Po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana

Območje od Prekmurja do Istre je bogato s kulturnimi in naravnimi spomeniki, od muzejev do naravnih parkov. Zaradi svoje raznolikosti in prepletenosti z nesnovno dediščino, ki med drugim vključuje dediščino kulinarične kulture, šege, navade in obrti, je dediščina ključna za razvoj turizma. Glavni izziv pa je, da je ta izjemni potencial za razvoj lokalnih okolij preslabo izkoriščen, ker je dediščina obravnavana parcialno in premalo strokovno ter zato ni dovolj privlačna za zahtevne sodobne obiskovalce.

Tako so se v BIC Ljubljana povezali s sedmimi partnerji v projektu Uživam tradicijo. Njegov cilj je vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, v okviru katere bi obiskovalcem ponujali zgodbe in doživetja pristne tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov ob sodelovanju dediščinskih skupnosti različnih območij.

Zidanica na Trški gori, Botanični vrt in Muzej mesta Ljubljana, Trubarjeva domačija na Rašici, Lončarska vas Filovci – muzej na prostem, Naravni park Žumberak - Samoborsko gorje, vaško jedro Prezida, staro mestno jedro Vrsarja in Muzeji Hrvaškega Zagorja. To je nekaj zgodb, ki jih lahko spoznate na tej poti. Pri tem pa je bistven cilj izboljšano znanje, kapacitete in strokovnost skupin, zlasti dediščinskih skupnosti pri povezovanju v lokalne verige dodane vrednosti, oblikovanju in izvedbi inovativnih skupnih čezmejnih turističnih programov in ustvarjanju doživetij z gosti.

Projekt je podprt tudi s skoraj 1,4 milijona evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj, zato se predstavlja v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. Z njo želi skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. S poučnimi delavnicami, ogledi ter rekreativnimi pohodi, poskušanji dobrot slovenskih kmetij, z gledališkimi predstavami in drugim pestrim dogajanjem lahko ta teden odkrivamo sledi več kot 10.000 projektov, ki smo jih v Sloveniji v zadnjih 15 letih uresničili s pomočjo evropskih sredstev.

Velik poudarek v projektu je na izobraževanju različnih ciljnih skupin in sem sodi tudi tekmovanje v znanju in veščinah dijakov ter študentov Konzorcija biotehniških šol Slovenije na temo kulinarične dediščine. Pripravlja ga vodilni partner v projektu BIC Ljubljana s sodelovanjem projektnih partnerjev projekta Uživam tradicijo. 14. maja bo v njihovih prostorih na Ižanski cesti v Ljubljani zelo živahno, saj bodo v okviru tekmovanja, ki bo odprto za javnost, tekmovalci predstavili teoretično in praktično znanje ter spretnosti o kulinarični dediščini. Pričakuje se do sto tekmovalcev iz celotne Slovenije. Udeležencem in javnosti bodo predstavili, kako znajo mladi ohranjati kulinarično dediščino, jo po potrebi modificirati glede na današnje trende in promovirati. Možno si bo ogledati vse izdelke, prav tako tudi del priprave. Izdano bo tudi gradivo z vsemi recepti. Gotovo bodo uživali vsi čuti, zato podrobnosti o dogajanju preverite na www.eu-skladi.si.

