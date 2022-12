Spektakel ob odprtju enega od najlepših adventnih dogodkov na Hrvaškem

Praznični december je za številne najlepši čas v letu, ko v pričakovanju božiča in novega leta obiskujemo najrazličnejše sejme in pripravljamo darila za svoje najdražje. Brez dvoma je eden od bolj priljubljenih dogodkov v Dalmaciji Advent v Zadru , saj vsako leto privabi vse več tujih gostov, ti pa lahko občutijo pravo zimsko pravljico ob morju.

Foto: TZ grada Zadra, Bojan Bogdanić

Na adventnem odru zadrskega Trga Petra Zoranića se je konec novembra zgodilo spektakularno odprtje adventnega dogajanja v Zadru, ki za letos obljublja še več zanimivega dogajanja za vso družino. Vse do 7. januarja se bodo obiskovalci lahko zabavali ob kulinarični ponudbi, priljubljeni glasbi, prazničnih delavnicah in obiskih dobrih mož, te težko pričakujejo predvsem najmlajši obiskovalci.

Foto: TZ grada Zadra, Bojan Bogdanić

Advent v Zadru prinaša zabaven in vsebinsko bogat program Letos so v Zadru šli še korak naprej in pripravili vsebinsko in gastronomsko še bogatejšo prireditev. Do 7. januarja prihodnje leto vas pričakujejo z vrhunsko kulinariko, ki vključuje tradicionalne domače praznične jedi, pijačo in mamljive slaščice, odličen glasbeni program ter številne delavnice in spremljevalne dogodke za vse starosti. V tem prazničnem času se bodo v Zadru zvrstila številna priljubljena imena hrvaške glasbene scene, kot so na primer Petar Grašo, Jelena Rozga, Ivan Zak, Marko Škugor, in najpopularnejše dalmatinske klape. Koncerti so le del bogate prireditvene ponudbe, ko Zadar zadiha in živi v prazničnem vrvežu. Advent v Zadru bodo dopolnili bogat otroški program s tradicionalnim otroškim silvestrovanjem, nastopi didžejev, mažoretk, pevskih zborov, z drsališčem in različnimi delavnicami. Ves program boste našli na spletni strani zadar.travel/hr/advent.

Prepustite se prazničnemu vzdušju Zadra

Božični sejmi na prostem so vedno dobra ideja za izlet. Zima v Zadru lahko ponudi veliko bolj prijetne temperature kot v notranjosti celine. Na sneg sicer ne upajte, a kljub vsemu pričakujte praznični duh, saj ne mine dan, da ne bi bilo zabavnega dogodka, ki bi ga lahko obiskali.

Foto: TZ grada Zadra, Bojan Bogdanić

Odpravite se na sprehod po zgodovinskem polotoku in uživajte v božičnem razpoloženju mesta. Ob tem si privoščite tradicionalno domačo jed. Vsekakor pa preverite tudi zabavni program, ki ga ponuja Advent v Zadru, ali pa pojdite drsat v zimski park Višnjik, ki vsako leto privabi številne obiskovalce in je postal prepoznavna praznična prireditev v mestu. Letos bo Zimski park bogatejši za programe in zabavo za otroke in mladostnike, imel pa bo največ ledu do zdaj.

Foto: TZ grada Zadra, Iva Perinčić

Če boste božič preživeli v Zadru, boste lahko prav na božični večer uživali ob melodijah Klape Niko, 25. decembra pa prisluhnili Petru Grašu, enemu od najbolj priljubljenih hrvaških pevcev, ki je v svoji bogati glasbeni karieri sodeloval s številnimi vrhunskimi glasbeniki in je dobitnik skoraj vseh večjih nagrad v regiji. Najmlajše bo 24. decembra najbolj razveselil obisk Božička.

Foto: TZ grada Zadra, Fabio Šimićev

Ni adventa brez sarme, hamburgerjev, polenovke, ocvrtkov ... Na adventnem trgu bo letos postavljenih 25 adventnih hišic, iz katerih bodo obiskovalcem na voljo vrhunske specialitete, obilica toplih napitkov in osvežilnih pijač, najboljša domača praznična gastronomija ter še nekaj presenečenj. Kot vedno se bodo iz adventnih hišic širile vonjave po sarmi, klobasah, pleskavicah, polenovki, ocvrtkih in vsem, kar obogati praznično vzdušje.

Foto: TZ grada Zadra, Marin Gospić

Foto: TZ grada Zadra, Iva Perinčić

Silvestrovanje ob morju

Zadrski advent ponuja pestro dogajanje tudi na silvestrski večer, in sicer tako na Trgu Petra Zoranića kot na Narodnem trgu. Odlična glasba in praznične dobrote vam bodo pričarale čudovit vstop v novo leto. Silvestrovanje se začne ob 11. uri z otroškim novim letom na Narodnem trgu. Na Trgu Petra Zoranića pa bo ob 22. uri oder zasedla pop-etno skupina Tonči Huljić & Madre Badessa band. Silvestrovanje se bo nadaljevalo v družbi ene od najbolj priljubljenih hrvaških klap Rišpet. Na Narodnem trgu bo nastopila izjemno popularna zadrska skupina Forum, ki je znana po dobri zabavi in ​​prijetnem vzdušju. Njihov repertoar je sestavljen iz tujih in domačih uspešnic ter zimzelenih pesmi, jazz glasbe, pop rocka in tudi avtorskih skladb, zato vas bodo s svojim nastopom popeljali skozi pravi glasbeni časovni stroj.

Foto: TZ grada Zadra, Bojan Bogdanić

Nadenite si Božičkovo kapo in se podajte na tek ob morju

Če ste velik tekaški navdušenec, ne prezrite božičnega teka. Zadar Christmas Run 2022 je športni dogodek, organiziran v sklopu Adventa v Zadru. V svoji prvi izvedbi leta 2019 je požel veliko zanimanja, saj se je na tek takrat prijavilo 600 tekačev. Za tekmo so pripravili rdeče božične kapice za vse tekmovalce in posebne rdeče majice. Naj vas zima ne odvrne od tega, da ostanete v formi!

Raznolika ponudba prenočišč v Zadru

Zadar se ponaša z bogato ponudbo prenočišč za vsak okus in žep – od luksuznih pa vse do cenovno dostopnejših hotelov in hostlov ter apartmajev, ki so primerni tako za pare kot za družine. Če boste v Zadru ostali le noč ali dve, se vam splača ostati v starem mestnem jedru. Ko si boste ogledali znamenite Morske orgle, ruševine rimskega foruma, katedralo sv. Anastazije in Narodni trg, boste imeli enostaven dostop do vseh zadrskih restavracij in kavarn.

Hoteli v Zadru ponujajo raznoliko ponudbo wellness storitev, aktivnosti tako za odrasle kot otroke, dostop do vodnih parkov z bazeni in najmlajšim prilagojene igralnice. Družinski bazeni bodo pomagali zmanjšati stres družinskih počitnic, pari pa se boste lahko sprostili z obiskom savne, kopeli ali wellness salona in si privoščili romantični božični oddih.

Foto: TZ grada Zadra, Bojan Bogdanić

Tudi ponudba apartmajev je raznolika, dostopni so vsakomur. Gostitelji so ustrežljivi in vam bodo dali vse pomembne lokalne informacije, od tega, kje jesti, do tega, kaj se splača v prazničnem času v Zadru doživeti.

Zadar je priljubljena turistična destinacija vse leto

Zadar je izjemno priljubljena počitniška destinacija, ki jo poleti obiščejo tudi svetovno znana imena. Turistična sezona pa se zaradi posezonskih programov in križarjenj nadaljuje tudi v hladnejši čas leta. Dodaten razlog, da tudi v času božično-novoletnih praznikov pričakujejo povečano število prenočitev, je prav organizacija Adventa v Zadru, ki hkrati pomembno pripomore tudi k prepoznavnosti in priljubljenosti obmorskega mesta.

Foto: TZ grada Zadra, Marin Gospić

To je tudi čas, ko v ozadje stopi Kalelarga, znamenita ulica, ki je kultni prostor in simbol samega mesta, saj je na tisoče obiskovalcev tokrat najlepša priča pomenu te tradicionalne zadrske manifestacije. Prepustite se prazničnemu vzdušju v dalmatinskem slogu. Advent v Zadru vam bo pričaral prav posebno doživetje.

Foto: TZ grada Zadra, Fabio Šimićev

Vse informacije o Adventu v Zadru najdete na: zadar.travel/hr/advent/.