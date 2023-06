Priljubljena počitniška destinacija: raj za ljubitelje akcije

Zadar in njegova bližnja okolica veljata za eno najlepših turističnih destinacij na hrvaški obali, ki obiskovalcem ponuja raznolike možnosti preživljanja dopusta. Ohranjena obalna mesteca združujejo bogato zgodovino, slikovito naravo in edinstveno kulinariko, kar privablja obiskovalce z vsega sveta.

Zadar Foto: HTZ

Poleg privlačnega zgodovinskega jedra, obdanega s tri tisoč let starim obzidjem, kjer se obiskovalci lahko sprehodijo po ozkih tlakovanih ulicah, občudujejo čudovito arhitekturo, poslušajo zvoke morskih orgel in si ogledajo najpomembnejše zgodovinske spomenike Rimskega imperija, Zadar z okolico ponuja veliko več kot le urbano središče. Če si želite počitnic daleč stran od gneče, vendar blizu avtentičnim dogodkom tega območja, se podajte po njegovih ruralnih poteh. To je odlična priložnost, da doživite naravo v njeni prvinskosti in se z njo povežete.

Naravni park, Vransko jezero Foto: Denis Peroš

Jezero ptic – habitat svetovnega pomena

Naravni park Vransko jezero v bližini mesta Zadar na Hrvaškem je priljubljena destinacija za ljubitelje narave in z njo povezanih aktivnosti. Park je znan ornitološki rezervat za 251 vrst ptic, zato ga imenujejo tudi jezero ptic. Ponuja raznoliko in bogato okolje, ki navduši vsakega raziskovalca. Obiskovalci lahko opazujejo ptice v njihovem naravnem okolju in se udeležijo organiziranih izletov ali ogledov, ki jih vodi strokovno osebje. Pomembno je spoštovanje narave in ptic, da ne motimo njihovega bivanja. A to ni raj samo za ptice. Tudi ribiči, kolesarji in ljubitelji narave bodo spoznali, zakaj je ta kraj tako poseben. Eden od razlogov je njegova naravna kriptodepresija, ki omogoča edinstveno jezersko življenje.

Naravni park, Vransko jezero Foto: Ivan Šardi

Obisk naravnega parka ne ponuja veliko le tistim, ki bi radi le uživali v razgledih – ti so še posebej čudoviti z razgledne točke Kamenjak –, pač pa tudi za vse ljubitelje aktivno preživetih počitnic. Če želite lepoto jezera užiti s kolesa, imate srečo, saj po čudoviti pokrajini ob Vranskem jezeru pelje kar nekaj kolesarskih poti.

Kolesarjenje na povsem drugi ravni

Kolesarjenje je ena izmed najbolj priljubljenih aktivnosti v parku. Okolica naravnega parka Vransko jezero ponuja kar nekaj urejenih panoramskih poti, ki bodo poleg osupljivih razgledov ponudile prvovrstno rekreacijo. Ena bolj priljubljenih kolesarskih poti je t. i. MTB 29 Vrana 1, dolga je dobrih šest kilometrov in je z le enim vzponom primerna tudi za družine in kolesarske začetnike.

Vransko jezero, kolesarjenje Foto: Vedran Metelko

Med kolesarjenjem po tej poti boste imeli priložnost občudovati razgled na Vransko jezero in okoliško naravo. Lahko si vzamete čas in se ustavite ob jezeru ali na kakšnem drugem prijetnem mestu, da si odpočijete, občudujete razgled in uživate v naravnem okolju. Pot MTB 29 Vrana 1 vam omogoča, da doživite lepoto naravnega parka Vransko jezero na kolesu. Ne glede na to, ali ste družina, ki išče prijetno kolesarsko doživetje, ali začetnik, ki si želi preizkusiti kolesarjenje v naravi, je ta pot odlična izbira.

Na voljo so še številne druge kolesarske poti, tudi približno 40 kilometrov dolga kolesarska pot, ki bo navdušila predvsem malce boljše rekreativne kolesarje. Vsak lahko torej najde sebi primerno in na kolesu razišče naravni park in njegovo okolico. Celotno območje je izjemno primerno tako za sproščeno in slikovito kolesarjenje. Pripravite svoje kolo, odkrijte čudovito pokrajino in uživajte v kolesarski avanturi ob Vranskem jezeru.

S kolesom po poti bogate vinske tradicije

Verjetno ste že slišali za pivsko jogo. V Zadru pa vam ponujajo še nekaj boljšega – kolesarsko turo, ki vam bo pričarala lepe razglede in najbolj znane vinske kleti tega območja. S kolesom se lahko podate skozi zgodovino območja, ki slovi po bogati vinski tradiciji. Vaša avantura se prične v Polači, v Ražnjevićih dvorih, nadaljuje se proti Nadinu, utrdbi Kličevice in dvorcu Benković v Benkovcu. Trije postanki za počitek in okušanje domačih vin vam bodo omogočili, da od vinarjev več izveste o pridelavi vina, pa tudi kakšno zanimivo zgodbo o tamkajšnjih znamenitostih. Po opravljeni turi pa vsak udeleženec prejme diplomo, kosilo in darilo.

Benkovac, trdnjava Kličevica Foto: HTZ

Ta kolesarska tura je odlična izbira za ljubitelje vina in vse željne odkrivanja vinorodnih območij. Skozi slikovite pokrajine in okuse lokalne kulinarike boste doživeli pravo kolesarsko-vinsko doživetje.

Zamenjajte mestni vrvež za veslo

Za tiste, ki iščete vodne športe, ima Zadarska regija pestro ponudbo. Spektakularni kanjon reke Zrmanje, ki je na svoji 69 kilometrov dolgi poti stisnjena med stene in hribe, ponuja izjemna doživetja njegovega raziskovanja s kajakom. Reka Zrmanja že stoletja teče proti morju in na svoji poti ustvarja enega najbolj impresivnih kanjonov na Hrvaškem. Ta zavarovana krajina vsako leto privablja številne ljubitelje narave. Družinski izlet s kajakom je idealen način za preživljanje časa v osupljivi naravi.

Zrmanja, kolesarji Foto: Vedran Metelko / Turistična skupnost Zadrske županije

Izlet s kajakom po kanjonu Zrmanje vam omogoča, da se povsem približate njegovi izjemni naravni lepoti. Občudovali boste visoke stene kanjona, kristalno čisto reko Zrmanjo ter obilico rastlinja in živalskega sveta, ki prebiva v tem edinstvenem okolju. To je odlična priložnost, da se zlijete z njenim ritmom. Ker so izleti vodeni, so primerni za vse ravni izkušenosti.

Odkrijte enega najlepših kraških izvirov v Dalmaciji

Una, izvir Foto: HTZ

Izvir Une je eden najlepših kraških izvirov, nahaja se pod pobočjem Ličke Plješivice in Stražbenice v bližini kraja Donja Suvaja na 395,8 metra nadmorske višine. Ta izvir reke ustvarja osupljivo modro-zeleno jezero, obdano z gozdom in strmimi stenami. Jezero ustvarja najgloblji kraški izvir na Hrvaškem in enega od petih najglobljih na svetu. Leta 1968 so ga zaradi svoje izjemne lepote in hidromorfološke vrednosti razglasili za zaščiten hidrološki naravni spomenik. Izvir ponuja priložnost za neverjetne fotografije in raziskovanje.