Odkrijte zdravilno moč čarobne narave Bleda

Foto: Sava Hotels & Resorts

Bled po vsem svetu opisujejo kot enega najlepših krajev na Zemlji, a je v resnici veliko več kot le jezero z otočkom in gradom, ki bdi nad njim. Ni le pravljično prelep kraj, ampak s termalnim izviri, čistim zrakom in soncem tudi zdravju ponuja izjemno blagodejno okolje in idealen kraj za pobeg od poletne vročine. Narava, svež zrak, regeneracija, butična in pristna doživetja ter varen in trajnosten oddih je to, kar Slovenci cenimo, in vse našteto Bled brez dvoma ponuja.

Dve največji naravni danosti Bleda sta gotovo voda in gozd, ki ju lahko med oddihom v slovenskem alpskem biseru občudujete praktično na vsakem koraku. Naj gre za kopanje v Blejskem jezeru na urejenih plažah na Veliki Zaki in naravnem grajskem kopališču v zavetju grajske skale pod Blejskim gradom, za najem čolna in veslanje do otočka sredi jezera ali za sproščujoč sprehod okoli njega, kjer vam bodo družbo delali ponosni labodi. Voda ni le gonilna sila narave, kot je nekoč dejal Leonardo da Vinci, ampak tudi ena od njenih najlepših stvaritev. Ne le voda v različnih oblikah, tudi gozd v nas prebuja občutek notranjega miru in Bled je s svojo lego več kot idealno izhodišče za odkrivanje okoliških hribov. Vse, kar potrebujete, so dobra volja in pohodniški čevlji in že boste lahko uživali v opojnih razgledih z Male in Velike Osojnice ali Galetovca, s katerega se ponujajo najlepši panoramski razgledi na Bled. Ljubitelji kolesarjenja lahko lepote Bleda odkrivate tudi s kolesa, obstajajo namreč številne poti, kjer se boste daleč stran od gneče lahko prepustili le zvoku svojih misli in tihemu drsenju gume po zemlji, ki bo skrbno varovala vaše skrivnosti. Bled je kraj počitniških presežkov v vseh letnih časih, lepote njegove narave pa imajo blagodejne učinke na počutje in posledično tudi zdravje!

Podpis k sliki: Rikli je svetoval tudi pitje sveže alpske vode na tešče. Foto: Sava Hotels & Resorts

Zdravilne lastnosti Bleda z okolico je prepoznal že švicarski zdravilec Arnold Rikli, ki je sredi 19. stoletja na Bledu zgradil prvo naravno zdravilišče. Za izboljšanje počutja se je oprl na naravne blejske dejavnike – zrak, vodo in sonce. Spodbujal je veliko gibanja na svežem zraku, zmerno, a kakovostno brezmesno prehrano in krepčilen spanec. Živeti po Riklijevo tako pomeni vstati pred sončnim vzhodom, piti svežo alpsko vodo na tešče, bosonog hoditi po travniku z jutranjo roso, uživati lahke obroke, plavati, se sončiti ter veliko hoditi in se sprehajati na svežem alpskem zraku.

Riklijeve metode zdravljenja v Rikli Balance Hotelu

Vsemu naštetemu pri usmeritvi gostov k sproščanju in oddihu sledijo tudi v nedavno prenovljenem Rikli Balance Hotelu, kjer oživljajo naravo in tradicijo lokalnega okolja in so trajnostno naravnani. V hotelskih sobah lahko spoznate zgodbe o kranjski čebeli, tradicionalnih gorenjskih vezeninah, srcu iz lecta, smreki z bližnje planote Pokljuke ter Arnoldu Rikliju, seveda. V regeneracijski Riklijevi sobi se lahko sprostite in regenerirate ob 100-odstotno naravnih materialih, kot sta volna in les, ter kromoterapiji z rdečo, belo, modro in zeleno svetlobo, ki vas očisti, sprosti, harmonizira in poživi.

V delu regeneracijskih Riklijevih sob je na stenah mah, ki čisti bakterije iz zraka in pripomore k celoviti prenovi telesa in duha. Foto: Sava Hotels & Resorts

Riklijev holistični pristop je zaznati tudi v Wellnessu Živa, kjer se poleg termalni vodi v bazenih z edinstvenimi razgledi na Blejski grad lahko prepustite tudi velneškim programom z alpskim pridihom.

Prepustite se objemu blejskih lepot in termalni vodi. Foto: Sava Hotels & Resorts

Tudi kulinarika v hotelu, kjer menije sestavlja chef Simon Bertoncelj, dobitnik prestižne nagrade The Michelin Plate za svoje delo v Restavraciji Julijana na Bledu, je obarvana z lokalnimi in tradicionalnimi jedmi.

Kulinarična izkušnja v Rikli Balance Hotelu je obarvana z lokalnimi, svežimi in tradicionalnimi jedmi. Foto: Sava Hotels & Resorts

Za piko na i vas v neposredni bližini Rikli Balance Hotela čaka še Riklijev sprostitveni park, ki kliče po tem, da upočasnite ritem življenja in si privoščite nekaj trenutkov za svoje dobro počutje. Zmanjšajte stres in skrbi na Riklijevi bosonogi poti, pred vsakdanjimi obremenitvami pa pobegnite v zavetje narave, objemite drevo in si povrnite zdravje. Z vadbo joge v čudovitem okolju parka pa lahko umirite svoje misli in sprostite telo.

Zmanjšajte stres in skrbi na Riklijevi bosonogi poti. Foto: Sava Hotels & Resorts

Če želite izkoristiti blagodejne učinke narave, pristno doživetje Bleda varno nadaljevati v hotelu, s svojim odgovornim obiskom pa prispevati o ohranitvi naravnih lepot slovenskega alpskega bisera, potem je luksuzni, a dostopni Rikli Balance Hotel s konceptom zdravljenja in sproščanja Arnolda Riklija idealna izbira za vas.

In kaj še lahko na Bledu počnete, če želite slediti Rikliju?

Slovenski alpski biser, ki ga tuji mediji ves čas uvrščajo med najlepša mesta na svetu, je izvrstno izhodišče za ljubitelje hribov. Za vas smo zbrali nekaj predlogov za pohodniške izlete, ki jih ne smete izpustiti:

Osvojite Malo in Veliko Osojnico

Za malo daljši vzpon je pot čez Malo Osojnico do Velike Osojnice odlična izbira! Pričakali vas bodo najlepši razgledi na Blejsko jezero in njegovo okolico, na Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in Ljubljansko kotlino. Morda boste razgled prepoznali z najbolj znanih panoramskih posnetkov Bleda.

Pohod na Galetovec za najlepše razglede na Blejsko jezero

Pohod na Galetovec začnete v vasi Bohinjska Bela, za celoten pohod, ki vas vodi tudi mimo zaselka Slamniki, po poti za Belsko planino do slikovitih razgledov z Galetovca, pa potrebujete približno dve uri in pol! Kljub malo daljšem pohodu boste na koncu poplačani z najlepšimi razgledi na naravne lepote Bleda.

Mežakla

Mežakla je visoka planota, ki v višino meri med 1.000 in 1.300 metri. Leži med Radovno in Savo Dolinko in je v večini porasla s smrekovim in bukovim gozdom. Njena prednost je, da ni zelo turistična, zato je idealna izbira za vse, ki bi se radi izognili gneči. Prepredena je s pašniki, na katerih se še pase živina, ter s številnimi čistimi izviri in hudourniškimi potoki, ki dodajo piko na i izkušnji neokrnjene narave.

Osupljive lepote Triglavskega narodnega parka

Izgubite se v Triglavskem narodnem parku, edinem narodnem parku v državi, ki leži v neposredni bližini Bleda in zajema enega najlepših predelov Slovenije, saj obsega skoraj vse Julijske Alpe pri nas. Doline in planote so prekrite s preprogo zelenih gozdov in pašnikov, nad njimi pa se dvigajo visoki vrhovi drznih in ošiljenih oblik.

Lepote Bleda vzamejo dih tudi s kolesa! Foto: Sava Hotels & Resorts

Bled je idealen tudi za ljubitelje kolesarjenja, ki lahko s kolesa odkrivajo lepe kotičke doline Radovne in okoliških slikovitih vasi, ki v sebi skrivajo nešteto zgodb.

S kolesom po blejskih vaseh

Odkrijte skrivnosti slikovitih blejskih vasi in se odpeljite z Bleda proti Koritnem, skozi Bodešče, proti Ribnem, Selu (kjer lahko obiščete tudi lokalne čebelarje), nato skozi Mlino do Blejskega jezera.

Kolesarjenje po dolini Radovne

Lahka kolesarska pot poteka po idilični alpski dolini reke Radovne, od vasi Krnica do muzejsko urejene Pocarjeve domačije, ki je ena najstarejših ohranjenih domačij v Triglavskem narodnem parku. Priporočamo, da se ob poti večkrat ustavite na postankih, ki so označeni z informacijskimi tablami in se nanašajo na dolino in njene posebnosti.

S kolesom po poti slavnih slovenskih čebelarjev

Ste pripravljeni na kolesu odkriti poti slavnih slovenskih čebelarjev? Iz središča Bleda se lahko odpeljete ob jezeru do vasi Mlino in nato sledite posejanim vasicam, ki imajo bogat kulturni pečat in še vedno živo kmečko življenje. Celoten izlet je nezahteven in traja približno tri ure, vseeno pa predlagamo, da se ga udeležite pod vodstvom izkušenega kolesarskega vodnika.

Ribno in Sava Bohinjka

Začnite nov dan s prijetnim izletom s kolesom, ki ga nadgradite s prijetnim pohodom, na katerem se boste sproti lahko tudi osvežili v Savi Bohinjki. Kolesarite do vasi Ribno, nato pa se sprehodite na Talež, na Ribensko goro, mimo Ribenskega Bajerja do Save, kjer lahko namočite stopala ali se cela okopate v njej!