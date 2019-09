Princ Harry hoče spremeniti prihodnost potovanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski princ je združil moči s potovalnimi giganti in napovedal, da se bodo skupaj lotili nujnih sprememb v turistični industriji.

Princ Harry je v Amsterdamu naznanil, da je ustanovil novo fundacijo, s katero želi spodbujati in nagrajevati trajnostne rešitve v turizmu. Organizacija, ki nosi ime Travalyst, želi podpirati lokalne skupnosti, varovati živalstvo in rastlinstvo, se boriti proti podnebnim spremembam in blažiti učinke množičnega turizma.

Foto: Getty Images

Velike besede in še večje cilje namerava britanski princ udejanjiti s pomočjo vrste pomembnih partnerjev - moči je združil z nekaterimi največjimi podjetji v turistični industriji, za začetek s platformami Booking.com, TripAdvisor, SkyScanner in Ctrip ter plačilnim podjetjem Visa.

Foto: Getty Images

Na ustanovitev organizacije se je princ Harry pripravljal slaba tri leta, poroča Conde Nast Traveler, med njenimi konkretnimi ukrepi pa bo podpora podjetjem v turistični industriji, ki želijo zmanjšati svoj ogljični odtis, in vključevanje lokalnega prebivalstva v odločanje, kaj se bo zgodilo s kraji, kjer živijo. Harryjeva organizacija želi tudi spodbuditi turiste, da razmislijo o tem, kako s potovanji čim manj škoditi okolju.

Foto: Cover Images

"Ker turizem neizogibno raste, je nujno pospešiti sprejemanje trajnostnih praks po vsem svetu. Rast turizma je treba uravnotežiti s potrebami okolja in lokalnega prebivalca," je ob razkritju projekta izjavil princ Harry, "povezovanje podjetij, potrošnikov in skupnosti je najboljši način, da destinacije in ekosisteme ohranimo za prihodnje generacije."

Foto: Getty Images

Premik k bolj trajnostnemu turizmu je britanski princ sicer naznanil že s svojim prihodom na Nizozemsko. Potem ko sta se z ženo Meghan to poletje znašla pod plazom kritik, ker sta uporabljala zasebno letalo, je namreč v Amsterdam priletel z rednim komercialnim letom.

