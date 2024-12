Poletne počitnice v Turčiji do 31. 12. do 40 odstotkov ceneje

Na popolne all inclusive počitnice v Turčijo lahko s turistično agencijo Počitnice.si poletite z neposrednimi poleti iz Ljubljane, Gradca ali Dunaja. Iz Gradca in Dunaja so poleti na voljo tudi vso zimo 2024 in za prvi maj 2025. Izkoristite izjemno first minute ponudbo in si zagotovite počitnice v Turčiji do 40 odstotkov ceneje, če rezervirate do 31. 12. letos .

Zelo redke so dežele, ki ponujajo popolno kombinacijo ležernega sproščanja ob morju in razburljivega raziskovanja znamenitosti, kulture in pokrajine. Turčija je vsekakor ena od njih. Krasijo jo namreč veličastna mesta, zgodovinski kraji, osupljive pokrajine in čudovita obmorska letovišča, kjer pregovorna turška gostoljubnost dobi povsem novo dimenzijo.

Prav zato je Turčija zanimiva v vseh letnih časih. Zaradi svoje lege ima riviera tipično sredozemsko podnebje z dolgimi in vročimi poletji ter kratkimi in milimi zimami, mogočno gorovje Taurus pa ga ščiti pred severnimi vetrovi. Tako so počitnice v znanih turških letoviščih Antalya, Side, Belek, Kemer in Alanya aktualne tudi v zimskih mesecih, ko pri nas vladata mraz ter sivina.

All inclusive v Turčiji nima konkurence v svetovnem merilu

Vsak med nami zagotovo pozna koga, ki je že bil na počitnicah v Turčiji. In večina se jih tja tudi redno vrača, saj se noben all inclusive na svetu ne more kosati s tem, ki ste ga deležni v deželi Atatürka. Počitnice v Turčiji slovijo kot izjemna kombinacija vrhunske kakovosti po ugodnih cenah, z all inclusive ali celo ultra all inclusive ponudbo, ki zares vključuje vse, kar vam poželi srce.

Turški all inclusive vključuje neomejene količine hrane z različnih delov sveta. Tako ni bojazni, da bi bili na počitnicah lačni, saj bo na meniju zagotovo tudi hrana, ki jo dobro poznate. A glede na to, da Turčija slovi po izjemni kulinariki, bi bil greh, da ne bi poskusili njihovega tradicionalnega kebaba, jedi z žara ter edinstvenih sladic. Dodati je treba še bogat nabor brezalkoholnih in alkoholnih pijač ter raznih napitkov čez dan in vsakodnevne porcije sladoleda, palačink in vafljev, ki so vedno pri roki, ko pade sladkor.

Ko k temu prištejete še pester animacijski program za otroke in odrasle, razne športne aktivnosti, kot so klasična in vodna aerobika, zumba, joga, nogomet, tenis, odbojka, košarka in balinanje, zabavo na toboganih in sproščanje v wellness oazah ter tradicionalnih turških hamamih, je verjetno bolj kot ne jasno, da se boste imeli na počitnicah v Turčiji lepo, tudi če bo morje prehladno za vaš okus.

Medtem ko ljubitelji snega iščejo smuči in jih pripravljajo, lahko morski navdušenci na Počitnice.si pobrskate med bogato ponudbo počitniških paketov v priljubljenih turških letoviščih s tedenskimi odhodi čez vso zimo z letališča v Gradcu . Na popoln all inclusive oddih v Turčijo lahko s Počitnice.si za prvi maj in v celotnem poletju 2025 poletite z neposrednimi poleti iz Ljubljane, Gradca ali Dunaja. Izkoristite izjemno first minute ponudbo in si zagotovite počitnice v Turčiji do 40 odstotkov ceneje, če rezervirate do 31. 12. letos . Več informacij dobite na telefonski številki 01/280 30 00, prav tako pa se lahko oglasite v fizičnih poslovalnicah turistične agencije Počitnice.si, v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik in Šiška v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Najbolj znana letovišča Turčije, ki jih obožujejo tudi slovenski počitnikarji

Če se odločite za počitnice na obali turške riviere, bo vaše izhodišče zagotovo regija Antalya, kjer bo pristalo vaše letalo. Okolica Antalye se lahko pohvali s kopico hotelskimi resorti, ki so kot nalašč za popoln obmorski oddih v vseh letnih časih.

Uro vožnje proti zahodu leži nekdanja ribiška vasica Kemer, ki se danes lahko pohvali s kristalno čistim morjem in bogato all inclusive hotelsko ponudbo. Priljubljen je zlasti med ljubitelji narave, intime in miru, hkrati pa je popolna izhodiščna točka za izlete po širši pokrajini.

Vzhodno od Antalye pa je nanizanih več letovišč. Prvo je letovišče Belek z nekoliko dražjimi luksuznimi all inclusive hoteli. Morje je tu bolj mirno, poleg klasične all inclusive ponudbe z vodnimi parki pa so na voljo tudi številna igrišča za golf. Sledi letovišče Side z mondenim antičnim mestom, kjer lahko najdete sledove kar 12 civilizacij. Tu vam tako zagotovo ne bo zmanjkalo možnosti za raziskovanje zgodovinskih turških ruševin, kar je lahko odlična dopolnitev hotelskega all inclusive razkošja.

Na skrajnem vzhodu turške riviere, ob vznožju mogočne turške gore Taurus pa leži živahna Alanya z okoliškima krajema Konakli in Incekum. Ponuja popolno kombinacijo prelepih peščenih plaž in all inclusive hotelov, s svojim živahnim mestnim utripom pa ponuja idealen vpogled v preplet Orienta in Evrope sredi Turčije.

Nikoli ni prehitro za načrtovanje poletnih počitnic v hotelih Eftalia

Morda se sliši noro, a zdaj je pravi čas tudi za načrtovanje počitnic v Turčiji za poletje 2025. V zadnjih letih so first minute ponudbe počitniških paketov praviloma ugodnejše od tistih tik pred zdajci, poleg tega pa imate na začetku tudi več možnosti izbire letovišč in hotelskih resortov. Kot so nam povedali na Počitnice.si, so med njihovimi gosti še posebej priljubljeni resorti hotelske verige Eftalia, ki so Eftalia Ocean, Eftalia Aqua in Eftalia Blue, ki se lahko pohvalijo s kakovostnimi storitvami za družine po zares dostopnih cenah.

Rezervirajte zdaj in plačajte na od dva do 24 obrokov

Zdaj je torej pravi čas za rezervacijo poletnih počitnic 2025 v Turčiji. Če vas skrbi, da si tega stroška trenutno ne morete privoščiti, imamo za vas odlično novico. Pri Počitnice.si je treba ob rezervaciji poravnati le 40 odstotkov kupnine , preostali del pa si lahko razporedite po želji in ga plačate do 21 dni pred načrtovanim začetkom počitnic.

Na voljo vam je obročno odplačevanje s plačilnimi karticami Mastercard, Visa in Karanta banke NLB na od 12 do 24 obrokov ter s plačilno kartico Diners Erste Card na od šest do 12 obrokov . Z Leanpay pa lahko plačilo počitnic razdelite na obroke zgolj z mobilnim telefonom in osebnim dokumentom. Več informacij o obročnem odplačevanju najdete TUKAJ oziroma na 01/280 30 00.

Počitnice v Turčiji izkoristite tudi za raziskovanje mest in znamenitosti

Počitnice v Turčiji lahko preživite v izbranem resortu in uživate v pestri ponudbi aktivnosti ter sprostitve, prav tako pa se lahko z javnim prevozom odpravite v kakšno bližnje mesto in se med nakupovanjem spominkov, oblačil in obutve na uličnih bazarjih preizkusite v barantanju. Nikar se ne pozabite ustaviti še v kakšni lokalni kavarni na skodelici prave turške kave.

V mestu Alanya lahko obiščete še jamo Damlataš ali se povzpnete na alanyski grad z žičnico. Nič manj zanimiva ne bosta niti voden dnevni ali večerni obisk mesta Antalya, ki velja za biser turškega primorja, ali pa veličasten večerni obisk mesta Side, kjer boste odkrivali antične ostanke mondenega mesta. Izjemno zanimiva je lahko tudi plovba po reki Manavgat do znamenitih manavgatskih slapov.

Če imate raje akcijo, bo adrenalinska vožnja z odprtimi džipi po razgibanem pogorju Taurus prava izbira za vas. Če vam ostane še kaj energije in nesproščenega adrenalina, lahko dodate tudi avanturistični rafting. Prav posebna dogodivščina pa bo obisk bombažne palače Pamukkale, belih apnenčastih teras, po katerih se pretaka kristalno čista voda iz penečih izvirov, ki naj bi bila celo zdravilna. Izlet vključuje tudi obisk antičnega mesta Hierapolis na vrhu vzpetine, kjer naj bi bil vrelec mladosti in znamenit Kleopatrin bazen.

