Odkrijte pet evropskih mest, ki vas bodo navdušila to poletje

Vas navdušuje živahen utrip mesta? Radi pohajkujete po skritih ulicah, kjer odkrivate najboljšo kavo, za katero vedo le domačini? Morda vročino raje prenašate za hladnimi zidovi veličastne utrdbe ali muzeja? Z nami odkrijte pet evropskih mest, ki ponujajo pravi poletni utrip.

1. Neapelj

Foto: Shutterstock

Neapelj je živahno obmorsko velemesto, polno izjemnih panoramskih razgledov, osupljive umetnosti, gurmanskih doživetij in neponovljive elegance. Kljub visokim temperaturam je Neapelj poleti še vedno poln festivalov, zabav in kulturnih prireditev. Nekateri so brezplačni, večina se jih odvija ob ali po mraku, da bi se izognili žgočemu dnevnemu soncu, dogajanje pa poteka na prostem – na mestnih trgih in plažah ob obali. Številni muzeji in spomeniki pa so odprti pozno v noč.

2. Berlin

Foto: Shutterstock

Prestolnica Nemčije slovi po svoji eklektični kombinaciji grobosti in glamurja. Navdušil bo vse, ki jih privlačijo živahna sodobna kultura, otipljiva zgodovina, bogata kulinarična ponudba, izjemna arhitektura in veselo nočno življenje.

3. Budimpešta

Foto: Shutterstock

Budimpešta vas bo navdušila z art nouveau arhitekturo, termalnimi kopališči sredi mesta, nepozabno stolnico in parlamentom. Obiščite kavarno, ki deluje že od leta 1894 in je bila nekoč izbrana za najlepšo kavarno na svetu. Kjer pozlačene in marmornate površine, škrlatne barve, kristali, freske, lestenci in pogosto madžarska glasba v živo vračajo prefinjenost fin-de-siècla.

4. Lisbona

Foto: Shutterstock

Pričakala vas bo popolna panorama tlakovanih uličic, starodavnih ruševin in belih katedral, očarljiv prizor, ki se je oblikoval skozi stoletja. Strme vzpetine lizbonskih ulic boste premagovali s slikovitimi tramvaji, se navduševali nad živopisnimi ploščicami, ki prekrivajo fasade, uživali v čustvenih napevih fada in okušali aromatični portovec.

5. Dublin

Foto: Shutterstock

Dublin je prestolnica z velikim ugledom in svetovljanskim karakterjem, ki ponuja mešanico tradicije in hedonizma, ki vas bo navdušila. Narodna galerija ponuja slikarske poslastice, ki jih običajno pričakujemo v večjih prestolnicah, presenetila pa vas bo živahna energija najstarejše ulice v mestu. Tu najdete kolidž lepih umetnosti v prostorih nekdanje distilerije viskija, tovarno najprepoznavnejšega temnega piva z barom, ki vam omogoča 360-stopinjski razgled nad mestom, in 120 metrov visok jekleni stolp, ki vam bo služil kot orientacijska točka v mestu.