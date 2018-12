Pridi v pravljično Celje

Oglasno sporočilo

Programsko dinamiko letošnjega Pravljičnega Celja bodo nadgradili svetlobni fotokotički na Glavnem trgu in prvič tudi na Knežjem dvorcu Celje, na Trgu pred Mestnim kinom Metropol in v Gubčevi ulici bodo umeščeni fotopaneli, na Trgu Celjskih knezov pa element Poljubi me pod omelo. Prireditveni nagovori, ki se bodo počasi stopnjevali, bodo, že kar tradicionalno, dosegli vrhunec s kar dvema silvestrovanjema na prostem.

www.celje.si, Facebook Pravljično Celje.

Osrednji program Pravljičnega Celja 2018 je, kot vsa leta do sedaj, pripravil Zavod Celeia Celje. Upoštevajoč lanskoletne odzive obiskovalcev, smo se tudi letošnjo programsko ponudbo trudili ustvariti na način, ki je zanimiv za najširše skupine obiskovalcev. Tako se dogajanje osredotoča na Krekov trg, Glavni trg in Trg pred Mestnim kinom Metropol, ki se jim prvič pridružuje dvorišče Knežjega dvorca v katerega bomo umestili svetlobni element princa in princese s kočijo, ki je zasnovan tako, da se lahko obiskovalec na kočijo tudi povzpne in se fotografira. Poleg že uveljavljene in med obiskovalci prepoznavne programske ponudbe (npr. brezplačni koncerti na prostem, pohod z baklami na Stari grad Celje, Pravljična dežela …) v letošnjem letu v program uvajamo tudi kulinarična doživetja, ki jih navezujemo na krovno doživetje Pridi špilat grofe. Doživetje je namreč zasnovano tako, da se mu lahko modularno dodaja razširjena ponudba doživetij.

Prva v nizu tovrstne ponudbe je ravno kulinarična ponudba, saj so gostinci namreč del obljube OBIŠČI CELJE. PRIDI ŠPILAT GROFE. V času Pravljičnega Celja se bodo tako obiskovalcem z gostinsko ponudbo, v kateri bo že kanček »grofovskega« priokusa, predstavili: Gostilna Kmetec, Eurotas hoteli, Kavarna Prešernova z Domačo štacuno, ki so tudi sicer že vključeni v strategijo priprave nabora jedi , ki bodo v njihovih lokalih predstavljale t. i. grofovsko kulinarično ponudbo; v dogodek se kot zunanji ponudnik vključuje še Galerija okusov iz Novega Celja. Na kulinarično noto in v povezavi s sloganom OBIŠČI CELJE. PRIDI ŠPILAT GROFE. smo zasnovali tudi 4 adventna vodenja, ki bodo letos kulinariko navezovala na zgodbe celjskih in obratno.

V mestu bodo tudi svetlobni fotokotički, ki jih prvič dopolnjujemo še s fotopaneli in elementom Poljubi me pod omelo. Svetlobne fotokotičke smo osmisli s programskimi vsebinami, z željo, da ustvarimo dodano vrednost svetlobne ponudbe.

Velik poudarek je še vedno namenjen mehkim vsebinam, saj ustvarjalci programa prav v najmlajših obiskovalcih prepoznavamo pomembno jedro prazničnega dogajanja. Mehke vsebine se bodo, izhajajoč iz lanskoletne dobre izkušnje, odvijale na treh lokacijah: na Glavnem trgu, ki je v očeh ljudi že vrsto let identificiran kot območje t. i. družinam prijaznih nagovorov in kamor smo tudi letos, poleg koncertov, umestili Pravljični svetlobni fotokotiček, ki bo lociran na območju pred Turistično informacijskim centrom. Sledi Trg pred Mestnim kinom Metropol, ki je z novo podobo postal odličen prostor za medgeneracijsko druženje, tako da letos nanj umeščamo Pravljični vrtiljak, kot t.i. igralni moment Pravljičnega Celjan; slednjemu dodajamo še fotopanel, s katerim nagovarjamo predvsem najmlajšo populacijo.

Kot nov prostor letos vstopa dvorišče Knežjega dvorca, kamor prvič umeščamo svetlobni element princa in princese ter pravljične kočije, ki ga nadgrajujemo s programski vsebinami za najmlajše obiskovalce. Fotopanel umeščamo tudi na območje Gubčeve ulice, ki se razume tako kot vstopna oz. lahko tudi zaključna točka dogajanja v mestu. Mehke vsebine zaokrožujemo z dogajanjem pred Muzejem novejše zgodovine Celje, kamor smo znova umestili dva koncerta na muzejskem balkonu in otroško plesno predstavo v muzeju. Preostali del, t. i. večgeneracijski programski nagovor, smo ponovno razpršili po celotnem območju mestnega središča. Tudi letos so dogodki za obiskovalce zvečine brezplačni. Plačljive so zgolj storitve vodenj po mestnem jedru ter ježa konjičkov in vožnja s kočijo na Glavnem trgu.

Pridi v pravljično Celje

MESTNO SREDIŠČE • BOŽIČNO – NOVOLETNI SEJEM Od 1. do 31. 12. od 10.00 do 20.00; oz. ob koncertih do 22.00 ure

24., 25.12. in 31. 12. od 10.00 do 13.00 • HUDIČELE 3. in 4. 12. od 17.00 do 19.00 • PALČKOVA KNJIGA ŽELJA 7., 8., 10., 17., 18. in 19. 12. od 17.00 do 19.00 • ZBOROVSKO PRAZNIČNO PETJE NA ADVENTNE NEDELJE 9. 12. ob 17.00, 17.15 in 17.30 ter 16. 12. ob 17.00 in 17. 20 in 23. 12. ob 17.00 • VEČERNI NAKUPI 1. in 14. 12. od 16.00 • PRIŽIGI LUČK NA VELIKEM ADVENTNEM VENCU 9., 16., 23. 12. • PRIDI ŠPILAT GROFE V KUHNO NA ZVEZDI 20., 21., 22., 28. in 29. 12. od 10.00 do 19.00

GLAVNI TRG PRAVLJIČNI SVETLOBNI FOTOKOTIČEK • ČAROBNA DEŽELA PRAVLJIČNIH KONJIČKOV 7., 8. in 9. 12. od 17.00 do 19.00 ter od 14. do 30. 12. od 17.00 do 19.00 in 31. 12. od 10.00 do 13.00 • VOŽNJA S KOČIJO od 14. do 30. 12. od 17.00 do 19.00 in 31. 12. od 10.00 do 13.00 • BREZPLAČNI KONCERTI ob 20.00 8.12. ob 10.30 MALI PIHALNI ORKESTER GŠ CELJE p. v. Dejana Podbregarja 8.12. FANTASYJEVO DECEMBROVANJE S KONCERTOM SKUPINE COVERLOVER 15. 12. od 10.00 do 12.00 KOLO SREČE RADIA CELJE & NOVEGA TEDNIKA: Domen Kumer, Anabel, Isaac Palma 15. 12. MANCA ŠPIK 22. 12. Help! A Beatles Tribute 24. 12. ob 22.00: CELJSKI DIXIELAND 25. 12. CHRISTMAS SPECIAL - BOŠTJAN KOROŠEC IN BK STUDIO BAND 27. 12. ROLLING TRAIN • PRIDI ŠPILAT GROFE V PRAVLJIČNO CELJE: 4 ADVENTNA KULINARIČNA VODENJA, 4 ZGODBE CELJSKIH OB GROFOVIH GRIŽLJAJIH (adventna vodenja v družbi z lokalnimi vodniki) 9., 16. in 23. 12. ob 18.00. Zbirno mesto: TIC Celje. • ZVEZDNI PRINC - AVANTURISTIČNA PUSTOLOVSKA IGRA NA PROSTEM Izvajalec: Misterius Escape Room Od 3. do 30. 12. od 11.00 do 18.00 Pričetek iger: TIC Celje, Glavni trg 17. • ŠKRATOVA POŠTA ZA BOŽIČKA 9., 10. in 16. 12. od 17.00 do 19.00 • PREDSTAVE ZA OTROKE 12. in 13. 12. ob 17.30 • VELIKO ODPRTJE PRAVLJIČNE DEŽELE 14. 12. ob 17.00. Pravljična dežela bo odprta vse dni do vključno 31. 12., ko se bo zaprlaz otroškim silvestrovanjem točno ob 12.00.

KREKOV TRG • MIKLAVŽEVANJE S PRIHODOM MIKLAVŽA S SPREMSTVOM IN SIMBOLIČNO OBDARITVIJO Pokrovitelj obdaritve: Citycenter Celje 5. 12. ob 17.00 • OGNJENE PREDSTAVE 6. 12. ob 18.30 in 13. 12. ob 19.30 BREZPLAČNI KONCERTI ob 20.00 IN SILVESTROVANJE OD 22.00 7. 12. PSIHOMODO POP 14. 12. VLADO KRESLIN IN MALI BOGOVI 21. 12. PERO LOVŠIN IN ŠPANSKI BORCI 26. 12. KINGSTON 28. 12. VIGOR 29. 12. CRVENA JABUKA 31. 12. SILVESTROVANJE Z ROK'N' BANDOM

TRG PRED MESTNIM KINOM METROPOL • PRAVLJIČNI VRTILJAK TER PRAVLJIČNI FOTOPANEL od 1. do 31. 12.

KNEŽJI DVOREC PRAVLJIČNI SVETLOBNI FOTOKOTIČEK • PEPELKA VABI NA PRAVLJIČNI BAL z EVO JANKOVIČ in umetniki Hiše umetnosti Celje & Plesni teater Igen 6., 10. in 11. 12. ob 17.30 • K PEPELKI NA PRAVLJICO z ZAVODOM ZA VARNO IGRO 20., 22. in 25. 12. ob 17.30

TRG CELJSKIH KNEZOV POLJUBI ME POD OMELO

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE PRAVLJIČNA DOŽIVETJA V MUZEJU NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE • Glasbeni nastopi na muzejskem balkonu: • TOLKALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE CELJE P. V. DAMIRJA KOROŠCA, 7. 12. 2018 ob 18.00 • ORKESTER TROBIL GLASBENE ŠOLE CELJE, 11. 12. 2018 ob 18.00 • Plesna predstava na odru Hermanovega gledališča PLESNA PREDSTAVA KUD HARLEKIN, 21. 12. ob 17.30

GALERIJA EROTIKE RAČKA, Gosposka ul. 3, II. nadstropje PRIPOVEDOVANJE EROTIČNIH ZGODB, 15. 12. ob 19.00

SAVINOVA ULICA, MESTNA TRŽNICA PREDBOŽIČNI DOBRODELNI GOLAŽ STARI PISKER, 24. 12. od 9.00 do 12.00 Organizatorja: Gostilna Stari Pisker in Simbio d. o. o.

STARI GRAD CELJE ROMANTIČEN POHOD Z BAKLAMI Koncertno doživetje z Vodomkami ter simbolična obdaritev. 25. 12. ob 18.00 Zbirno mesto: Križišče Popovičeve in Ceste na grad.

PRAVLJIČNA DEŽELA ODPIRA SVOJA VRATA, 14. 12. ob 17.00 Edinstvena dežela pravljičnih doživetij tudi letos odpira svoja vrata. Pravljična doživetja in pričakovanja v Pravljičnem Celju se napovedujejo z odprtjem vrat Pravljične dežele v petek, 14. decembra, ob 17. uri, v Pravljičnem Celju pričakujemo gospo Božičkovo s celotnim vilinskim pravljičnim zborom. Odprli bomo velika pravljična vrata Pravljične dežele. V goste smo povabili pravljični zborček in vse pravljične junake. Pravljične vile in pravljični junaki bodo z vami vsako jutro od 10. do 12. ure in vsako popoldne od 17. do 19. ure, ko se nam bo poleg gospe Božičkove pridružil tudi sam Božiček. Pravljična dežela je čas in prostor, kjer oživijo lepa, prijazna pravljična sporočila ter pravljični ljudje. Vabimo vas, da z nami doživite pravljični utrip čisto vsak dan … z vrhuncem v prazničnih dneh in velikim otroškim silvestrovanjem 31. decembra od 10. do 13. ure, ko nas bo točno opoldne v NOVO LETO popeljal sam Dedek Mraz. Informacijam o dnevnem programu Pravljične dežele lahko sledite na: facebook strani Pravljična dežela; mail: celje.pravljicnadezela@gmail.com in na spletni strani www.pravljicnadezela.com. Foto: Ana Kovač V Pravljično Celje in Pravljično deželo bodo vozili pravljični vlaki iz smeri Maribor, Velenje, Ljubljana in 29. decembra iz Zagreba; informacije o Pravljičnih vlakih http://www.slo-zeleznice.si/. Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

TIC Celje, Glavni trg 17,

tel.: 03 42 87 936, tic@celje.si,

FB Pravljično Celje ter pri posameznih organizatorjih prireditev.

VEČERNI NAKUPI, 1. in 14. 12. od 16.00 V sklopu Zavoda Celeia Celje delujoči Mestni marketing v sodelovanju s ponudniki trgovskih storitev v mestnem jedru, po dobrih odzivih v prejšnjih letih, nadaljuje z akcijo večernih nakupov s popusti, darilci in ostalimi ugodnostmi pri trgovcih in obrtnikih v starem mestnem jedru.

TUDI LETOS: Darilni boni Dobimo se v mestu Zavod Celeia Celje je v sodelovanju s ponudniki, ki delujejo na območju mestnega jedra pripravil ponudbo darilnih bonov poimenovanih »Dobimo se v mestu.« Boni so bili ustvarjeni z namenom spodbujanja nakupovanja v mestnem jedru ter spodbujanja zvestobe potrošnikov in obiskovalcev. Z uporabo bonov, ki jih potrošnik uporabi za nakupe pri najrazličnejših ponudnikih mestnega jedra, slednjemu omogočamo prepoznavanje pomena dodane vrednosti nakupovanja v mestnem jedru in aktivno sooblikovanje povečanja prepoznavnosti in krepitve mestnega jedra in ponudnikov v njem. Darilni boni so tudi odlično izhodišče za pripravljanje skupnih promocijskih kampanj s ponudniki v mestnem jedru. Darilni boni »Dobimo se v mestu« so na voljo v Turistično informacijskem centru Celje na Glavnem trgu 17. Bone v vrednosti 10 EUR, ki jih lahko potrošniki unovčijo pri več kot 50 v mestu delujočih ponudnikih, spremlja vizualno privlačno oblikovana kuverta. Uporabniki, ki se odločijo za nakup bona, ob nakupu prejmejo še poseben letak s seznamom vseh ponudnikov. Vsa mesta kjer bodo lahko potrošniku unovčili bone, so oznamčena z nalepko Dobimo se v mestu.

Več info o programu Pravljičnega Celja:

TIC Celje, Glavni trg 7, tel.: 03 42 87 936, e-mail:tic@celje.si, www.celje.si,

Facebook Pravljično Celje

