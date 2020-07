Počitnice v Grčiji kot še nikoli prej!

Bližamo se vrhuncu poletne turistične sezone, ki jo letos v večji meri kroji tudi epidemija koronavirusa. Zlata sredina med epidemiološko varnimi destinacijami, ki je obenem po naši meri tudi iz drugih, turističnih razlogov, je tisto, kar v tem trenutku išče večina Slovencev. Grčija že vrsto let velja za eno izmed bolj priljubljenih počitniških in poletnih izbir med nami. Temu, da so se z aktualnimi razmerami spopadli razmeroma dobro, pa gre pripisati dejstvo, da tudi letos ni prav nič drugače.

turistični agenciji Kompas smo preverili, kakšno povpraševanje za počitnice v Grčiji opažajo in kakšne pakete so pripravili za letošnje poletje. Prismo preverili, kakšno povpraševanje za počitnice v Grčiji opažajo in kakšne pakete so pripravili za letošnje poletje.

Počitnice v Grčiji so letos drugačne kot leta prej. Letos na grških otokih ni težko najti najboljše mize za najboljši sončni zahod ali najboljšega ležalnika za najboljše uživanje ob morju oziroma slišati tišine in pripovedovanja Eola, preden zadremate v dišečo poletno noč. A brez skrbi - Grčija kot turistična destinacija se gotovo ni poslabšala, se je pa v luči dogodkov povečala previdnost ljudi, spremenile so se tudi počitniške navade.

Nekaj je jasno - Grčija (uvrščena na zeleni seznam epidemiološko varnih držav) kot mediteranska destinacija in turistični velikan se je skrbno pripravila na prihod turistov ter upošteva vsa priporočila nacionalnih institucij v zvezi s preprečevanjem covid-19 glede na epidemiološko sliko tako v svoji državi kot tudi po svetu.

V Grčijo se letos odpravljamo v lastni režiji, mnogi pa tudi prek turističnih agencij. Temu, da obstaja sorazmerno veliko zanimanje za dopustovanje v Grčiji, pritrjujejo v turistični agenciji Kompas. A zakaj je potovanje v Grčijo z agencijo bolj preverjena možnost, jih povprašamo.

"V poletnih mesecih organiziramo direktne čarterske prevoze iz Ljubljane na devet najbolj priljubljenih grških otokov. V nasprotju z rednimi linijami in nizkocenovnimi letalskimi prevozniki, ki se trenutno sproti odločajo in dopuščajo možnost odpovedi poletov, kar je običajno povezano z dodatnimi stroški in izgubo časa, so čarterski prevozi varni in vsak odhodni polet ima tudi zagotovljeno vrnitev," odgovarjajo predstavniki agencije.

Kompas sicer s posebnimi letali iz Ljubljane na devet grških otokov leti od 3. julija. Postopki na letališčih, tako na ljubljanskem kot na grških, se izvajajo skladno z vsemi protokoli, ki so predpisani v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe z novim koronavirusom. Potekajo nevsiljivo in profesionalno, osebje ljudi usmerja na vsakem koraku. Maske so v zaprtih delih letališč obvezne, prav tako v potniški kabini.

Dodana vrednost letovanja z agencijo je ta, da v času bivanja za vse potnike skrbijo izkušeni Kompasovi predstavniki, ki poznajo otoke kot lasten žep. "Za potnike je poskrbljeno od prijave na potovanje do zadovoljne vrnitve domov. V tem času bodo za vas z roko v roki skrbeli Kompasovi prodajalci, letalski prevoznik, predstavniki na destinaciji ter zaposleni v hotelu vašega bivanja," poudarjajo in dodajo, da s številnih otokov dnevno prejemamo klice zadovoljnih strank, saj na plažah ni gneče, postrežba pa je hitra in še bolj prijazna kot ponavadi.

Grški otoki vas pričakujejo

Agencija sicer z nami (in obratno) potuje že od leta 1951. Tudi zato se zadovoljstvo in zaupanje potnikov, ki letujejo s Kompasom, iz leta v leto povečujeta. Kompas torej zagotavlja prijazen in skrben servis na vsakem koraku vaših počitnic ob upoštevanju vseh predpisov in navodil v času covid-19.

Na vsakem izmed devetih otokov, to so Kreta, Santorini, Rodos, Karpatos, Kos, Samos, Kefalonija, Lefkas in Zakintos, vas pričakajo slovenski predstavniki, ki svoje delo opravljajo z ljubeznijo in poznavanjem destinacije, kot da bi tam živeli. Pomislili so na vse podrobnosti vašega oddiha na destinacijah, kjer se kompas vedno vrti v pravo smer.

Ni naključje, da si je vrhovni bog grške mitologije Zevs za svoj rojstni kraj izbral prav ta mogočni otok.

Kreta je posejana z zgodovinskimi spomeniki, ki s prefinjeno brezčasno eleganco očarajo vsakega. Otok je idealen za družine, avanturiste, raziskovalce in ljubitelje zabave.

Z biseri Kikladov nam skrivnostno pripoveduje legendo o Atlantidi. Eden najlepših grških otokov, katerega slovita preteklost na vsakem koraku spominja na moč in lepoto narave.

Santorini je otok raznovrstnih užitkov, po nekaterih virih ostanek legendarne Atlantide. Svojo današnjo podobo je dobil po vulkanskem izbruhu leta 1650 pred našim štetjem.

Kjer ima vsak kamen v osupljivem srednjeveškem mestu rodoških vitezov svojo zgodbo, kjer se lahko prepustite živahnemu nočnemu življenju in neskončnim peščenim plažam.

Toplo morje Rodosa vabi kopalce od zgodnje pomladi do pozne jeseni, vreme je lepo vse do konca oktobra. S sončnimi dnevi ne bo težav, saj je zaščitnik otoka sam bog sonca.

Kjer grška tradicija, sanjske plaže in gorata nedostopnost tvorijo popolnost egejskega bisera.

Karpatos je že nekaj let eden najbolj priljubljenih ciljev ljubiteljev grških otokov. Izbirate lahko počitnice v bolj mirnem in romantičnem mestu Amopi ali pa v glavnem mestu Pigadia, kjer ne manjka zabave v večernih urah.

Otok, ki se/vas razvaja v objemu Heliosa, boga sonca.

Z milo in prijetno sredozemsko klimo, naravno lepoto pokrajine, prečudovitimi zlato-peščenimi plažami postaja Kos vedno bolj znana turistična destinacija med grškimi otoki.

Foto: Getty Images

Raj za hedoniste! Tako poseben, z vinogradi, slapovi, jezerom, kjer zavetje iščejo pelikani in flamingi, bujnim rastlinjem ter številnimi miti in legendami. Pitagora je najslavnejši otočan.

Obiščite Samos - prijeten, zelen grški otok, ki je znan predvsem po svojih čudovitih plažah in dobrih možnostih za deskanje, kolesarjenje in sprehajanje.

Kraljica najlepših plaž s turkizno modrimi zalivi in bogato morsko favno. Edinstvene visokogorske kefalonske jelke, nedotaknjena pokrajina z dolinami, nališpanimi z nasadi oljk in vinogradi.

Grki pravijo, da je to najlepši izmed njihovih otokov. Kot pravi biser ga predano čuvajo pred množičnim turizmom, zato Kefalonija ostaja edinstvena ter pristna v svoji naravi in tradiciji.

S svojo neokrnjeno naravo in tradicionalnimi vasicami je še neodkrit biser Jonskega morja.

Lefkas preseneča s svojo pristnostjo, prečudovitimi plažami in tradicionalno gostoljubnostjo. Otok velja za enega najbolj priljubljenih ciljev jadralcev z vsega sveta.

Otok želv in turkiznih zalivov. Bogato poraščen z zelenim mediteranskim rastjem ter idealen kraj za počitek in popoln užitek.

Ko boste počivali na čudovitih peščenih plažah, občudovali želve Caretta-Caretta ali posedali v pristnih lokalnih tavernah, bodo lepote tega idiličnega otoka, ne da bi se zavedali, očarale tudi vas.

Foto: Getty Images