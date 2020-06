So kavbojke po karanteni še vedno preozke?

Oglasno sporočilo

V Cerkljah na Gorenjskem vemo, kako se znebite odvečnih kalorij in obenem uživate v objemu neokrnjene narave in domače kulinarike!

Kolesarske poti po Občini Cerklje na Gorenjskem

Aktivna doživetja narave in podeželja lahko doživite med barvitimi polji in razgibanimi hribi Občine Cerklje na Gorenjskem. Označenih je osem kolesarskih poti, tako nižinskih kot višinskih, na katere se lahko odpravite s cestnim ali gorskim kolesom. Informacijska tabla z zemljevidom je na voljo v središču Cerkelj pred Petrovčevo hišo, vse poti pa so na terenu označene s tablicami, tako da je smer poti jasno vidna. Poti vodijo mimo kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, ki popestrijo doživetje kolesarskega izleta. Vam smemo ponuditi nekaj namigov?

NIŽINSKE KOLESARSKE TRASE:

CERKLJE–LAHOVČE–CERKLJE (16,3 kilometra)

CERKLJE–PŠENIČNA POLICA–LAHOVČE–PRAPROTNA POLICA–ČEŠNJEVEK–CERKLJE (23,3 kilometra)

CERKLJE–BRNIK–CERKLJE (6,1 kilometra)

CERKLJE–ADERGAS–CERKLJE (10,6 kilometra)

ČEŠNJEVEK–ADERGAS–ČEŠNJEVEK (7,8 kilometra)

ZAHTEVNEJŠE GORSKE KOLESARSKE TRASE:

CERKLJE–ŠENTURŠKA GORA–CERKLJE (13,4 kilometra)

CERKLJE–JEZERCA–CERKLJE (27,2 kilometra)

CERKLJE–ŠTEFANJA GORA–CERKLJE (10,4 kilometra)

Podroben opis poti najdete na https://www.visitcerklje.si/sl/kam-v-cerkljah/kolesarske-poti.

Pohodniške poti po Občini Cerklje na Gorenjskem

Niste ljubitelj kolesarjenja? Nič zato! Za vas imamo pestro ponudbo pohodniških poti po Krvavcu. Štefanja gora, Kriška planina, Veliki Zvoh, planina Dolga njiva – to je le nekaj iz pestrega nabora pohodniških poti, ki jih ponujajo Cerklje. Ponudbo smo za vas strnili na spletni povezavi https://www.visitcerklje.si/sl/kam-v-cerkljah/pohodniske-poti.

Tematske poti

Hoja, kolesarjenje – preveč zahtevno? Rešitev za vas so morda naše tematske poti. Za vas imamo pripravljene tri, ki kar kličejo, da jih obiščete. Se radi sprehajate pod krošnjami, bi lovili pastirske škrate na Krvavcu, vas mika pustolovščina na Krvavcu? Tudi tu imamo za vas dodatne namige na spletni povezavi https://www.visitcerklje.si/sl/kam-v-cerkljah/tematske-poti.

Mi bi pa samo uživali, brez napora!

Ni problema, tudi za vas se najde veliko zanimivega! Počitnice na gorski kmetiji, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, muzeji. Dobrodošli v Cerklje na Gorenjskem!

V Cerkljah na Gorenjskem pa boste našli tudi ponudnike krasnih namestitev, kjer boste po aktivnem izgubljanju kalorij lahko mirno in udobno prespali, postregli pa vam bodo tudi izvrstne kulinarične dobrote iz lokalno pridelane hrane. Vse informacije boste našli na https://www.visitcerklje.si/sl/nastanitve in na https://www.visitcerklje.si/sl/kulinarika.

In kavbojke so vam spet prav, pa še za na plažo ste pripravljeni!

Naročnik oglasnega sporočila je Zavod turizem Cerklje.