Šest razlogov za obisk regije Zadar

Potopite se v lokalno življenje Zadra ob njegovi najbolj znani ulici – Kalelarga. Foto: TB Zadar Region

Prvi razlog so sončni zahodi

Začnite dan z raziskovanjem tržnice, polne svežih pridelkov. Nadaljujte s počasnim sprehodom po Kalelargi, obiskom cerkve sv. Donata, Foruma, katedrale sv. Anastazije ali številnih muzejev. Vzemite si odmor, spijte kavo v bližnjih kavarnah in uživajte v soncu. Odkrijte, zakaj so mestne zidove uvrstili na seznam svetovne dediščine Unesco. Nazadnje poslušajte zvok valov na Morskih orglah in opazujte sončni zahod na priljubljenem Pozdravu soncu. Nasvet: napolnite si baterije z lokalnimi jedmi in vini ter poskusite liker Maraskino.

Poskrbite, da poskusite značilne okuse Paga – ovčji sir Pag. Foto: TB Zadar Region

Drugi razlog je pikantnost sira s Paga

Pag je zaradi svoje pokrajine znan kot Mesečev otok, obiskati pa ga je vredno tudi zaradi edinstvenega ovčjega sira ali sladic, kot je baškotin. Ne zamudite obiska cerkve sv. Marije in Kneževe palače ter raziskovanja poti na otoku s kolesom ali peš, na primer Pot svetega trikotnika. Ob koncu dneva se ohladite v zalivih in na plažah Kolan in Povljana: plavajte in se potapljajte, odločite se za supanje ali jadranje! Nasvet: kupite čipko s Paga kot spominek.

Povzpnite se na vrh Nacionalnega parka Paklenica – Sveto brdo. Foto: Ivan Čorić

Tretji razlog so adrenalinska doživetja ob rivieri Starigrad-Paklenica

Globoko vdihnite svež zrak z najvišjih vrhov Velebita (Vaganski vrh ali Sveto brdo) in če ste se naveličali tradicionalnega pohajanja po 150 kilometrov dolgih planinskih poteh, poskusite plezanje po skalah in raziščite kanjone Velike in Male Paklenice. Če vam višine niso všeč, ni težav: spustite se in obiščite spektakularno jamsko omrežje Velebita: Cerovaške jame, Modrič in druge čakajo na pustolovce. Raziščite kanjone reke Zrmanje, odpravite se na pohod ali rafting in ugotovite, zakaj Zrmanja nosi vzdevek Lepotica in zver. Nasvet: odpravite se na rajske plaže novigradskega morja in po številnih dejavnostih poskusite novigradske školjke.

Sprostite se na peščenih plažah Privlake v Ninski rivieri. Foto: Ivo Pervan

Četrti razlog je romantika Nina

Verjemite nam, ko rečemo, da se boste zaljubili v mesto Nin: številna označena mesta za poljube ali klopi za objemanje čakajo romantike. Ne bodite leni in zapustite peščene plaže, izkoristite ninsko riviero in se preizkusite v jadranju na deski, kajtanju, supanju, vožnjo z banano, pedalini ali vodnimi skuterji. Če vam manjka soli, ste na pravem mestu. Obiščite solne bazene ali Muzej soli, odkrijte vse o njeni zgodovini in proizvodnji. Nasvet: pokusite čokolado s soljo!

Ustvarite spomine na peščeni plaži Sakarun na otoku Dugi otok. Foto: Velid Jakupović

Peti razlog je preprostost otoškega življenja

Težko je izbrati, kateri od 300 otokov v Zadrskem arhipelagu obiskati, vendar vam močno svetujemo, da obiščete otok Ugljan in poskusite tekoče zlato regije, olivno olje, v kombinaciji z največjo specialiteto otoka, ribami. Po mostu se zapeljite na sosednji otok Pašman. Potujte nazaj v čas in doživite avtentičnost življenja na jadranskih otokih. Ne zamudite otokov, kot so Molat, Iž, Zverinac, Premuda, Silba, kjer boste na vsakem koraku doživeli kombinacijo pustolovščine in dalmatinskega življenja. Nasvet: raziščite Dugi otok, odkrijte peščene plaže in obiščite Park narave Telašćica.

Začnite svoje raziskovanje Biograške riviere iz Marine Kornati v Biogradu na Moru. Foto: TB Biograd na Moru

Šesti razlog je veter v laseh

Popolna družinska pustolovščina se lahko začne na biogradski rivieri. Biograd na Moru je vodilna destinacija za jadralce: najemite čoln ali jadrnico in raziskujte okoliške otoke, kot so Vrgada, Žižanj ali srčasti Galešnjak. Plaže biograške riviere so povezane s pešpotjo od Pakoštanov do vasi Sveti Filip in Jakov, raziščite bližnje kraje peš ali s kolesom. Če ste utrujeni od morskih pustolovščin, se odpravite v Dalmaland – družinski zabaviščni park. Nasvet: prepričajte se, zakaj je biograška riviera odlična za podvodne fotosafarije.