Prazne gostilne na Krasu: "Stvari so postale resne"

Ne zamudite rubrike Planet na obisku, ki je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak petek ob 18. uri.

Ko smo se v začetku tega tedna mudili v Divači, so bile gostilne prazne, v njih pa je bilo več natakarjev, kuharjev in drugih zaposlenih kot gostov. Gostinci, ki so se sprva še šalili na račun koronavirusa, so bili resno zaskrbljeni.

Ekipa Planet na obisku je v Divači preverjala tamkajšnje naravne lepote, ki ležijo na stiku zelenih Brkinov in kamnitega Krasa, ter se podala na raziskovanje veličastnega podzemlja. Namesto v Škocjanske jame, kjer je zaradi koronavirusa veliko odpovedi obiskovalcev, se je ekipa podala v manj znano in zato toliko bolj skrivnostno Divaško jamo. Tam je reka Reka tekla pred več milijoni let.

Zaradi izogibanja zaprtim prostorom, kjer se zadržuje več ljudi, vabi prostrana in na prvi pogled nedolžna narava. Morda v Divači, ki ponuja številne samotne kotičke, ne boste srečali žive duše. Če se te dni izogibate izletom, vas vabimo na ogled petkove rubrike Planet na obisku, Divačo pa si zapišite v načrt potovanj, ko se stanje umiri.

