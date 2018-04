Najprestižnejši wellness Term Olimia je potrdil, da mu nihče ni kos

Nagrado za najboljši wellness v kategoriji Turizem veliki je že deveto leto zapored prejel Wellness Orhidelia . Tako so odločili strokovna žirija, poslušalci in uredniška ekipa ene najbolj poslušanih radijskih postaj v Sloveniji, Dobro jutro, Slovenija, ki v sodelovanju s turistično-informativnim portalom www.dj-slovenia.si izbira najboljša slovenska kopališča, wellness centre in smučišča.

Oglasno sporočilo

V neokrnjeni naravi na Štajerskem, v skritem kotičku sredi Kozjanskega in Obsotelja se nahaja arhitekturna poezija v sozvočju z naravo – Wellness Orhidelia. Že ob vstopu vas očara, skrbi se razblinijo in skozi izbrane luksuzne detajle se duša umiri. Raj na zemlji, kjer ste lahko kadarkoli in kjerkoli vedno sami v intimi svojih misli in čutnih doživetij.

Razsežnost drugačnega sveta, ustvarjenega po posameznih zahtevah gostov, lahko občutite skozi izjemen svet savn, bazenov s termalno vodo, selfness programov in ritualov. "Našim gostom ne ponujamo le sprostitve in počitka, ampak si prizadevamo, da jih izobrazimo, da spremenijo svoje navade, vzpostavijo fizično in duhovno ravnovesje ter izboljšajo svoj življenjski slog. Z nenehnim vlaganjem si prizadevamo biti izvirni, prepoznavni in gostom ponuditi edinstveno doživetje. Da smo pri tem uspešni, potrjuje tudi ta nagrada, ki je tudi spodbuda za nadaljevanje te poti," pravijo v Termah Olimia.