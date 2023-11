Pravljična dežela v hrvaškem obmorskem mestu

Opatija , prekrasno hrvaško obmorsko mesto, goste očara v vseh letnih časih, v času adventa pa se spremeni v božično čudežno deželo, pravo zimsko pravljico. S svojimi bleščečimi lučmi in mamljivimi aromami zagotavlja popolno prizorišče za nepozabne praznične trenutke. To je čas, ko se praznična čarovnija čuti v vsakem kotičku mesta. Praznični duh lahko občutite v tamkajšnjih nastanitvah ali med sprehodom po bleščečih ulicah in parkih, ki so okrašeni in osvetljeni s tisočerimi lučmi, kar ustvarja posebno romantično vzdušje po vsem mestu. Nova pravljična dogodivščina v Opatiji se začenja kmalu. Vabijo vas, da tudi vi postanete del opatijske adventne pravljice!

Adventna potovanja imajo vedno poseben čar, prav adventni čas pa je (poleg poletnih čarov, ki jih nudi Opatija) postal eden ključnih dogodkov v Opatiji, pa tudi v celotni regiji, katerega priljubljenost in pomen vsako leto naraščata. Najbolj romantičen in svečan del leta je najboljša priložnost za spoznavanje Opatije v edinstvenem vzdušju. Njena brezčasna lepota prav v zimskih mesecih pride še posebej do izraza.

Praznični okraski, lučke in mikavni vonji ustvarijo popoln oder za nepozabne praznične trenutke. Luksuzno urejene ulice, orjaški hrestači na "straži" v rdečih opravah, drsališče, ki je le nekaj korakov oddaljeno od morja, številne razstave, glasbeni in odrski nastopi, omamne arome kuhanega vina in vroče čokolade, zvok božičnih pesmi, ki obiskovalce spremlja ob romantičnih sprehodih med prečudovitimi svetlobnimi okraski in osvetljenimi stoletnimi cipresami: vse to je del edinstvenega vzdušja, zaradi katerega je Opatija v adventu ena izmed zimskih destinacij, ki jih morate obiskati.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Opatijske ulice se pozimi spremenijo v pravo božično pravljico. Začutite praznični duh ob sprehajanju po osvetljenih ulicah in parkih, uživajte v kuhanem vinu, ki ga najdete v božičnih hiškah, ter se prepustite sladkim skušnjavam v znanih kavarnah.

Toplina in čarobnost opatijskega adventa očarala tudi znani turistični portal

Da je Opatija v adventnem času resnično pravi balzam, bodo znali potrditi številni gostje, Advent v Opatiji pa je tudi vsako leto bogatejši in raznovrstnejši. Advent v Opatiji je že osvojil srca več sto tisoč obiskovalcev, a tudi prestižna priznanja. Svoje priznanje je temu hrvaškemu obmorskemu mestu podelil tudi turistični portal European Best Destinations, ki je Advent v Opatiji uvrstil med najboljše adventne programe v Evropi, medtem ko so Opatijo razglasili za eno izmed najlepše urejenih adventnih destinacij.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Ste za virtualni sprehod po okrašenem mestu? Praznično čarovnijo v Opatiji lahko začutite od 1. decembra 2023 do 7. januarja 2024 na številnih lokacijah po mestu. Številni božični programi bodo potekali tudi v opatijskih hotelih, restavracijah in kavarnah. Advent, vrhunske restavracije, sodobni wellness & spa centri ter turistična tradicija, vse to Opatijo postavlja na sam vrh turističnih destinacij, ki jih je vredno obiskati to zimo. Kako je videti advent v Opatiji, si lahko ogledate na virtualnem sprehodu po okrašenem mestu.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Advent v Umetniškem paviljonu Juraja Šporerja

Središče celotnega dogajanja bo postavljeno v prečudovito urejen park pred Umetniškim paviljonom Juraj Šporer. Tam bodo večeri zapolnjeni z živo glasbo, veselo družbo in bogato gostinsko ponudbo. Umetniški paviljon Juraja Šporerja, okrašen s svetlobnimi učinki in instalacijami, bo ponujal številne glasbene predstave različnih zvrsti in praznično vzdušje z vonji kuhanega vina, toplega čaja in priljubljenih jedi v zraku.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Ledena čarovnija v gledališču na prostem

Ena izmed osrednjih točk Opatije v adventnem času je tudi drsališče, ki ponuja pester otroški program s šolo drsanja. Božično vzdušje lahko doživljate v rustikalnih lesenih kioskih s kuhanim vinom in klobasami.

Café Strauss v hotelu Palace Bellevue

Café Strauss je s svojim dunajskim pridihom ena izmed najbolj priljubljenih kavarn v Opatiji. V času adventa in ob zvokih božičnih klasik vam priporočamo, da poskusite naslednje tradicionalne dobrote: teto sarmo, trdelnik in grašnjake, tradicionalno sladico iz mesta Rukavac. Tudi na tej lokaciji vas pričakujejo popolne kulise za fotografiranje.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Café Imperial v Heritage Hotel Imperial

Posebni vrsti čarovnije se lahko prepustite tudi v Heritage Hotelu Imperial. V prijetni družbi doživite praznični duh v restavraciji Café Imperial in uživajte v DJ-ritmih v živo, medtem ko okušate različne aromatične pijače in slastne burgerje. Na terasi te znamenite kavarne lahko gostje uživajo v Imperial X-Mas s praznično hrano in pijačo, adventno fototočko (ne pozabite se fotografirati na čudoviti praznični fototočki) in živo glasbo. Vsekakor morate preizkusiti naslednje: zimski koktajl, bianco burger in domače fritule z omako.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Izberite svojo adventno namestitev v Liburnia Hotels & Villas

Božično vzdušje, milo zimsko podnebje in bližina morja so pravi recept za sanjski dopust, božične praznike, ki jih ne boste pozabili.

Kaj pa nastanitev? V skupini Liburnia Hotels & Villas vas čaka vse, kar potrebujete za popoln praznični oddih.

Hotel Ambasador – hotel s petimi zvezdicami, ki bo razvajal vaše čute V moderno zasnovanem hotelu s prostornimi in luksuzno opremljenimi sobami se boste lahko popolnoma sprostili. V tem hotelu s petimi zvezdicami, ki stoji v bližini mestnega središča, vas bodo razvajali z vrhunskim udobjem in nepozabno kulinarično izkušnjo v restavraciji Cubo. V SPA-centru se boste lahko sprostili in se napolnili z novo energijo. Več o hotelu preverite tukaj. Foto: Liburnia Hotels & Villas

Hotel Palace Bellevue – romantično doživetje v starem delu mestnega središča Hotel Palace Bellevue šteje že več kot sto let, saj je bil zgrajen konec 19. stoletja. Njegova veličastno obnovljena podoba novobaročne arhitekture je ponos starega dela Opatije. Izjemna lepota pa sega tudi v notranjost. Kljub bližini morja ponuja celo ogrevan notranji bazen z morsko vodo, kjer boste lahko zaplavali tudi decembra. Preverite več o hotelu tukaj. Foto: Liburnia Hotels & Villas