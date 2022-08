So te poletne destinacije tudi na vašem seznamu?

Otok ljubezni, ki ga obiskuje vse več turistov

Tretji največji otok v Mediteranskem morju, ki se ponaša tudi z do 340 sončnimi dnevi na leto, je Ciper. Grška mitologija ga označuje za otok ljubezni, saj velja za rojstni kraj Afrodite, boginje ljubezni. Ta mediteranski dragulj, ki je zaradi ugodnih podnebnih razmer primeren za obisk skozi vse leto, obiskovalcem ponuja tako sanjske plaže s kristalno čistim morjem kot tudi čudovite pohodniške poti ter številna arheološka najdišča, zaradi česar ni presenetljivo, da število turistov, ki se odločijo za obisk Cipra, iz leta v leto narašča.

Afroditina plaža na Cipru Foto: Shutterstock

Mistični rojstni kraj boginje Afrodite

Večino obiskovalcev poleti na Ciper privablja turkizno morje. Otok z vseh strani obdajajo peščene plaže, med katerimi jih kar 57 nosi certifikat modra zastava, ki ga prejmejo le trajnostno naravnana kopališča, ki dosegajo visok standard na področju kakovosti, ekologije in varnosti. Med najbolj slavne zagotovo spadajo plaža Nissi na Ayii Napi, Coraly Bay, Konnos Bay, plaža Makronissos, Blue Lagoon, poseben čar pa ima plaža, poimenovana po boginji Afroditi, saj v grški mitologiji ta predstavlja njen rojstni kraj.

Foto: Shutterstock

Plamenci povezujejo svet

Ciper ni zgolj priljubljena destinacija turistov, temveč tudi plamencev. Ti ga med novembrom in marcem obiščejo zaradi ugodnega vremena. Po dolgi poti s severa Italije, Turčije, Sardinije in Irana preletijo Mediteransko morje, da si v toplih jezerih v notranjosti Cipra ogrejejo noge in se najejo rakcev.

Plamence pa lahko najdete tudi na drugem koncu sveta. Čeprav mehiški polotok Jukatan turisti obiščejo večinoma z mislijo na turkizno Karibsko morje ter majevske piramide, pa lahko te velike ptice rožnate barve najdete tudi na ameriški celini. V zimskih mesecih se navadno zadržujejo na zahodni obali, poleti pa se preselijo na sever polotoka.

Plamenci v Larnaci Foto: Shutterstock

Umetne in naravne danosti Jukatana

Tulum v Mehiki Foto: Shutterstock

Mehiški polotok Jukatan turistom ponuja veliko več kot le Cancun. Številni popotniki se veliko bolj navdušujejo nad plažami, ki se raztezajo ob bližnjem mestu Tulum, kjer je manj gneče, zaradi česar boste lažje in hitreje našli svoj prostor na plaži ob sicer prav tako, če ne še bolj, kristalno čistem morju. Kot turistična destinacija bo Jukatan navdušil tudi ljubitelje spoznavanja novih kultur ter popotnike, ki jih navdušujejo neskončni pohodi v neznano.

Foto: Shutterstock

Obisk priljubljenih arheoloških najdišč Majev, med katerimi najbolj slovi piramida v Chichen Itzi, vas bo ob sončnem vremenu še kako ogrel. Ohladite se lahko v senčnem zavetju vodnih jam Cenot, ki so nekdaj za Maje pomenile vir življenja. Jukatanski polotok je poln Cenot, v številnih je tudi dovoljeno in urejeno kopanje. Tako se lahko po sprehodu na vročem soncu prijetno ohladite ali pa se celo odločite za voden potop v podzemni vodni svet.

Cenote na Jukatanu Foto: Shutterstock

Vulkansko otočje, prizorišče snemanj legendarnih filmskih uspešnic

Havajski arhipelag sestavlja osem večjih in 24 manjših otokov. Kot del Združenih držav Amerike so izjemno priljubljena turistična destinacija Američanov, a čudovite plaže in življenja polno morje na to otočje v Tihem oceanu privabljajo tudi turiste iz drugih delov sveta.

Obala Na Pali na otoku Kauai Foto: Shutterstock

Nacionalni parki, pohodniške poti in čudoviti razgledi, tudi vse to je del tega vulkanskega otočja. Kauai, četrti največji otok Havajev, je s svojo razgibano pokrajino postal pomemben del filmske franšize Jurski park, saj ga lahko pozorno oko opazi prav v vsakem filmu. Njegovo obalo Na Pali si lahko ogledate iz zraka ali z morja in pustila vas bo brez besed.

Rodovitna vulkanska zemlja je kot nalašč za bujno rast raznolike vegetacije, zato ni presenetljivo, da Havaji slovijo tudi po številnih botaničnih vrtovih, med katerimi je na vrhu lestvice zagotovo tudi botanični vrt Hoʻomaluhia na otoku Oahu. Očaral vas bo tako z rastlinstvom kot tudi s čudovitimi slapovi. Njegova lepota odmeva tudi na družbenih omrežjih, poleg tega pa lahko v zavetju tega botaničnega vrta celo kampirate in ribarite, za kar pa potrebujete dovoljenje. Navdušil vas bo s prelepimi jezeri, mostovi in tudi številnimi različno zahtevnimi pohodniškimi potmi.

Botanični vrt Hoʻomaluhia na otoku Oahu Foto: Shutterstock