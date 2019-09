Nov trend, ki je vedno bolj priljubljen tudi pri nas

To, da v zrelih letih dobimo vnučke, je ena najboljših stvari, ki pridejo s staranjem. Počutimo se, kot bi spet imeli svoje otroke, vendar brez vseh tistih obveznosti, ki smo jih imeli kot starši.

Tudi najmlajšim je družba dedkov in babic zelo ljuba, saj imajo stari starši praviloma veliko bolj "prijazna pravila" za otroke. Z vnučki res lahko brezskrbno uživamo, saj nas njihova energija prav pomlajuje.

Nov trend: "win-win" situacija za vse

Skupne počitnice starih staršev in vnukov so nov trend, ki se je tudi pri nas že dobro uveljavil. Medtem ko starši ostajajo doma, najmlajši uživajo na sproščenem dopustu v dobri družbi. Številne družine priznavajo, da takšna organizacija počitnic prinese koristi prav vsem.

Otroci si bodo takšne počitnice zapomnili za vse življenje, zato poskrbimo, da bomo skupaj ustvarili vesele trenutke, polne smeha. Skupne počitnice so tudi idealna priložnost, da se poglobijo odnosi med generacijami – otroci uživajo v brezpogojnem občudovanju starih staršev. Vprašanje je, koliko časa bodo vnuki še hoteli preživljati skupne dneve z dedki in babicami, zato to jesen preživimo skupaj z najmlajšimi člani svoje družine.

Izziv: kam?

Največji izziv je najti destinacijo, ki bi ustrezala najmlajšim in seniorjem. Uspešne počitnice so namreč tiste, kjer so na voljo aktivnosti za vse.

Če želimo poiskati zabavo in sprostitev, se odločajmo za ponudbe, ki kombinirajo razkošno udobje, različne animacije in varstvo za otroke ter sproščujoče storitve za odrasle, kot so razna wellness razvajanja, kulinarični dogodki in izleti.

Rešitev: na morje

Preživimo tokratne jesenske počitnice na morju, saj jesenske počitnice na morju poživljajo.

Modrina, ki sprošča Prebudite otroka v sebi in se napolnite z zdravilno energijo brezmejne modrine. Zaplavajmo v ogrevanih bazenih z morsko in termalno vodo ter vdihnimo Mediteran s polnimi pljuči. Paket: Jesenski paket Seniorji & vnuki Termin: 3.11.2019–23.12.2019

Kdaj so dovolj stari?

Starost ni edini dejavnik, ki določa, da je otrok zrel za počitnice s starimi starši. Predvsem so pomembni čustvena zrelost in kakovost njihovih medsebojnih odnosov ter zaupanje med starši in starimi starši.

Če so bili otroci že prej navajeni kakšen prijeten konec tedna preživeti pri starih starših, bodo počitnice za oboje eno samo uživanje.

Prvi skupni dopust naj ne bo predaleč zdoma, sploh pa ne v eksotičnih krajih z drugačno prehrano. Otroci bodo najbolj uživali ob obali, kamor z avtomobilom pridemo v dobri uri.

Zgodbe, ki jih lahko doživimo Naj bo jesen čas za druženje kar treh generacij. Med igro v vodi, kreativnimi delavnicami Mini Kluba ali odkrivanjem zgodbe o nastanku soli. Ne zamudite priložnosti za nepozabne spomine. Takšne, ki trajajo dlje od otroštva. Paket: Jesenski paket Seniorji & vnuki Termin: 3.11.2019–23.12.2019

Kaj bomo počeli?

V Socializing hotelu Mirna v Portorožu si lahko privoščite, da otroške igračke pustite doma! S storitvijo Family kit vam za manjše doplačilo v hotelski sobi pripravijo pravljičen otroški kotiček, ki se ga bodo vaši najmlajši zagotovo razveselili.

Aktivnosti na počitnicah naj bodo osredotočene na otrokove interese, pa tudi načrtujmo jih skupaj, da bodo potem na dopustu bolj angažirani. Kaj jih zanima in kaj radi počnejo? Pred odhodom z otroki skupaj poglejmo fotografije destinacije, da bodo še bolj nestrpno pričakovali skupen oddih.

Plavanje 365 dni v letu Gibanje je nujno vse leto, jeseni pa je zdrav način življenja še bolj pomemben. S telesno aktivnostjo namreč zmanjšamo možnost za nastanek prehodnih obolenj, krepimo pa tudi dihala. Zaplavajmo v ogrevanih bazenih Term Portorož z morsko in termalno vodo ter vdihnimo Mediteran s polnimi pljuči. V Termah Portorož je plavalnim podvigom namenjenih kar 700 kvadratnih metrov vodnih površin, zvok meditativne glasbe v ogrevanih, z morsko vodo napolnjenih bazenih Sea Spa pa bo vse skupaj dodatno sprostil. Nič ni lepšega kot plavanje v spremstvu babice in dedka. Med plavanjem in ustvarjanjem na delavnicah Mini Kluba ter odkrivanjem starodavnih Sečoveljskih solin bodo nastali nepozabni spomini. Paket: Jesenski paket Seniorji & vnuki Termin: 3.11.2019–23.12.2019

Kaj bomo jedli?

Otroci so lahko zelo izbirčni, lahko pa so že pravi navdušeni gurmani in radi preizkušajo novosti. Če smo tudi sami navdušeni nad lokalno kulinariko, bomo največ razvajanja za brbončice našli ob naši obali, kjer je za lačne želodčke v resortu LifeClass Hotels & Spa res dobro poskrbljeno.