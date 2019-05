Tam, kjer je vreme vedno pravo za kopanje

Poletje se še vedno sramežljivo skriva za vogalom, a muhasto vreme nikakor ne sme biti razlog, da si ne bi privoščili vodnih užitkov in se sprostili v družbi svoje boljše polovice. V Termah 3000 – Moravske Toplice, Termah Ptuj, Termah Lendava in Zdravilišču Radenci pravijo, da je pri njih vsako vreme pravo za kopanje. Ne verjamete?

Privoščita si razvajanje v dvoje.

Ko se nastanite v udobni dvoposteljni sobi, kjer vas že čaka kopalni plašč, vam ne ostane drugega, kot da preizkusite bogato ponudbo termalnih bazenov, v katerih se lahko kopate neomejeno. Tako v Termah 3000 – Moravske Toplice, Termah Ptuj kot tudi v Termah Lendava in Zdravilišču Radenci sta zunanji in notranji bazenski del povezana, tako da lahko nemoteno uživate v vodnih aktivnostih in se prav nič ne ozirate na vremenske razmere. Če vam topla voda ni dovolj, se lahko pogrejete še v savni ali se udeležite ene od organiziranih vadb. Verjetno je odveč poudarjati, da je razvajanje v dvoje v wellness centru še slajše. Če se jih odločite obiskati med tednom, pa vas nagradijo s posebnim popustom. Ko bo prišel dan odhoda, nikar ne bodite žalostni, saj lahko še ves zadnji dan uživate v kopanju, domov pa odnesete kopico novih spominov, ki vaju bodo še dolgo povezovali. In ne le to, domov se boste vrnili tudi bolj zdravi.

Sproščeni in bolj vitalni

V Termah 3000 – Moravske Toplice izvira črna termomineralna voda, ki ni edinstvena le v Evropi, ampak v svetovnem merilu. Slovensko "črno zlato", kot radi imenujemo to vodo, ima med drugim protibolečinski učinek, izboljša prekrvavitev in pomiri živčno napetost. Terme Lendava se ponašajo z zeleno parafinsko zdravilno vodo, ki kožo odene v žamet, razbremeni sklepe in lajša starostne težave.

Mineralna zdravilna voda v Radencih zelo ugodno vpliva na delovanje človeškega organizma, spodbuja in pospešuje prebavo, izboljšuje hidracijo in s tem regeneracijo telesa, pozitivno vpliva na razstrupljanje, umirja razdražen želodec in zmanjšuje želodčno kislino, zavira rast bakterij in s tem spodbuja celjenje ran ter zdravljenje kroničnih okužb, pospešuje izločanje vode, izboljšuje delovanje ledvic in zmanjšuje možnost nastanka ledvičnih kamnov ter krepi telo in njegovo odpornost.

Mineralna voda iz Radencev dobrodejno vpliva na vaše zdravje.

Tudi termalna voda, ki izvira v Termah Ptuj, vrača zdravje in dobro počutje. Dobrodejna je zlasti pri revmatičnih obolenjih, po poškodbah in operacijah gibal ter pri degenerativnih boleznih in boleznih presnove. Zdravje je dobrina, ki jo pogosto jemljemo za samoumevno, pa ni. Ravno zato je oddih, kjer se hkrati sprostimo in poskrbimo za svoje telo, več kot dobrodošel, v dvoje pa je lahko tudi zabaven.

Razvajanja v dvoje in nepozabni izleti

Verjamemo, da je čas, ki ga preživita skupaj, vedno nekaj posebnega, da bo res nepozaben, pa si privoščita skupno razvajanje in navdihujoče izlete v okolici, da še bolje spoznata svoje gostitelje. Med obiskom Zdravilišča Radenci uživajta v pitni kuri ali kopeli z mineralno vodo iz Radencev, poskusita lahko bučno olje, prleško šunko in lokalna vina v Jeruzalemu. V zadnjega se lahko odpravita tudi na kolesarski izlet, se spustita po reki Muri s kanujem ali pokukata v Čebelarski muzej Krapje.

Parafinska kopel vašo kožo ovije v žamet.

V Termah Lendava si privoščita parafinsko kopel za roke, nato pa obiščita z bioenergijo bogato Bukovniško jezero, se podajta na izlet v bližnje Lendavske gorice, voden izlet Skozi tri države v enem dnevu – na kolesu in si oglejta mumijo vojščaka Hadika, ki je Lendavo branil pred turškimi vpadi.

Ptuj si lahko ogledata tudi s kolesa. Foto: STO

Terme Ptuj ležijo v najstarejšem slovenskem mestu, kjer se lahko prepustite številnim enološko-gurmanskim doživetjem, od vinskega safarija in sodelovanja na trgatvi do degustacije vin in domače hrane na okoliških vinotočih. V okolici Ptuja lahko podoživite tudi srednjeveško pustolovščino iskanja svetega grala in skritih zakladov viteza Parzivala ali pa obiščete katerega od mitrejev, starodavnih svetišč boga Mitre, mistično Ptujsko goro ali Jupitrovo svetišče na Grajskem griču. Če si privoščita oddih v Termah 3000 – Moravske Toplice, ne smeta zamuditi masaže Panonski travnik ali masaže z bučnim oljem. Nato se lahko s kolesom odpeljeta v Krajinski park Goričko med mogočne zidove največjega gradu na Slovenskem, si ogledata nasad orhidej Ocean Orchids, ki so zrasle s pomočjo termalne vode, obiščeta Evropsko vas štorkelj Veliko Polano, si ogledata pripravo pravega prekmurskega bučnega olja in obiščeta otok ljubezni, naravni otok na Muri.

Priložnosti za edinstvena doživetja vama zagotovo ne bo zmanjkalo, domov pa se bosta vrnila kot prerojena.

Piknik na obrežju Bukovniškega jezera vama bo za vedno ostal v spominu.