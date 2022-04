Prezrti delavci v turizmu, ki jih običajno sploh ne opazimo #foto

"Bili so vidno ganjeni, ko smo jim povedali, kaj počnemo, da se nam zdi, da je njihovo delo pomembno, in da to želimo povedati javnosti."

Kako je biti sobarica, varnostnik na smučarskih napravah ali skrbnik parkirnega režima? To so se vprašali študenti treh višjih strokovnih šol in v okviru projekta Vzemi si čas za nas pripravili fotografsko razstavo o prezrtih delavcih v turizmu. Opozarjajo na pomanjkanje ugleda delavcev v turizmu in neustrezno ovrednotenje dela v turizmu.

Od februarja so študenti Višje strokovne šole BIC Ljubljana, Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled ter Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor na profilih na Facebooku in Instagramu predstavili več kot 20 poklicev v turizmu, ki večinoma ostajajo prezrti. S tem želijo širšo javnost ozaveščati o pomenu zaposlenih v turizmu, ki so spregledani in premalo izpostavljeni, ter jim tako izkazati hvaležnost za njihovo nepogrešljivo delo v turizmu.

"Veseli smo, da lahko izpostavimo zgodbe naših delavcev v turizmu, ki so velikokrat neupravičeno spregledane, saj njihovo delo pomeni neprecenljiv doprinos k zadovoljstvu obiskovalcev v turizmu. Sobarice, natakarji, varnostniki na smučarskih napravah, skrbniki parkirnega režima, taksisti, vozniki vlakca, receptorji, vzdrževalci hotelov, maserji, animatorji, vodniki, natakarji in še veliko drugih," je spregledane delavce v turizmu naštela Alja Krašovec, študentka gostinstva in turizma na BIC Ljubljana.

Eva Aubreht, študentka gostinstva in turizma na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor, pa je povedala, da je bilo zbiranje zgodb in podob na terenu pogosto čustveno: "Zaposleni so bili vidno ganjeni, ko smo jim povedali, kaj počnemo, da se nam zdi, da je njihovo delo pomembno, in da to želimo povedati javnosti. Mnogi od njih so bili tudi presenečeni, da smo se spomnili nanje."

"Ko odidemo na počitnice, se radi odklopimo od vseh skrbi, hkrati pa imamo velika pričakovanja o ravni storitev," so ob tem v skupni izjavi opozorili študenti BIC Ljubljana, "delavce razumemo kot sredstvo in nanje ne gledamo osebno. Hitro spregledamo, da je tisti, ki je moral pospraviti našo hotelsko sobo, urediti okolico, poskrbeti za animacijo in delovanje tehnike, popraviti klimatsko napravo, počistiti okna, oprati brisače in posteljnino in ne nazadnje uniformo receptorja, ki stoji pred nami, celostna oseba s svojo življenjsko zgodbo. Voznik avtobusa ali taksist nam je le sredstvo, ki nas popelje tja, kamor želimo; rezervacija je opravljena z nekaj kliki; prtljago nam prinesejo v sobo …"

Ob tem so poudarili, da se kot turisti z nekaterimi od poklicev redko srečamo v živo, ker zaposleni v njih nimajo neposrednega stika z gosti. "To nam otežuje razumevanje njihovega dela. Z našo razstavo jim odpiramo okna in vrata, postavljamo jih v ospredje. Korak v to smer bi morali narediti tudi njihovi delodajalci," so sporočili ob predstavitvi razstave fotografij, ki si jo postavili na ogled na ljubljanski Špici ter tudi na Bledu in v Mariboru, pozneje pa si jo bo mogoče ogledati v Centru kulinarike in turizma KULT316 v Šentvidu v Ljubljani.