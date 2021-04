Počitnice v Sloveniji: za vse, ki si ne predstavljate počitnic brez aktivnosti in odkrivanja novih kotičkov

Ste med tistimi, ki na počitnice vedno vzamejo športno opremo? Potem boste v slovenskih termah in zdraviliščih zagotovo prišli na svoj račun. So namreč odlična, privlačna in varna izbira za preživljanje aktivnega oddiha. Umeščena so v naravno okolje, stran od mestnega vrveža, v bližino številnih poti, ki vabijo obiskovalce, da jih raziščejo – peš ali pa s kolesom.

V slovenskih termah in zdraviliščih imajo prav vse za aktivni oddih – so odlična izbira za aktivne počitnice za vse generacije, v jedru ponudbe pa je raznolika, privlačna in na bogatih naravnih zdravilnih dejavnikih temelječa ponudba za zdravje in dobro počutje. | Foto: Tent Film

Bodite aktivni, reaktivirajte se

V slovenskih termah in zdraviliščih imajo prav vse za aktivni oddih. Zelena narava vas bo očarala s svojo energijo in znamenitostmi, med katerimi boste zagotovo odkrili kaj novega. V bližini term in zdravilišč imate neštete možnosti za kolesarjenje in pohodništvo – odpravite se po označenih poteh ali pa raziščite še neodkrite poti.

Če ste ljubitelj golfa, ne boste prikrajšani za užitke na prostranih zelenih igriščih, ki so postavljena v bližino večjih term. Poiščete pa lahko tudi kakšna posebna aktivna doživetja – od raziskovanja okolice na konjskem hrbtu do raznih pustolovskih parkov in spustov po jeklenicah.

Vsekakor pa boste zagotovo zaplavali v bazenih s termalno vodo, ki bo po dnevnih aktivnostih blagodejno vplivala na vaše telo in duha. Za zelo utrujene mišice si privoščite masažo, ki jih v wellness centrih term in zdravilišč ne manjka. Tako boste spet pripravljeni na nove aktivnosti in raziskovanja.

V blagodejni termalni vodi si boste po aktivnem dnevu razbremenili utrujene mišice. | Foto: Tent Film

Odkrijte svet termalnih vodnih parkov

Terme in zdravilišča so s svojimi termalnimi vodnimi parki kraj, kjer boste ustregli prav vsem družinskim članom. Veliki zunanji vodni parki navdušujejo s hitrimi vodnimi drčami, počasnimi ali hitrimi rekami in drznimi tobogani. Med njimi je tudi svetovno znani prvi tobogan s polnim obratom.

Zunanje in notranje vodne površine so primerne za plavanje v vseh letnih časih in zadovoljijo želje vseh generacij. Sodobni plavalni bazeni so napolnjeni s termalno ali morsko vodo, ogreto na različne prijetne temperature. Nekatere terme imajo tudi olimpijske bazene.

V slovenskih termah in zdraviliščih pa seveda lahko najdete tudi bazene, kjer ni toboganov, in so zato namenjeni umirjenemu uživanju v blagodejni termalni vodi. Poiščite svoj kotiček, sprostite se v whirlpoolu ali preprosto uživajte, zaviti v kopalni plašč, z dobro knjigo v rokah.

Zaplavajte v bazenih, naužite se svežine okoliških gozdov, gorske narave, panonskih nižin ali zadihajte morsko sol v zraku. Vse to in še več boste doživeli v slovenskih termah in zdraviliščih, ki so s svojo umeščenostjo v raznoliki pokrajini povezani z naravo in lokalnim okoljem. V okolici term in zdravilišč boste za vsak okus našli aktivnost, zaradi katere se boste zagotovo radi vrnili.

Zbrali smo nekaj idej, kako lahko preživite letošnje počitnice – že poleti, mogoče pa je za vas termalni aktivni oddih pravi za jesenske mesece. Vsekakor je zdaj pravi čas za načrtovanje.

V slovenskih termah in zdraviliščih so doma drzni tobogani in druge vodne atrakcije, ki bodo navdušile celo družino. | Foto: Tent Film

S kolesom po urejenih kolesarskih stezah ali odmaknjenih podeželskih poteh?

Kar vam je ljubše. Možnosti za kolesarjenje v okolici term in zdravilišč so zares številne. Od urejenih kolesarskih poti, ob katerih boste spoznavali tudi znamenitosti in zgodovino krajev, do bolj samotnih poti, kjer boste predvsem uživali v stiku z naravo. Kolesarske ture vodijo po različnih pokrajinah in omogočajo spoznavanje manj znanih kotičkov Slovenije. Za katerekoli terme ali zdravilišče se odločite, kolo vam bo vedno prišlo prav.

Podravje in Pomurje s termalnimi centri na Ptuju, v Moravskih Toplicah in Radencih vam ponujata odlično izhodišče za kolesarske počitnice z otroki. Poti so večinoma nezahtevne in primerne za družine in starejše. Zahtevnejši kolesarji se boste lahko povzpeli na bližnje "griče", kot so Goričko, Jeruzalem ali Lendavske Gorice.

Po Pohorju se lahko na avanturo s kolesom odpravite na več načinov: po označenih kolesarskih poteh, s pomočjo sodobne satelitske navigacije ali pod taktirko domačih vodnikov. Če imate radi adrenalin, ga boste zagotovo našli v kolesarskem parku na Rogli.

Začutite lahkoten vetrič z vinorodnih gričev na poti od Šmarjeških Toplic do Dolenjskih Toplic. Dolenjska ima na stotine kilometrov kolesarskih poti. Ob reki Krki so številne kolesarske ture, ki vas vodijo po prelepi naravi, mimo številnih naravnih in kulturnozgodovinskih znamenitosti, v Posavju pa lahko na kolesu doživite veliki kvartet posavskih gradov.

Podate se lahko tudi v deželo termalnih vrelcev med Rogaško Slatino in Podčetrtkom. Pedale lahko vrtite po novo urejeni kolesarski poti med obema zdraviliškima krajema, ki poteka po dolini obmejne reke Sotle.

Tudi Savinjska regija s termalnima centroma Laško in Dobrna ponuja zanimive možnosti. S kolesom lahko dosežete razgledne točke, prijazne kmetije in gostišča.

In tu je seveda še slovenska Obala, ki je zaradi ugodnega mediteranskega podnebja vse leto primerna za raziskovanje na kolesu. Najbolj znana je pot Parenzana, ki vas popelje po pestri in razgibani obali ter je speljana po nekdanji železniški progi med Trstom in Porečem.

Kolesarske ture vodijo po različnih pokrajinah ter mimo naravnih in kulturnih znamenitosti. | Foto: Tent Film

V katerem delu Slovenije vas pričakuje aktivni termalni oddih po vaši meri? Ob morju (Terme Portorož),

sredi krajinskega parka z razgledom na morje (Talaso Strunjan),

v bližini vinogradov v najstarejšem mestu v Sloveniji (Terme Ptuj),

sredi panonskih ravnic (Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice),

ob vznožju gozdov zelenega Pohorja (Terme Zreče),

sredi zelenih gričev in pristnega podeželja (Terme Olimia in Medical center Rogaška, Rogaška Slatina),

v zavetju posavskih gradov (Terme Čatež),

na sotočju dobrega, v kraju z močno zdraviliško-pivovarsko tradicijo (Thermana Laško),

v zavetju izjemnega energijskega zdraviliškega parka (Terme Dobrna) ali

sredi pokrajine termalnih vrelcev ob Krki (Terme Dolenjske Toplice in Terme Šmarješke Toplice).

Izberite svoj kotiček Slovenije, ki ga želite bolje spoznati in načrtujte aktivni termalni oddih.

Priporočamo



V Pomurju so združeni kolesarjenje in termomineralni užitki. Odkrijte lepote štirih različnih držav v petih dneh kar s kolesa! Da bi vam predstavili, kako si lahko ogledate štiri države v tako kratkem času, so v Termah 3000 – Moravske Toplice za vas pripravili primer petdnevne kolesarske ture. Posamične dele ture je mogoče raziskovati tudi samostojno ali v drugačnem vrstnem redu. Izkušeni vodniki vam bodo z veseljem svetovali ali z vami raziskovali še druge kolesarske poti na stičišču štirih držav.

Pot vas bo vodila do Bukovniškega jezera, kjer lahko obiščete Vidov izvir in začutite blagodejne učinke približno 50 zdravilnih energetskih točk, ki so na območju okoli jezera. Kolesarska avantura se nadaljuje skozi Krajinski park Goričko, kjer boste lahko odkrivali izjemno krajinsko in biotsko pestrost. Zadnja etapa vas pelje do Otoka ljubezni na reki Muri v Ižakovcih in skozi slovensko Štajersko do Ljutomera. Zadnji del etape je strmi vzpon na vinske poti Koga in Jeruzalema, ki je primeren za zagrizene kolesarje. Na vrhu si privoščite zasluženo degustacijo vin v tipični vinski kleti in odmor za kosilo, nato pa se vrnete proti Termam 3000 – Moravske Toplice in zaplavate v hotelskih bazenih ali ogromnem Termalnem parku.

Terme in zdravilišča vas vabijo tudi na vadbo v bazenih, ki bo blagodejno vplivala na vaše telo. | Foto: Tent Film

Za vse, ki na dopustu ne morete brez kolesa, a je Rogaška Slatina odlična izbira. Okolica zdraviliškega jedra je namreč prepletena z zanimivimi kolesarskimi stezami in potmi, na katerih si lahko ogledate številne naravne in kulturne znamenitosti. Tudi gozdne poti so primerno urejene za kolesarjenje in priljubljeno nordijsko hojo.



Sistem izposoje koles Mobilno Obsotelje predstavlja enega od delov mozaika razvoja trajnostne mobilnosti. Z njim se lahko odpravite od zdraviliškega jedra Rogaške Slatine, skozi urejeno kolesarsko pot Vonarje, ki povezuje občini Rogaško Slatino in Podčetrtek – dva prijetna zdraviliška kraja. Na poti obiščete Bobrov center, ki predstavlja svet naravnega in vodnega bogastva Obsotelja, in se z bobrom podate na pot nastanka Panonskega morja, prepotujete reko Sotlo in se spoprijateljite z bobrovimi vodnimi prijatelji.

Če imate radi aktivne počitnice v kombinaciji z zgodovinskim mestnim ambientom, bo Ptuj kot nalašč za vas. Krožna kolesarska pot vas skozi Mestni Vrh popelje v zaledje Ptuja. Čaka vas kar nekaj krajših vzponov, spustov ter lepih razgledov. Vrhunec je točka, od koder sega pogled na Ptuj, Ptujsko in Dravsko polje, Borl, Boč in Donačko goro ter Pohorje.



Za aktivne je obvezen obisk športno-rekreacijskega centra Ranca v bližini Term Ptuj. Ljubitelji kolesarstva lahko izkoristijo tudi privlačno urejeno stezo okrog Ptujskega jezera. V poletni sezoni je na jezeru bogata ponudba vodnih športov − deskanje na vodi, supanje, vožnja z vodnimi skuterji in motornimi čolni, na Ptujskem jezeru pa deluje tudi prvi slovenski wakeboard park. Ptujski termalni vrelci vas bodo po kolesarjenju v trenutku razbremenili teže vsakdana ter vam vrnili energijo in dobro počutje.

Okolica term in zdravilišč ponuja številne možnosti za umik od stresnega vsakdana. | Foto: Tent Film

Terme Zreče se bohotijo v objemu mogočnih gozdov zelenega Pohorja, na mestu, kjer se gorska reka Dravinja umiri in ta svet poveže z Dravinjskimi goricami. Sončni žarki kar vabijo ven na zrak, v zelenje. V Termah Zreče si lahko izposodite kolo ali e-kolo in raziščete slikovite bisere, ki jih skriva Pohorje. V bližini Term Zreče boste našli vinorodno območje Škalce in vrhunsko vinsko klet Zlati grič. Kolesarski izlet med griči, prepredenimi z vinogradi, navduši vsakogar.



Bazeni Term Zreče, ki so napolnjeni z zdravilno akratotermalno vodo s kalcijem, magnezijem in hidrogenkarbonatom, predvsem pa imajo izjemen blagodejni vpliv na telo, bodo pomagali pri regeneraciji utrujenih mišic po aktivno preživetem dnevu.

Za malo manj pripravljene kolesarje priporočamo izposojo električnih koles. Z njimi se odpravite raziskovat gradove v okolici Term Čatež, ki so sinonim za termalne zabave, saj z unikatno Termalno riviero že vrsto let razveseljujejo vse generacije. Pojdite po poti gradov Posavja, kjer boste spoznali zanimivo zgodovino in bogato dediščino. Poučite se o stoletjih, o katerih pripovedujejo zidovi in ljudje. Gradovi, zanimivi za ogled, so: grad Rajhenburg, ki je eden najpomembnejših grajenih spomenikov srednjeveške kulture na Slovenskem, srednjeveški grad Mokrice, ki je danes preurejen v hotel in vas bo navdušil z žlahtnim grajskim ambientom, "najbolj grajski med gradovi na Slovenskem", grad Podsreda, grad Sevnica, ki stoji nad starim mestnim jedrom Sevnice z bogato "vsebino", kot so grajska vila z apartmajem, grajska vinoteka z vrhunskim izborom lokalnih vin ter prostor za tematske programe in dogodke za otroke in odrasle, dvonadstropni grad Brežice, ki je danes Posavski muzej in predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes, ter Galerija Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Gradovi že tisočletja pripovedujejo zgodbe tamkajšnjih prebivalcev, ki so se prepletale z vsemi, ki so potovali skozi te kraje.



Otroci pa bodo zagotovo najbolj veseli termalne zabave, ki je v Termah Čatež ne manjka in je na voljo vse leto. Počasna in hitra reka, tobogan boomerang in trojček toboganov, Gusarski otok, Termalna formula, bazena z valovi z možnostjo surfanja na valovih, številni whirlpooli in otroški bazeni, gusarska ladja in drevo doživetij …

Dve obmorski termalni središči − Terme Portorož in Talaso Strunjan − pa sta idilični lokaciji za preživljanje aktivnih počitnic ob morju. Zjutraj se boste lahko razgibavali na plaži s pogledom na neskončno modrino. Ko boste tam, se podajte na kolesarski izlet po Parenzani. Pot poteka po 130 kilometrov dolgi opuščeni železniški progi med Trstom in Porečem. Izberete lahko posamezne odseke kolesarske proge, ali jo prekolesarite v celoti, odvisno od vaše športne pripravljenosti. Ali pa solinarski izlet ob morju, ki vas pelje mimo Sečoveljskih solin. Te so dobra postojanka, da pokukate tudi v Muzej solinarstva in se poučite o tradicionalnem načinu pridelave soli. Če boste kolesarili Po sledeh Tartinija, se ustavite v pomorskem muzeju, Muzeju Sergeja Mašere z bogato zbirko pomorske dediščine.

Pot ob solinah privablja aktivnosti željne, kjer lahko "miganje" kombinirate z obiskom muzeja in spoznate zgodovino solinarstva. | Foto: Tent Film

Pohodniške avanture po tematskih, učnih in planinskih poteh

Slovenija pa je tudi pravi raj za pohodnike, saj je dežela tisočerih poti, ki vabijo k aktivnemu preživljanju počitnic. Odpravite se v tisti košček Slovenije, kjer še niste bili, in se sprehodite po razgibani pokrajini, ki vas bo napolnila z energijo. Odlična izhodišča za vse to so tudi terme in zdravilišča.

Okolica term in zdravilišč je prepredena z zanimivimi in raznovrstnimi pohodniškimi potmi. Večinoma so poti primerne za vse družinske člane in otroci se bodo ob njih naučili marsikaj zanimivega. Preživite prosti čas z najmlajšimi in uživajte na svežem zraku, obsijani s toplimi sončnimi žarki, obdani s pomirjujočimi zvoki narave. Upočasnite korak in uživajte ob naravnih posebnostih skozi otroške oči.

Med potepanjem po okolici term in zdravilišč se ustavite v kakšnem bližnjem gostišču in spoznajte tradicionalno kulinariko kraja, poklepetajte z domačini, ki vam bodo povedali kakšno zanimivo zgodbo o tem delu Slovenije, in se preprosto malo odklopite.

Terme in zdravilišča so odlična končna točka pohodniškega dne, v katerem boste v bazenih in wellness centrih napolnili svoje "baterije" za naslednja doživetja.

Priporočamo



V Radencih, na desnem bregu Mure, sonce sije več kot 250 dni na leto. Blagodejne učinke lokalnega podnebja s sprostitvijo na prostem in klimatsko terapijo učinkovito izkoriščajo v tretmajih v Zdravilišču Radenci. Vsi poznamo pozitiven vpliv sonca na počutje, podobno pa nanj vpliva tudi pohodništvo! Za vas so zbrali tri najlepše poti v bližini Radencev, ki vas bodo popeljale kar skozi tri države.



Zdravilišče Radenci je odlično izhodišče za pohod med vinogradi po vinski poti Jeruzalem. Ti se bohotijo na rahlo hriboviti pokrajini, po vinskih poteh … Na poti si privoščite postanek v katerem od številnih vinotočev ali turističnih kmetij, kjer lahko degustirate vina in okušate lokalne jedi.



Podate se lahko na Pohod po sladki poti, ki vas popelje v pokrajino pisanih vinogradov, sadovnjakov, travnikov in polj, v katero so umeščene prikupne vasi. Pot se začne v vasi Ratkovci, ki je znana po dolgoletni tradiciji peke medenjakov, nadaljuje pa se skozi vas Berkovci do Ivanjševcev, kjer vas bo prijetno presenetil unikatno poslikan čebelnjak.



Ali pa pojdite na pot plemenite plemiške družine Esterházy, ki vodi čez razgibano območje z ravnimi in hriboviti odseki ob reki Muri. Na njej boste čare in skrivnosti pokrajine doživeli od blizu, povzpeli pa se boste tudi na najvišjo točko tamkajšnjih vinogradov − Piramido. Po prijetno napornem dnevu pa vas v Zdravilišču Radenci seveda pričuje termalno razvajanje.

Ko boste raziskovali okolico term in zdravilišč, boste naleteli na vrsto zanimivosti in avtentična doživetja. Za prijetne postanke med vašimi raziskovanji. | Foto: Arhiv Sava Hotels & Resorts

Blizu Term 3000 – Moravske Toplice je Bukovniško jezero, ki je prepoznavno po čudežni moči narave. V senci kostanjevih in bukovih dreves okoli jezera so številne blagodejne energetske točke, ki izboljšajo zdravje in počutje. Sprehodite se okoli jezera in se napolnite s svežo energijo v neokrnjeni naravi.



Otroci bodo zagotovo navdušeni nad razgledom, ki ga bodo deležni, če se bodo povzpeli na najlepšo razgledno točko Prekmurja, stolp Vinarium, s katerega pogled seže na območje kar štirih držav. Ali pa jih peljite v park Vulkanija pri Gradu na Goriškem, kjer so obudili zadnji vulkan na območju današnje Slovenije, ki je bruhal pred tremi milijoni let. V doživljajskem parku boste doživeli njegov ponovni izbruh ter spoznali razburljivi svet vulkanov in sil, ki vladajo našemu planetu.

Okolica Term Olimia je bogata z vodnimi viri, živalskimi vrstami, gozdovi, polji in vinogradi. V njej se skriva tisoč možnosti za izlete, ki bodo navdušili vse generacije. Predlagamo vam, da se povzpnete na Stolp zdravja in veselja na vrhu Rudnice. Zaradi poti različnih težavnosti je obisk primeren za pare in družine z otroki. Pot na stolp ali z njega pa vas bo vodila prek drugih vrhov − Olimske gore, Male Rudnice in Silavca. In prav na zadnjem, meter pod vrhom, stoji kultni Stolp zdravja in veselja na Rudnici. Do vrha stolpa boste prešteli 185 stopnic.



Ali pa pobegnite z otroki na Jelenov greben. Sliši se skoraj, kot da tukaj domuje Božiček. In ko vam nasproti pritečejo jeleni in mufloni, boste o tem še bolj prepričani. A ko jih gospodar prikliče z imenom "Pikaaaa, Pikiiii", opazite, da med njimi ni Rudolfa. Torej niste pri Božičku. Ste na posestvu Jelenov greben in nič ne bo čudno, če se boste med obiskom zaljubili v kraj, v družinsko gostoljubje, avtentičnost in vsestranskost ponudbe.



Na grebenu, pod skrivnostno Rudnico, le nekaj korakov od grajskega dvorišča, se že vrsto let odvija čudovita, blagodejna in nadvse idilična družinska zgodba o uspehu. Nekoč kmetija z govedorejo in vinogradništvom je danes ena od najbolj atraktivnih turističnih domačij v okolici, kjer dobite nekaj za pojesti, nekaj za ljubkovati, nekaj za prespati, nekaj za lepoto, nekaj za igro, nekaj za zabavo in tudi nekaj za nakup.

Povzpnite se po 185 stopnicah do vrha Stolpa zdravja in veselja, ki stoji pod vrhom 622 metrov visokega hriba Silavec, s katerega imate krasen razgled na širšo okolico. | Foto: Arhiv Terme Olimia

Če imate radi kraje z večstoletno zgodovino in ambient kraja, ki so ga v zgodovini obiskale številne pomembne osebnosti in pomagale ustvariti prestižni renome zdravilišča, potem bo Rogaška Slatina prava izbira. Danes je tu oaza miru, kjer se prepletata tradicija in sodobnost. Podajte se na turistično pot, kjer boste lahko odkrili legendo o Pegazu, si ogledali Kristalno dvorano, poskusili mineralno vodo Donat Mg iz izvira in spoznali vse zanimive faze proizvodnje nastajanja vrhunskega kristalnega stekla v Steklarni Rogaška. Obiskali boste dom lepote Kozmetika Afrodita, kjer vas bodo navdušili z visokokakovostnimi kozmetičnimi izdelki in storitvami. Seznanili se boste z izdelavo najstarejšega poznanega glasbila na tipke v Orglarstvu Škrabl. Svoje doživetje pa boste končali s kulinaričnim razvajanjem med zelenimi kozjanskimi griči v naselju in gostišču Jurg.

Če ste za svoj aktivni termalni oddih izbrali Terme Ptuj, se lahko podate peš na grič nad mestnim jedrom, kjer stoji Ptujski grad, mogočna utrdba s krasnim razgledom na mesto z okolico in Ptujsko jezero. Na gradu si lahko ogledate razkošno opremljene grajske sobane, pohištvo iz fevdalnega časa, pustne maske, zbirko orožja in glasbil ter grajsko galerijo. Za malo večje otroke, željne adrenalinskih dogodivščin in plezanja, priporočamo obisk Pustolovskega parka ob Betnavskem dvorcu v gozdu, s sedmimi različno zahtevnimi progami, speljanimi po drevesih, drogovih ter različnih brveh in vrveh, ki so na višini od enega pa vse do osmih metrov nad tlemi, za tiste najbolj izkušene plezalce.

Po aktivnem dnevu si v termah in zdraviliščih s sproščujočo masažo razbremenite napeto telo. | Foto: Tent Film

Tudi Zreško Pohorje ponuja številne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa na prostem. Rogla s svojo raznoliko doživljajsko ponudbo ponuja doživetje za vse generacije. Zlodejeva dežela je skupek vsemogočih pustolovščin na pohorskih planjah in v gozdovih. Škratova učna pot z lesenimi skulpturami pohorskih gozdnih živali, za večjo motivacijo pa boste zbirali simpatične žige z liki in lovili virtualnega škrata na vmesnih postajah.



Na Uniorčku vas čakajo pohorska vasica z devetimi tematskimi hišicami z didaktičnimi igrali in cerkvico na sredini, MAKSI spomin na drugačen način, velika krava z zvončki ter odprto kurišče za peko jabolk in hrenovk. Po poti nazaj pa se ustavite še na novih velikih lesenih igralih! Najspretnejšim bo všeč hoja po vrvi ali pa zipline.



Že poznate Jezernika, povodnega moža, ki živi na Rogli? Jezernikova pot se začne pri Uniorčku ter se nato vije med smrekami in prek mehkih mahov, ob gozdnem potočku, vse do jase na Mašinžagi, kjer se razširi v Jezernikov vodni park. Tam boste spoznali mlinčke, pretakali in spoznavali (na Pohorju še zelo čisto!) vodo ter iskali Jerine zlatnike.



Posebna atrakcija pa je seveda edinstvena Pot med krošnjami Pohorje, ki ponuja razgled, kot ga vidijo ptice. Popoldan pa še osvežitev v Termah Zreče.

Narava, veter v laseh, izjemni razgledi … Po razgibanem dnevu pa termalna sprostitev. Foto: Mediateka STO

Odlično izhodišče za aktivni oddih je tudi Laško. Zdraviliška pot v Thermani Laško je sprehajalna in športno-rekreativna pot, primerna za družine. Na sprehajalni poti po obeh bregovih reke Savinje vas spremljajo številne mestne znamenitosti, pot vodi tudi skozi mestni park s številnimi točkami, vrednimi postanka, kot so kompleks eko igral, interaktivni zemljevid čebeljih ugank, vrt medovitih rastlin, energijske točke in fitnes na prostem.



Po končanih aktivnostih pa vas vabijo v Escape Room na temo pivovarstva ali igro na prostem Odkleni Laško, ki vabi tja, kjer je bil zvarjen prvi vrček laškega piva. Prva soba pobega na svetu s tematiko pivovarstva izziva ekipo, da v eni uri odkrije pivovarjevo zlato. Izvirna in zabavna preizkušnja temelji na resničnih zgodovinskih dogajanjih. Pobeg uspe le ekipam, ki sodelujejo in ki uporabijo vse čute.



Pohodniški, kolesarski ali konjeniški potep po Laškem in njegovi zeleni okolici, ribiška doživetja na rekah in ribnikih ali jadralno padalstvo z laških vrhov, vadba v parku dobrega počutja in rekreacija na raznoterih igriščih spremenijo običajen počitniški dan v doživetje. Laško pa ni le pivovarsko in zdraviliško mesto, temveč je tudi kraj srednjeveških skrivnosti in zakladov. Pod razvalinami gradu, ki je bil nekdaj last celjskih grofov, naj bi se skrival zakleti zaklad, v votlini nad gradom pa naj bi živela začarana princesa. Napeta in zabavna igra Odkleni Laško z namigi iz legend vas vodi do odkritja zaklada v mestu. V bližini je tudi Celjska koča s pustolovskim parkom, letnim sankališče in spustom po jeklenici. Po razgibanem dnevu pa se potopite v termalne vrelce Thermane Laško, kjer boste spočili utrujene misli.

V vseh termah in zdraviliščih notranji vodni kompleksi poskrbijo za vodna doživetja skozi vse leto. | Foto: Tent Film

Tudi če ste za svoj dopust izbrali Terme Dobrna, umeščenimi v mirno naravno okolje z bioklimatskim delovanjem, lahko zbirate med večimi pohodniškim potmi. Anina pot je speljana po gričevnatem svetu med hudourniško Dobrnico in reko Hudinjo, ki priteče iz smeri Vitanja. Tod ni strnjenih naselij, ampak le skupine hiš in posamezne kmetije, posejane med sadovnjaki in vinogradi, kjer boste srečali domačine, ki vam bodo o življenju na tem delu Dobrne znali marsikaj povedati.



Za bolj planinski razgled se podajte na pot na Paški Kozjak. Deležni boste lepega pogleda na Velenjsko jezero, Mozirske planine in Savinjske Alpe v ozadju. Pot večinoma poteka po gozdovih, kjer je zlasti poleti prijetna senca, primerna je za vsakega pohodnika, ki si želi miru, svežega zraka in lepega razgleda.



Za dolino Loke je značilen kraški svet z rdečerjavo zemljo, imenovano terra rossa, z vrtačami, ponikovalnicami in celo s kraško jamo Osrečanova zvonica. Na poti si boste lahko ogledali več kot 450 let star Vovkov mlin, ki je v preteklosti mlel žito za potrebe Kačjega gradu. Pot vključuje tudi obisk domačije jelenov Lamperček. Domačija Lamperček je dom več kot 100 jelenov, košut, damjakov in muflonov. Živali bodo otroci lahko nahranili s svežimi jabolki ali suhim kruhom. Hrano jemljejo tudi z rok, kar bo otroke zagotovo navdušilo.

Ob bazenih boste našli kotičke za popolno sprostitev telesa in duha. | Foto: Tent Film

Če vam je bližja Dolenjska, boste v okolici Term Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice našli številne priložnosti za izlete z otroki. Dolenjska je razgibana pokrajina zelenih travnikov, radodarnih vinogradov, prostranih listnatih gozdov z ostanki pragozda, zelenih rek, toplih podzemnih vrelcev in prijaznih mest z bogato kulturno dediščino.



Ko boste v Dolenjskih Toplicah, zavijte v Berryshko, kjer se lahko odločite za voden ogled destilarne in čokoladnice, degustirate njihove okusne praline, tortice in alkoholne pijače. Ali pa se sprehodite do Žužemberškega gradu, ki je ena najbolj tipičnih srednjeveških trdnjav na Slovenskem. Ostanki gradu se mogočno dvigajo na strmem skalovju nad reko Krko.



Kostanjevica na Krki je očarljivo mestece na otoku sredi Krke, ki ga je vredno obiskati, ko boste v termah Šmarješke Toplice. Obiščite rečno kopališče, nekdanji cistercijanski samostan z gotsko cerkvijo in Formo vivo ter kraško jamo z zanimivimi sigastimi tvorbami. Ali pa se okopajte v Klevevški Toplici, ki bo za vso družino posebno doživetje. Voda privre na dan pod večjo skalo in se zbira v manjšem bazenu ob slikoviti soteski potoka Radulja, pod vzpetino z razvalinami gradu Klevevž. Voda, ki ji pripisujejo čudežno zdravilno moč, ima temperaturo 22 stopinj Celzija in omogoča kopanje tudi pozimi.

Tudi navdušenci nad sredozemskimi ambienti bodo prišli na svoj račun. Iz obmorskega zdravilišča Talaso Strunjan vodi osem dobro označenih poti s skupno dolžino 80 kilometrov. Peš ali s kolesom se podajte na odkrivanje rodovitne pokrajine, posejane z oljčniki, sadovnjaki in vinogradi in skrivnostnega kraškega sveta. Nedaleč stran pa so tudi Tartinijev Piran, ribiška Izola in svetovljanski Portorož.



Strunjan je tudi izhodišče za pot do Mesečevega zaliva, ki je pod 80 metrov visokimi stenami Strunjanskega klifa. Gre za najdaljšo neokrnjeno obalo v Tržaškem zalivu, do katere lahko pridemo peš mimo Strunjanskega križa, kjer se vam bo odprl dih jemajoč razgled na Tržaški zaliv, ob jasnem vremenu pa tudi na vrhove Julijskih Alp. Zaliv je divja plaža, zato je praktično nedotaknjen in je pravi raj za tiste, ki si želite ob poležavanju na plaži poslušati le valovanje morja, piš vetra in galebje oglašanje. Pot je primerna za družine, a je treba paziti na mlajše otroke pri sestopanju do zaliva.Sprehodite se po solinski krajini krajinskega parka, ki premore tudi edino morsko laguno na slovenski obali, Stjužo, kjer živi več kot 270 vrst ptic. Tu je edinstven preplet življenjskih okolij tako za rastline kot živali. Del Krajinskega parka Strunjan so tudi Strunjanske soline – najsevernejše soline v Sredozemlju, v katerih se sol še prideluje na tradicionalni način.



Vadili pa boste lahko tudi v hotelu, bodisi sami bodisi v okviru vodenih skupinskih vadb na suhem in v vodi.

Poiščete svoj intimni kotiček in se prepustite zvokom morja. | Foto: Tent Film

Ste za popoln odmik od sveta z igro golfa?

Vas prevzame pogled na prostrana zelena igrišča, obdana z veličastno naravo? Umeščena so v značilno pokrajino obrobja Panonske nižine, med vinograde in griče, pod alpske vrhove in v idilično kraško pokrajino. Zaradi kratkih razdalj po državi se je iz Ljubljane v dobri uri mogoče pripeljati do večine igrišč za golf. Odlična ideja pa je termalnih oddih – kombinacija razvajanja in dobre igre golfa! Če ste ljubitelji golfa, na počitnicah v slovenskih termah ne boste prikrajšani za užitke na prostranih zelenih igriščih. Kar nekaj term velja za idealno destinacijo za ljubitelje golfa. Izberite svojo najljubšo kombinacijo golfa in termalnega oddiha.

Priporočamo



Golf igrišče Ptuj je že večkrat osvojilo laskavi naziv najbolje urejenega igrišča za golf v Sloveniji. Igrišče z 18 igralnimi polji sicer ne spada med najbolj zahtevna, je pa znano po svojih številnih pasteh zlasti v obliki vodnih ovir. Golfski oddih pa združite z razvajanjem, regeneracijo, polnjenjem baterij, zdravo prehrano in aktivnim sproščanjem v bližnjem Grand Hotelu Primus. Za umik od sveta in vrnitev k sebi.

Na golf igrišču Grad Mokrice, ki ga je na površini 70 hektarjev okoli gradu Mokric zasnoval svetovno znani arhitekt Donald Harradine, boste igrali golf na 18 igralnih poljih, dobrodošli pa ste tako začetniki kot profesionalci. Peto polje (PAR 4) z dolžino 285 metrov številni golfisti celo označujejo kot eno najtežjih v tem delu Evrope. Eno najlepših slovenskih golfišč, grajska restavracija in vinska klet ponujajo unikaten oddih tudi najzahtevnejšim gostom, poseben mir in intimo pa ponujajo urejen angleški park, stoletni gozdovi Gorjancev in vinorodni bizeljski griči. Izberite vrhunsko ponudbo na najvišji ravni!

V slovenskih termah in zdraviliščih boste doživeli kombinacijo termalnih užitkov in igranja golfa na igriščih, ki so obdana z dih jemajočo naravo. | Foto: Matic Klanšek Velej

Ljubitelji golfa se lahko spopadete tudi se z najdaljšo luknjo v Sloveniji na Golf igrišču Livada v Termah 3000 – Moravske Toplice, ki se nahaja tik ob petzvezdičnem Hotelu Livada. In še ena golf destinacija vas pričakuje - Golf igrišče Radenci, na mirni in sončni lokaciji, ki je kot nalašč za individualen trening, ali nedeljsko igro celotne družine.

Tri kilometre od Term Olimia se razprostira golf igrišče z devetimi igralnimi polji. Igralce bodo med nadvse napeto psihofizično igro golfa zabavale tudi vodne in peščene ovire, ki krasijo prelepo zeleno okolico. Zaradi krajših razdalj je igrišče morda manj naporno, zahteva pa izjemno natančnost za doseganje vrhunskih rezultatov, zaradi specifične lege. Golf igrišče v Olimju združuje rekreacijo, tekmovalnost, užitek in sprostitev. Spoznajte ga tudi vi.

Tudi v okolici Term Zreče – v idiličnem okolju vinogradov leži igrišče za golf z 9 luknjami Zlati grič. Zaradi naravnih danosti je izredno razgibano in v celoti obkroženo z vinogradi. Zaradi razgibanosti terena ter pogosto ozkih igralnih polj je potrebna velika natančnost in zato je igrišče pravi izziv tudi za izkušene igralce.

Če pa ste v katerem od termalnih centrov na Dolenjskem, preizkusite eno najdaljših in najlepših igrišč za golf v Sloveniji, igrišče, ki je le kilometer oddaljeno od gradu Otočec. Sodobno igrišče z 18 luknjami na 75 hektarjih površine, ki ga je zasnoval britanski arhitekt Howard Swan, ponuja pravi izziv v zavetju dolenjskih gozdov, in to tako za profesionalne kot za amaterske, tudi manj izkušene golfiste.

Od spanja po grofovsko do sanjanja pod milim nebom

Načrtovanje vašega aktivnega oddiha v termah in zdraviliščih bo preprosto, saj vas pričakuje pestra izbira nastanitvenih možnosti. Od hotelov s petimi zvezdicami, prijaznih manjših hotelov, apartmajskih naselij, vil, kampov do prav posebnih oblik bivanja. V vinskem sodu, gusarskem zalivu ali indijanski vasi …

Izbira za bivanje je v slovenskih termah in zdraviliščih res velika. Od hotelov s petimi zvezdicami, prijaznih manjših hotelov, apartmajskih naselij, vil, kampov, do prav posebnih oblik bivanja. V vinskem sodu, gusarskem zalivu ali indijanski vasi … | Foto: Arhiv Sava Hotels & Resorts

Privoščite si nepozabna doživetja v zelenem objemu narave

Ker je aktivnost v življenju pomemben ravno toliko kot sprostitev in ker blagodejno vpliva na telo, počutje in na zdravje, velik del ponudbe slovenskih term in zdravilišč zajemajo športne dejavnosti.

Po končanih dnevnih aktivnostih vas terme in zdravilišča vabijo, da se potopite v njihove zdravilne vode ali zaključite dan v wellness centrih. Tako boste pripravljeni na jutrišnja nova doživetja, pa tudi na nove izzive, ko se vrnete domov.