Si želite pobeg z mesta? Nekam v zeleno, neurbano okolje?

Ponudili vam bodo popolno sprostitev z jogo, meditacijo in sprehodi v naravi. Prav tako boste lahko v hotelu uporabljali savno in fitnes ter si še dodatno zapolnili dan s temi aktivnostmi.

Če pa si želite miru, je tega na pretek ravno v tem okolju gozdov, kjer je hotel Tisa.

Program:

Petek, 16.3.

Pridete lahko že po 14. uri, se namestite, si ogledate hotel in okolico ter se malo bolje spoznate.Uradno dobrodošlico vam bodo izrekli ob 17. uri ter se sprehodili skozi program ob koncu tedna.

Večerja bo ob 18. uri, časa do večerne meditacije, ki bo ob 20.30, bo dovolj.

Sobota, 17.3.

Po jutru se dan pozna, tako da boste pričeli zgodaj. Njihov dan z jogo se začne ob 7. uri, sledi bogat samopostrežni zajtrk in prosto do 13. ure, ko se bosrte skupaj namenili do bližnjega slapa in meditirali kar v naravi!

Popoldan je prost. Imeli boste možnost uporabe savne in fitnesa, lahko se sprehodite do smučišča ali po okoliških gozdnih poteh.

Za doplačilo vam ponujajo tudi možnost masaže ali individualne joga seanse z numeričnim svetovanjem.

Nedelja, 18.3.

Tudi v nedeljo se boste ob 7. uri prebudili z jogo ter po njej slavnostno pozajtrkovali, se še podružili in v času kosila razšli. V soboto in nedeljo za doplačilo ponujajo možnost kosila.