restavracije temelji na hrvaški, dalmatinski in mednarodni kuhinji. Če iščete sprostitev ob bazenu, uživanje na plaži ali miren kotiček, vam je na voljo tudi eden izmed 4 barov.

Hotelsko naselje St. Bernardin se nahaja med srednjeveškim biserom Piranom in modernim prestižnim jadranskim letoviščem Portorožem na slovenski obali. Gre za pravo malo mesto, v katerem je poskrbljeno za vse želje in potrebe sodobnega človeka, ki išče oddih na slovenski obali. Na enem kraju najdete vse, kar na počitnicah potrebujete – namestitev, restavracije, trgovine, plaže, športna igrišča, sprehajalne steze in še veliko več.

Hotel Vile Park povezuje 5 vil z 216 sobami - Vila Galeb, Vila Galeja, Vila Orada, Vila Nimfa. Vile povezuje prijetna nakupovalna ulica z bari in restavracijami, ki se zaključi z laguno in bujnim sredozemskim rastjem. Zajtrk in večerja sta v Hotelu Histrion, od koder je tudi neposreden dostop v morski park Laguna Bernardin, Wellness Histrion in Casino Bernardin. Pri bazenu je tudi Tropic Bar s široko ponudbo osvežilnih pijač. Sobe v Hotelu Vile Park zagotavljajo miren in za vsak žep dostopen oddih. Na razpolago je 216 sob, primernih za družine in pare.

Naj vas očarajo Terme Topolšica, ki so odmaknjene od mestnega vrveža, naj vas objameta gorski zrak in spokojna tišina. Spočijte se ob pogledu na okoliške hribe, uživajte v naravi, ki zdravi sama po sebi!

Po dostopni ceni si namreč lahko privoščite tudi 3-dnevno termalno sproščanje v Termah Topolšica in Hotelu Vesna. Ta ponuja prostorne in lepo urejene sobe, ki nudijo vse, kar je potrebno za prijetno bivanje,

V sklopu hotelskega kompleksa se, jasno, nahajata tudi zunanji in notranji vodni park s termalno vodo. Navdušeni boste nad vodnimi atrakcijami za vso družino. Topli vrelci, bazen za otroke, masažne prhe in masažni bazeni ter prave rimske kopeli zagotavljajo, da vam tudi v hladnejših dneh ne bo dolgčas. Poleg tega pa se lahko razvajate v finskih in infra savnah ter turških kopelih.V dveh hotelskih restavracijah, ki lahko pogostita 400 gostov, pa se prepustite kulinaričnim dobrotam, v aperitiv baru in kavarni pa uživajte v prijetnem druženju ob pijači ali okusni sladici.

Krompirjeve počitnice na Bledu? Bere se mamljivo. Hotel Kompas stoji na manjši vzpetini v samem središču Bleda. Zgrajen v značilnem alpskem slogu se harmonično vklaplja v svojo naravno okolico, ki jo zaznamujejo visoke planote in julijski vršaci. Njegova edinstvena lega gostom omogoča nepozabne razglede na Blejsko jezero in grad. Posebej očarljiva je hotelska terasa, kjer se lahko brezskrbno prepustite sončnim žarkom in zaplavate v zastekljenem bazenu. Za popolno sprostitev telesa in duha so tu še masažni bazen in savne, za vse aktivne pa fitnes in igrišče za skvoš.

Hotel Kompas se ponaša z velikim zastekljenim plavalnim bazenom, ki leži na hotelski terasi in v vseh letnih časih ponuja edinstven razgled na jezero in grad. Poleg bazena se gostje Hotela Kompas lahko sproščajo tudi v toplem masažnem bazenu ter finski, turški in infrardeči savni.

Gostom hotela zjutraj postrežejo s poživljajočim zajtrkom in jih zvečer razvajajo z dobrotami iz samopostrežnega bifeja. Ves čas svojega bivanja pa boste deležni prijazne pozornosti slehernega člana našega osebja. V Hotelu Kompas je gostom na voljo 95 udobnih hotelskih sob in prostornih apartmajev, primernih za bivanje družin. Sobe so sodobno in prijetno opremljene ter klimatizirane, večina jih ima tudi balkon. Gostje lahko izbirate med sobami s pogledom na jezero in sobami s pogledom na park.

Terme Tuhelj so odlična družinska destinacija, ki ponuja širok nabor aktivnosti za vso družino, v vsakem letnem času. Tudi jeseni. Hotel Well, večkrat nagrajen z nazivom Turistični cvet za kakovost, se nahaja v osrčju hrvaškega Zagorja in ponuja popolno sprostitev in pobeg iz vsakdanjega hrupa v osrčje neokrnjene narave, prijaznih ljudi in hotelskega udobja. Lega hotela je zelo primerna za vse, ki si želijo aktivnega oddiha, saj ponuja številne možnosti za kolesarjenje in pohodništvo. Od Podčetrtka je hotel oddaljen 28 km, v bližnji okolici pa je zelo priljubljen kraj za obisk Kumrovec ali muzej krapinskega pračloveka ...

Komleks bazenov in infrastrukture za popolno izkušnjo kopanja je postal pravi turistični fenomen Hrvaške in je v celoti napolnjen z zdravilno termalno vodo. To je največje bazensko kopališče na Hrvaškem. Pričakuje vas več kot 5000 m2 vodne površine - 8 zunanjih in notranjih bazenov, ki ponujajo različne atrakcije, raznoliko gostinsko ponudbo, zabavno animacijo in edinstveno doživetje za vse generacije!V Termah Tuhelj vas prav tako pričakuje največji center savn na Hrvaškem, edinstven programi ter otroške in družinske savne pod strokovnim vodstvom. Prepustite se raznolikosti programov in savn.

Svet savn vključuje: bionsko savnanje s kristali, kromoterapijo in savne v štirih finskih savnah, panoramske savne, savne v blatnih, slanih in dvojnih parnih savnah. Pričakujte tudi številne podrobnosti, kot so ledena jama, kneipp steza, jacuzzi, hladni bazen, Laconium, wellness bar, nudistična terasa za sončenje in počitek. Sprostite se in se izognite vsakodnevnemu stresu!

Idealna izbira za družine z otroki in rekreativce je tudi Hotel Sol Garden Istra v Umagu, ki se nahaja v Kotoro Resortu in je le 250 metrov oddaljen od morja. Mesto Umag se je razvilo v eno izmed najbolj priljubljenih turističnih destinacij na Hrvaškem in to ni presenečenje. Slikovito istrsko mesto na Jadranski obali izstopa s svojo lepoto. Zaradi svoje lokacije na severozahodu Hrvaške, Umag šteje za vrata Istre iz Evrope. Takoj po prihodu v mesto boste opazili njegove čari. Takoj, ko zagledate te neskončne mediteranske pejsaže in začutite vonj Jadranskega morja v zraku, vedeli boste, da se nahajate na posebnem mestu.

Hotel Sol Garden Istra je eden izmed najboljših družinskih hotelov na Hrvaškem. Prečudovito okolje, dobra hrana, spa tretmaji in kakovostne storitve ter vsi elementi, ki bodo olajšali bivanje staršem, otrokom pa bodo zagotovili nepozabne počitnice! Uživajte s svojimi otroki na zunanjem kompleksu bazena s številnimi atrakcijami ali v Aqua Parku s tobogani in vodnim igriščem. Animatorji bo poskrbel za zabavo s številnimi dnevnimi in večernimi aktivnostmi za otroke vseh starosti.

Elegantna in prostorna soba je urejena v sugestivnem, izrazito sodobnem stilu, opremljena s "king size" posteljo, TV sprejemnikom ravnega ekrana, pisalno mizo in raztegljivim kavčem. Soba je svetla in prijetna, tudi zaradi prostornega balkona, na katerem lahko uživate tudi v jutranji kavi na svežem zraku. Soba je opremljena tudi z avtomatiziranim sistemom za kontrolo toplote in vsem potrebnim, da vam zagotovi nepozabno bivanje.Hotelska restavracija nudi bogato izbiro obrokov in predstavitev kuhanja, poleg bazena pa najdete bar s prigrizki. Na razpolago so še fitnes, teniška igrišča s šolo tenisa, strelišče in igrišča za odbojko na mivki, badminton ter nogomet. V okolici najdete tudi tekaško stezo.