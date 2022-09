Sanjska jesenska doživetja v naši neposredni bližini

Ste vedeli, da med Slovenci najbolj priljubljena poletna turistična destinacija, Hrvaška, ponuja številne priložnosti za aktivna doživetja skozi celo leto? Prav v osrčuj naše južne sosede leži regija Lika - Karlovec, ki s svojimi rekami, planinami, neokrnjenimi gozdovi, jezeri, jamami in naravnimi parki vabi s številnimi priložnostmi za razgibane aktivnosti tudi jeseni. Zaveslajte po reki Gacki, raziščite okoliške gozdove, morda se podate v gorovje Velebit ali pa se prepustite čarom renesančnih mest in doživite Hrvaško v čudovitih jesenskih odtenkih.

Štirje letni časi, deset poglavij

Prihod hladnejših dni še ne sme biti razlog, da bi poležavali doma. Morda pa je le čas, da raziščete nove destinacije. Deset turističnih regij Hrvaške ponuja številne priložnosti za izlete v teku celega leta. Prav vsaka je polna zanimivih destinacij, mest, naravnih lepot, okusov, vonjev, zvokov in doživetij, ki kar vabijo k raziskovanju in ustvarjanju spominov.

Ne glede na to, ali ste ljubitelj morskega sveta, adrenalinskih doživetij, planinarjenja ali drugih oblik rekreacije, Hrvaška je paradiž za ljubitelje aktivnega turizma, narave in adrenalina. Odkrijte skrite čudeže narave, ki se skrivajo tudi v notranjosti naše južne sosede. Raziščite vsak kotiček divje narave peš, med jahanjem ali s kolesom.

Vodno bogastvo, ki gasi žejo tudi v čezoceanskih državah

Pogled v notranjost regije Lika - Karlovec, ki se razprostira vzhodno in severovzhodno od otoka Pag, vas bo ponesel tako skozi nižinske pokrajine kot tudi gozdna hribovja in planine, med katerimi se prepletajo najčistejše evropske reke.

Plitviška jezera. Foto: Aleksandar Gospić

Z vodo bogata pokrajina se v svojem najlepšem sijaju zagotovo predstavlja v brezčasni lepoti Plitviških jezer. Najbolj obiskan naravni park na Hrvaškem jemlje dih s pravljičnimi slapovi in kar šestnajstimi kaskadnimi jezeri v nepozabnih zelenomodrih odtenkih, ki za všečno fotografijo na družabnih omrežjih ne potrebujejo nikakršnih filtrov. Ta edinstvena naravna znamenitost je bila že leta 1979, med prvimi na svetu, uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine.

Odveslajte v divjino

Gacka. Foto: Luka Tambača

V zadnjih nekaj letih je postalo kajakaštvo na Hrvaškem obvezna vrsta avanture, ki nudi ogromno zabave za vse tiste, ki si želijo kombinacije resničnega doživetja neokrnjene narave in rekreacije. Ne glede na to, ali izberete kanu ali kajak, nagrajeni boste s spektakularnim pogledom, ki se odpira v rečni strugi.

Tradicionalni hrvaški kanuji, imenovani trupice, se še danes uporabljajo na enak način, ko so se že pred stoletji uporabljali na delti reke Neretve. Plovba s kanuji je tako del hrvaške tradicije, ki s svojim čarom pritegne številne turiste, željne raziskovanja neokrnjene narave. Odkrijte lepote doline ledene reke Gacke, ki ostaja vse leto enakomerno ohlajena. Tudi poletna vročine je ne segreje na več kot deset stopinj Celzija. Zaradi večjega števila vrelcev, ki Gacko napajajo skozi celoten tok, zlasti s pobočja gore Velebit, ima ta reka celo leto enak vodostaj. Potovanje po njej vas bo zbližalo z naravo, primerno pa je tako za druženje v dvoje kot tudi za celo družino.

Dolina reke Gacke. Foto: Goran Sekula

Gacka pa ni priljubljena zgolj zaradi bližine Zagreba, poleg možnosti za sproščujoče veslanje je tudi priljubljena destinacija za športni ribolov. Njene postrvi so znane med ribiči od Združenih držav Amerike pa do Japonske.

Od najdb prazgodovinskih civilizacij do bujne narave

Reka Gacka. Foto: Ivan Šardi

Voda od nekdaj predstavlja vir življenja, zato ni presenetljivo, da so se prva mesta vedno pojavljala ob rečnih bregovih. Prav tako je bilo tudi na bregovih reke Gacke, kjer je od nekdaj cvetelo življenje. Predstavljala je vir življenja, ljudje so gradili mostove in obdelovali njeno obalo. Na Majerovem vrilu lahko tudi danes doživite starodavno mletje žita v mlinu, ki ga poganja reka, poleg pridobivanja moke so tukaj tudi žagali drva in prali oblačila, iz reke pa so pobirali reso – vodno vegetacijo, ki je idealna krma za živino.

Časi se spreminjajo, a tudi danes lahko na reki in njenih bregovih najdete različne živalske vrste, med njimi labode, race in ponirke. Ob sproščeni vožnji po reki v kajaku ali kanuju imate tako edinstveno priložnost, da med rekreacijo uživate v naravi ter se spomnite, kako pomembno je življenje v sožitju z naravo in kako krhka je njena lepota.

Kupa. Foto: Goran Šafarek

Kolesarska tura po poteh neokrnjene narave v rojstnem kraju Nikola Tesle

Mitska narava današnje Like, kjer so nekoč domovali antični Ilirci – Japodi, je še danes zatočišče za ogrožene redke vrste različnih ptic, volkov, medvedov in endemičnih vrst, kot je velebitska degenija. S čudovitimi razgledi kar kliče po prijetnem kolesarskem izletu, na katerem boste zlahka odmislili težave današnjega hitrega sveta ter se ponovno povezali z naravo.

Začinite kolesarski izlet še z obiskom muzeja enega največjih izumiteljev, Nikola Tesle, ki so ga v njegovem rojstnem kraju Smiljanu odprli ob 150. obletnici njegovega rojstva.

Lika. Foto: Aleksandar Gospić

Odkrijte skrivnosti renesančnih mest in trdnjav

Na kolesu ali peš pa lahko odkrijte tudi številne skrivnosti o renesančnem življenju. V mestu Senj stoji renesančna trdnjava iz 16. stoletja Nehaj. Danes je predelana v edinstven muzej, posvečen gusarjem, ki ga bodo z velikim veseljem obiskali tudi najmlajši.

Veliko bolj v notranjosti regije Lika - Karlovac pa na vas čaka mesto, zgrajeno po konceptu pravega renesančnega mesta v obliki šesterokrake zvezde, ki slovi tudi po močnem uporu proti turškim napadom. Mesto Karlovec, ki je danes eno izmed največjih prometnih vozlišč na Hrvaškem, je vedno bolj priljubljena destinacija med turisti, ki iščejo raznovrstne priložnosti za rekreacijo: kopanje v čistih sladkih vodah, veslanje, splavarjenje, ribolov, rafting, vožnja s kanuji, vožnja s štirikolesniki po čudovitih gozdnih stezah, vožnja s kolesom po kolesarskih poteh ter jahanje.

Mrežnica. Foto: Aleksandar Gospić

Od pravljične pokrajine do pravljic za otroke

Mesto Ogulin in njegova oklica, ki ju obkroža tudi reka Mrežnica, nista pravljična le zaradi prečudovite pokrajine, prav tu je odrasla tudi najbolj znana hrvaška pisateljica za otroke Ivana Brlić-Mažuranić. Tu domujejo tudi številne legende o kleških čarovnicah, Kleku, kleški jami in vilinski vodi. Skupaj z otroki se podajte na razburljivo odkrivanje po poti pravljic, ki združuje lepoto narave, bogastvo zgodovine in pravljico.

Kupa. Foto: Zoran Jelača