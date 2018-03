Očarljiv gorski hotel, pred katerim se poljubljata Mateja in Rok #foto

Hotel Vitranc v Podkorenu in njegova bližnja okolica sta ena od bolj vpadljivih in očarljivih lokacij, na katerih poteka snemanje nove televizijske serije z naslovom Gorske sanje . Glavna junaka romantične zgodbe Mateja in Rok se pogosto srečujeta prav pod vaško lipo v neposredni bližini hotela. Njegova zgodovina sega vse do začetka prejšnjega stoletja, ko je zgradba zrasla na pogorišču gospodarskega poslopja iz časov fevdalizma.

Na skrajnem severozahodu Slovenije, približno na pol poti med Kranjsko Goro in Planico, leži vas Podkoren. V njenem središču je še vedno čutiti pridih preteklih časov. V središču vasi je ohranjena peščica kmečkih hiš iz 17. stoletja z značilno alpsko arhitekturo, ki vključuje zidan spodnji del, leseno nadstropje in skodlasto kritino.

Hotel Vitranc v osrčju Podkorena je zrasel na pogorišču gospodarskega poslopja. Odprli so ga leta 1938. Foto: Ana Kovač

V hotelu Vitranc je 19 sob, tiste na južni strani imajo balkon s pogledom na vitranško strmino. Foto: Ana Kovač

Naselje z gručastim jedrom je vse do zgraditve karavanškega predora zaradi mejnega prehoda čez Korensko sedlo predstavljalo glavno prometno povezavo s Srednjo in Severno Evropo. Zaradi strateške lege je bilo pomembno zbirališče trgovcev, danes ga oblegajo predvsem turisti.

Foto: Ana Kovač

Na promocijskih letakih se kraj, v katerem živi nekaj sto prebivalcev, omenja tudi pod sloganom Alpsko srce Zgornjesavske doline, Sir Humphry Davy, znani angleški raziskovalec, fizik in kemik, ki je zaslužen za izum varnostne jamske svetilke za rudarje, ga je opisoval kot moje staro gnezdo …

Vas je znana tudi po Srečanju parkeljnov treh dežel, ki v začetku decembra na ognjeni spektakel privablja na tisoče radovednežev.

Največji turistični naval je v vasi čutiti ob dveh športnih dogodkih. V začetku marca imajo povečan obisk zaradi pokala Vitranc, ki na bližnji strmini gosti najboljše alpske smučarje v tehničnih disciplinah, ob koncu marca pa ljubitelje športa v Podkoren privablja finale sezone v smučarskih skokih, ki poteka v bližnji Planici.

Po novem je Podkoren magnet tudi za gledalce televizijske serije Gorske sanje, ki jo od februarja predvajajo na Planet TV.

V neposredni bližini hotela Vitranc je apartmajska hiša Belopeški dvori. V desetih apartmajih lahko gostijo do 60 oseb. Foto: Ana Kovač

Kljub majhnosti kraja imajo obiskovalci kar nekaj možnosti za namestitev. V neposredni bližini stoletne lipe so kar tri. Poleg hostla Pr' Govedarjo so tu še apartmaji Belopeški dvori in Hotel Vitranc, ki bi ga zaradi pročelja zlahka umestili v eno od alpskih smučarsko-turističnih središč. Lastnik teh je družina Herman, ki v Ljubljani vodi tudi butični Hotel Allegro.

Na kraju, kjer danes stoji hotel, je bilo nekdaj gospodarsko poslopje.

Hotel Vitranc ima dolgo in bogato zgodovino. Na njegovem mestu je v času fevdalizma stalo gospodarsko poslopje. Njegov prvi lastnik je bila belopeška gospoda, potem pa je objekt prehajal v roke različnih premožnih družin.

Od družine Susman, družine Cuznar, nazadnje je prešel v roke družine Kirchmayer, ki ga je preoblikovala v gostilno, nam je povedal domačin, sicer hotelir v Hotelu VitrancMatjaž Šanca.

Matjaž Šanca, hotelir iz Hotela Vitranc, na klopi pod stoletno vaško lipo ... Foto: Ana Kovač

... pod katero se v seriji Gorske sanje poljubljata glavna junaka Mateja in Rok. Foto: Ana Kovač

Gostilno je nato prevzel gostinec iz Dalmacije, njegovo ime ni znano, a je stavba v času njegovega lastništva pogorela do tal. Zemljišče je nato odkupil Franc Gregori, ki je bil tudi lastnik gostišča Govedar, ki je danes preurejeno v hostel.

"Leta 1938 so na tem mestu zgradili hotel za letoviščarje, po domače 'sommerfrischlerje', ki so v Kranjsko Goro hodili na svež zrak," je povedal Šanca. Med drugo svetovno vojno so v njem prebivali tudi "folksdojčerji", zunaj Nemčije živeči Nemci, ki so čakali na selitev v Nemčijo.

Recepcija Hotela Vitranc Foto: Ana Kovač

Po drugi svetovni vojni je bil hotel brez odškodnine nacionaliziran, v času Jugoslavije je prešel v državno last, nekaj časa je spadal pod okrilje skupine Gorenjka.

Po denacionalizaciji in osamosvojitveni vojni je hotel znova prešel v last družini Gregori, ta pa ga je prodala zdajšnjim lastnikom, družini Herman, ki je pred 12 leti pokrbela za popolno obnovo.

Med gosti so bili nekdaj večinoma bogataši, danes gostijo turiste z vsega sveta. Med njimi prevladujejo gostje iz skandinavskih držav, ki si še posebej v času tekme v smučarskih skokih konec marca v Planici radi dajo duška in uživajo počitniške dni brez zavor.

Salon v apartmajski hiši Belopeški dvori Foto: Ana Kovač

Hotel Vitranc ima 19 sob, v katerih lahko prenoči do 50 oseb. Sobe na južni strani ponujajo pogled na vitranško strmino, kjer potekajo tekmovanja za svetovni pokal. V sklopu hotela sta tudi restavracija in lokal z imenom Pajzl.

Sosednja apartmajska hiša ponuja deset apartmajev za skupaj 60 oseb. Vse sobe in apartmaji so urejeni v podeželskem slogu, pestrost jim dajejo raznolika notranja oprema in domiselni dekorativni dodatki.

