Preverjene destinacije za letošnje počitnice

Kam na morje je aktualna tema za številne Slovence, ki si to še vedno lahko privoščijo. Letos je poudarek na varnosti in ceni. Hrvaška je bila od nekdaj priljubljena poletna destinacija številnih slovenskih družin zaradi bližine in bogate ponudbe, ki je trenutno na voljo po posebnih cenah.

Kako zaščititi družino in letos preživeti običajne počitnice, je glavno vprašanje vseh, ki poletje preživijo na morju. Priporočajo se preverjene destinacije na Hrvaškem, ki so blizu in ustrezajo vsem zdravstvenim standardom, zato je potrebna najboljša ponudba. K sreči za tiste, ki potujejo, je kriza s covid-19 znižala cene poletnih letovišč na Hrvaškem.

Letovišče Pine Beach Pakoštane za družine

Pine Beach je letovišče na Hrvaškem, ki nudi odličen vseobsegajoč dopust za družino in že vrsto let so najštevilčnejši in najljubši gostje Slovenci. Zaradi številnih športnih objektov in družinskih aktivnosti, vključenih v ceno, peščenih plaž in visokih higienskih standardov je Pine Beach odličen primer vsega, kar iščemo, ko si želimo družinskih počitnic.

Bogat paket all inclusive vključuje obroke in polni penzion s pijačo med obroki, postreženimi na veliki zunanji terasi restavracije. Ker letos pričakujemo le polovico števila gostov, to omogoča dovolj prostora za distanco.

Pine Beach ponuja več kot 20 brezplačnih športnih aktivnosti, kot so jadranje, srfanje, adrenalinski park, lokostrelstvo, odbojka na mivki, namizni tenis, aerobika, tenis, košarka, nogomet in čudovita peščena plaža, tako da imate v enem objektu popolne storitve. Za doplačilo si lahko naročite celo masažo, najamete kolo in si rezervirate izlet na Kornate, reko Zrmanjo in slapove reke Krke.

Celotno letovišče je območje za pešce, ker so avtomobili parkirani na velikem parkirišču pri vhodu, kar je dodatna varnost za otroke, tako da lahko sproščeno uživate na dopustu.

Glamping v bungalovih

Najbolj priljubljene namestitve v Pine Beach Resort so očarljivi trstični bungalovi. Zgrajene so iz lesa in prekrite s trstiko, zato nudijo najboljšo kombinacijo kampa in hotela - bivanje v naravi in udobje sobe.

Bungalovi so na voljo v 3 različnih velikostih: za 2, 3 ali 5 oseb. Stranišča so razporejena v skupni zgradbi, tako kot v klasičnem kampu. Posebnost bungalovov je, da so brez elektrike, zato je priporočljivo imeti s seboj svetilko in na recepciji polniti mobilne telefone in računalnike.

Počitnice v vrhunskih mobilnih hišicah

Za tiste, ki imajo še vedno raje udobje, ki ga nudijo apartmaji, so novost v ponudbi na letovišču Pine Beach prostorne mobilne hišice v velikosti 40 kvadratnih metrov z dvema spalnicama, dvema kopalnicama, dnevno sobo, kuhinjo in veliko teraso z 18 kvadratnimi metri s kapaciteto do 6 oseb. Čeprav so mobilne hišice opremljene s kuhinjo, Pine Beach ponuja edinstveno ponudbo storitev all inclusive in nastanitve v mobilnih hišicah.

