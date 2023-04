Priljubljena počitniška destinacija, za katero se odločajo številni Slovenci

Že razmišljate o dopustu, vonju po morju in toplih sončnih žarkih? Družbena omrežja se hitro polnijo z dopustniškimi fotografijami. Čeprav se vam morda poletje zdi še daleč, pa je čas za vašo naslednjo sanjsko avanturo že tu. Osrednja Dalmacija ima vse na enem mestu – morje, plaže, vreme, odlično domačo kuhinjo, impresivno zgodovino in kulturno dediščino ter čudovito pokrajino tako na obali kot v zaledju. Obiščite jo spomladi in si privoščite aktiven pobeg v naravo ali pa poleti, ko se boste lahko razvajali v toplem morju.

Večina slovenskih turistov se v poletnem času dopustov odpravi na hrvaško obalo. A to je idealna destinacija tudi za pomladne skoke v naravo. Ti so lahko zaradi bolj ugodnega vremena še veliko bolj aktivni.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Najbolj raznolika pokrajina, polna najrazličnejših avanturističnih priložnosti, je zagotovo osrednja Dalmacija, kjer bo vsakdo našel nekaj zase. Ta sanjska destinacija se lahko pohvali s prečudovitimi otoki, slikovitimi pristanišči, razgibanimi gorovji, številnimi gradovi, vrhunsko kulinariko ter tremi Unescovimi znamenitostmi: Dioklecijanovo palačo v Splitu, srednjeveškim obzidanim mestom v Trogirju in Starograjskim poljem na otoku Hvaru.

Sredozemsko mesto v znamenju rimske arhitekture

Največje dalmatinsko mesto Split v toplejših mesecih privablja številne turiste. Čeprav Dalmacija slovi po lepih plažah in kristalno čistem morju, pa Split s svojo bogato kulturo in zgodovino ponuja še veliko več. Tako ni čudno, da gre za eno najbolj obiskanih mest na Jadranu.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

V tem dalmatinskem mestu stoji najstarejša katedrala na svetu, katedrala svetega Dujma. Po stopnicah se povzpnite na vrh katedrale, kjer se vam bo odprl prečudovit razgled na zgodovinsko središče mesta. Tradicionalne kamnite hiše in pisane naoknice vas bodo naravnost navdušile.

V središču mesta stoji stara rimska palača, ki jo je dal zgraditi rimski cesar Dioklecijan. Tudi on se ni mogel upreti čarom tega mesta, zato je tam zgradil svojo rezidenco, danes imenovano Dioklecijanova palača. Ta je postala ena izmed skupno kar desetih hrvaških znamenitosti, ki so na seznamu Unescove dediščine.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Dioklecijanova palača je izjemen primer rimske arhitekture, zgrajena je bila v 4. stoletju. V palači lahko najdete veliko elementov rimske arhitekture, kot so oboki, stebri in freske. Poleg tega pa je palača tudi edinstven primer mešanja rimske in rimskoprovinčne arhitekture, znane tudi kot "rinse arhitektura".

Večerja z razgledom na zgradbe iz starega Rima

Mediteranska hrana velja za eno najbolj zdravih in okusnih na svetu. Zato se med sprehodom po stoletja starih trgih preprosto morate ustaviti ter si privoščiti katero izmed številnih kulinaričnih specialitet osrednje Dalmacije. Na vas čakajo restavracije, ki nudijo vrhunsko kulinariko, pa tudi lokalni bari, kjer se lahko družite s prijaznimi prebivalci in uživate v čudovitih razgledih.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Poskusite katero izmed znanih lokalnih jedi, med katere zagotovo spadajo dalmatinska pašticada, na burji sušen pršut, sardine, morski sadeži, sezonska zelenjava, jagnjetina na žaru ter olivno olje vrhunske kakovosti, ki velja za enega najboljših na svetu.

V osrednji Dalmaciji boste lahko okusili najboljše, kar ponuja mediteranska kuhinja. S svežimi sestavinami in tradicionalnimi recepti je hrana tukaj preprosto okusna. Začutite bogato kulinarično tradicijo regije, ki bo navdušila vaše brbončice.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Vsekakor morate v tej vinski regiji preizkusiti tudi nekaj lokalnih vin, kot so plavac mali, prošek, pošip, vugava, bogdanuša itd. Uživanje v lokalni kulinariki je v osrednji Dalmaciji nekaj, česar nikakor ne smete zamuditi. Dalmatinska kulinarična izkušnja bo zadovoljila tudi najzahtevnejše gurmane.

Raziskovanje čudovite jadranske obale

Si želite v miru uživati ob lepotah jadranske obale ter se izogniti množici turistov? Potem je obisk otokov osrednje Dalmacije kot nalašč za vas. Ti mediteranski biseri so primerna destinacija tako v času poletja kot tudi spomladi.

Na otoke Šolta, Brač, Hvar in Vis vas bo iz Splita popeljal trajekt. Pričakale vas bodo čudovite vasice s kamnitimi hišami, kjer boste hitro ugotovili, da čas teče počasneje. Prepustite se toku in doživite pravi mediteranski način življenja, kjer se vse odvija v bolj umirjenem tempu.

Raj za ljubitelje jadranja

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Če si želite bolj aktivnega dopusta, a bi ga še vedno radi preživeli ob toplem in kristalno čistem morju, potem bo za vas prava ideja obisk otoka Hvar, ki je popoln kraj za ljubitelje jadranja. Obiščite med jadralci priljubljene Peklenske otoke, ki ponujajo veliko število skritih zalivov.

Hvar pa s številnimi restavracijami in vinskimi kletmi ne bo razočaral niti gurmanov in ljubiteljev dobre žlahtne kapljice. Poleg čudovitih razgledov na trte je Hvar prava paša za oči tudi zaradi svojih polj, polnih sivke.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Poznate drugo ime otoka Hvar?

Hvar je znan tudi kot najbolj sončen otok v Evropi. Se sprašujete, zakaj? Ta sredozemski otok beleži največje število sončnih ur na leto.

Raziščite otoške skrivnosti

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Ste po naravi avanturisti, radi raziskujete ter se podajate na manj obljudene poti? Vse to boste lahko počeli na otoku Vis. Ta mističen otok je primeren za vse, ki se želijo kar najbolj oddaljiti od kopnega ter množičnega turizma. Tukaj boste lahko raziskovali podzemne vojaške tunele iz 20. stoletja, navdušile pa vas bodo tudi številne možnosti raziskovanja podvodnega sveta.

Odkrijte različne plaže ob morju, ki se lesketa v turkiznih odtenkih, poiščite skrite zalive in morske jame. Kristalno čista voda kar kliče po podvodnem raziskovanju, pa naj bo to na dih ali s celotno potapljaško opremo. Podvodni svet otoka Vis slovi po svoji posebnosti, saj ponuja vse od ladijskih razbitin pa do arheoloških ostankov ter raznovrstne podvodne flore in favne.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Vsekakor se morate ob počitnikovanju na Visu ustaviti tudi na eni najlepših plaž v Evropi, Stinivi. Vis je skupaj s svojim arhipelagom, ki ga opredeljujeta nedotaknjena narava in kristalno čisto morje, vpisan na seznam Unescovih geoparkov.

Glasbeni festivali z najbolj priljubljenimi didžeji

Osrednja Dalmacija je vsekakor regija, ki privablja najrazličnejše turiste. Tako ni presenetljivo, da jo redno obiskujejo tako družine z majhnimi otroki kot tudi pari vseh starosti, skupine prijateljev ter ljubitelji avanturizma in poležavanja na plaži.

Temu je prilagojeno tudi nočno dogajanje, ki vabi s številnimi nepozabnimi dogodki. Eden izmed največjih elektronskih glasbenih festivalov na svetu, Ultra Music Festival, poteka vsako letu v Splitu. Privablja številne ljubitelje elektronske glasbe, ki lahko uživajo ob največjih uspešnicah najpopularnejših didžejev na svetu, kot so Armin van Buuren, David Guetta, Carl Cox, Afrojack in številni drugi.

Če boste ta festival zamudili ali pa vam ni pogodu, je tu še nekaj drugih dogodkov, med katerimi boste zagotovo našli nekaj zase:

Splitski festival – najbolj priljubljen lokalni glasbeni festival,

Split park festival – festival ulične hrane,

Thrill blues festival – odprt koncertni festival, ki se odvija v Trilju ob reki Cetini in privablja znane mednarodne blues glasbenike,

Festival dalmatinskih klapa u Omišu – festival tradicionalnega dalmatinskega a capella petja, na katerem lahko doživite pravo avtentično lokalno dogajanje.

Stopite v svet vitezov

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Zgodovinska viteška igra Sinjska alka sega v leto 1717. Velja za enega najpomembnejših kulturnih dogodkov na Hrvaškem in poteka v mesecu avgustu. V mestu Sinj se takrat po tradicionalnih pravilih odvija tekmovanje, ki vključuje dirkanje na konjih ter met kopja v tarčo. Te izjemno zahtevne igre, ki zahteva veliko spretnosti in moči, ljubitelji zgodovinskih tradicij preprosto ne smete zamuditi.

Aktiven oddih v naravi in na reki

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Čeprav ob omembi Dalmacije večina pomisli na kristalno čisto vodo in neskončne plaže, pa ta regija ponuja številne možnosti za aktiven dopust tudi stran od morja. V majhnem, sicer obalnem mestu Omiš se mestni utrip združi z naravo. To mestece, ki je zraslo ob vznožju gore, kjer se reka Cetina izteka v morje, je idealna izbira za tiste, ki želijo pobegniti od množice in se podati v neokrnjeno naravo. Tu boste našli čudovite pohodniške poti, zipline za adrenalinske navdušence ter rafting, kajakaštvo in kanjoning na reki.

Razgibana pokrajina, kristalno čista reka in čarobna kulisa Omiša bodo zagotovo navdušile vsakega obiskovalca.