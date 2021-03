Po čem je med evropskimi turisti prepoznavna Hrvaška

Letno raziskavo o prepoznavnosti hrvaške turistične blagovne znamke (Brand Tracking) so izvedli v desetih evropskih državah med pet tisoč prebivalci, ki so lani bili na počitnicah v tujini ter načrtujejo turistična potovanja v naslednjih petih letih. V njej niso zajeli Slovenije, navaja STA.

Turisti so ocenili, da je Hrvaška najbolj primerljiva z Grčijo

V skupnosti so se lahko znova prepričali, da hrvaški turizem tekmuje zlasti z bolj množičnimi in poceni destinacijami na jugovzhodu Sredozemlja. Turisti so ocenili, da je Hrvaška najbolj primerljiva z Grčijo, v primerjavi s Turčijo pa je ne doživljajo kot destinacije množičnega poceni turizma. Hrvaške ne vidijo niti v družbi najmočnejših sredozemskih turističnih držav, kot so Francija, Italija in Španija. Po ocenah anketirancev vse bolj zaostaja za Portugalsko, poroča STA.

Turisti cenijo varnost in ponudbo družinskih počitnic

Najbolj izstopajoče kakovosti hrvaškega turizma so med anketiranci narava ob obali ter razmerje med ceno in ponudbo. Poleg tega turisti cenijo varnost in ponudbo družinskih počitnic. Veliko potenciala vidijo v navtičnem turizmu, država pa se je pokazala tudi kot privlačna za mlajše turiste, posebej zaradi velikih poletnih glasbenih festivalov.

Turistov ne zanima preveč notranjost države

Hrvaške v primerjavi s Španijo in Italijo ne doživljajo kot države, ki ponuja visokokakovostne namestitve za bogate turiste in starejše ljudi. V raziskavi niso pohvalili niti hrvaške gastronomske ponudbe. Pokazalo se je, da turistov ne zanimajo preveč notranjost države, kratki mestni oddihi, čeprav se tudi v teh segmentih v primerjavi s prejšnjimi leti kaže določen napredek, še piše STA.

Hrvaška je kot turistična država najbolj prepoznavna v Avstriji ter na Češkem, Madžarskem in Poljskem, medtem ko je v Nemčiji njena prepoznavnost "povprečna". Manj poznana je v Veliki Britaniji, Franciji in Italiji ter na Švedskem in Nizozemskem.

Direktor turistične skupnosti Kristjan Staničić je ob predstavitvi raziskave prejšnji teden izpostavil, da se je prepoznavnost hrvaške blagovne turistične znamke v preteklih sedmih letih okrepila za 50 odstotkov. Pri izdelavi prihodnjega načrta za oglaševanja hrvaškega turizma bodo upoštevali tudi izsledke raziskave.

Staničić meni, da bo za razvoj enega najšibkejših delov hrvaške turistične blagovne znamke, to je gastronomije, potreben čas, v katerem bodo z dodatnimi vlaganji izboljšali ponudbo, nato pa jo bo treba ustrezno oglaševati. Podobno bo tudi s hrvaško ponudbo bolj kakovostnih namestitev za različne segmente turistov.

Napovedal je, da bo Hrvaška v luči epidemije covid-19 vztrajala pri ustvarjanju podobe varne turistične destinacije. Raziskava je pokazala, da turiste bolj skrbijo omejitveni ukrepi, ki jih države lahko uveljavijo pred ali med njihovim potovanjem, kot možnost okužbe med bivanjem v turistični destinaciji, še piše STA.