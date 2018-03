Par iz Srbije s fotografijami "oskrunil" tajski tempelj

Wat Phra Kaew oziroma tempelj smaragdnega Bude v Bangkoku Foto: Thinkstock

Tajce je pretekli teden razburil par iz Srbije, ki je po njihovem mnenju oskrunil eno njihovih največjih znamenitosti. 31-letnico iz Srbije je njen prav tako 31-letni sopotnik v bangkoškem templju Wat Phra Kaew fotografiral v pohujšljivem položaju in s tem oskrunil njihov sveti kraj, je poročal Bangkok Post.

Problematična ni bila le njena poza, ampak tudi razgaljenost - tajski templji imajo namreč stroga pravila oblačenja, ki ne dovoljujejo razgaljenih ramen in kolen.

Serbian tourists fined for lewd pics at temple https://t.co/5m1pbh8NXI pic.twitter.com/C0ZFtxhY3c — Bangkok Post (@BangkokPostNews) March 24, 2018

Par iz Srbije so med fotografiranjem ujeli drugi obiskovalci templja, fotografije njunega početja pa so hitro zaokrožile po družbenih medijih in vzbudile pozornost bangkoške turistične policije. Policisti so ju izsledili in vsakemu izstavili 5.000 tajskih bahtov oziroma okoli 130 evrov globe, kar je najvišja zagrožena kazen za ta prestopek. Policistom sta sicer dejala, da nista vedela, da počneta nekaj prepovedanega, še poroča Bangkok Post.

"Kraj zločina", tempelj Wat Phra Kaew, znan tudi kot tempelj smaragdnega Bude (ta je sicer izdelan iz žada in jaspisa), velja za najsvetejši budistični tempelj na Tajskem. Je v središču Bangkoka, v neposredni bližini kraljeve palače.