Po Evropi prižigajo praznične luči, ta konec tedna tudi v Sloveniji #video

Elizejske poljane, "najlepša avenija v Parizu", so v nedeljo zasijale v soju praznične razsvetljave. Na slovesnem prižigu luči pa je bila le peščica ljudi, saj je javno življenje v mestu zaradi koronavirusa ustavljeno.

Kot je poudaril predsednik združenja trgovcev na Elizejskih poljanah Jean-Noel Reinhardt, so želeli s praznično razsvetljavo prinesti vsaj kanček normalnosti v to težko obdobje. "To ni le pomembno, ampak je bistveno," je dejal, "zaprti smo že mesece, ne moremo ven, trgovine so zaprte." Poudaril je, da so želeli s prižigom luči, ki ga je bilo mogoče spremljati virtualno, prinesti veselje v domove Parižanov in ljudi po vsem svetu.

"Pariz praznuje," je ob prižigu luči dejala županja Anne Hidalgo, "seveda smo se prilagodili, Parižani se ves čas držijo zaščitnih ukrepov in stanje se izboljšuje. Ko se nečesa resno lotimo, to tudi deluje."

V nedeljo so v Franciji potrdili dobrih 13 tisoč novih okužb in 215 smrti zaradi bolezni covid-19. Številke v zadnjih šestih dneh pa kažejo počasnejšo rast okužb, poroča Reuters.

Prižig prazničnih luči po Sloveniji



Že ta petek bodo praznične luči zasijale tudi v slovenskem glavnem mestu, kjer so razsvetljavo začeli nameščati že oktobra. Zaradi trenutne epidemiološke slike bo prireditev ob prižigu najverjetneje potekala virtualno. V soboto bodo praznično razsvetljavo prižgali v Celju, v Mariboru in Kopru se bo to predvidoma zgodilo v prvih dneh decembra.

Oglejte si še: