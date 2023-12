Na Majorko za poletje ali 1. maj z letalom iz Zagreba ali Celovca

Oglasno sporočilo

Veste, kako lahko najbolje izkoristiti praznične dni? Tako, da v času, ko so drugi zaposleni z iskanjem popolnih božičnih daril, vi v miru pregledate ponudbe počitnic za 2024 in rezervirate svoj prvomajski ali poletni oddih po ULTRA ugodni ceni! Naše priporočilo – vsekakor sončna in živahna Majorka , ki bo hit leta 2024!

Foto: Shutterstock

Čeprav smo trenutno obremenjeni zlasti s tem, kdaj in kako bomo okrasili dom, kaj bomo pekli za praznike in kaj podarili najbližjim, bi bilo pametno nekaj časa posvetiti tudi načrtovanju pomembnih dogodkov v letu 2024. Zlasti počitnic, ki jih v sodobnem tempu življenja vse bolj zanemarjamo, čeprav so nujne za regeneracijo uma in telesa. Cilji so seveda jasni: sproščujoč oddih na odlični destinaciji, v kakovostni namestitvi po kar se da ugodni ceni.

Pa je to sploh izvedljivo? Seveda je!

Brez skrbi, ne govorimo kar nekaj na pamet, saj smo preverili vse ponudbe ultra first minute za prvi maj ter poletje 2024, ki so že na voljo, in se pri iskanju osredotočili na najpomembnejše kriterije izbora: priljubljenost destinacije, kakovost namestitve ter ceno aranžmajev. In kaj smo ugotovili?

Verjeli ali ne, zmagovalna destinacija naše raziskave ultra first minute je … Majorka!

Res je, da največji izmed Balearskih otokov zaradi vsesplošne priljubljenosti spada med dražje evropske destinacije. Prav zato so na Počitnice.si izkoristili nizkocenovne letalske povezave na Majorko z letališč v soseščini ter jih združili s svojim obsežnim naborom hotelov in apartmajev na različnih delih otoka. Rezultat so NORO ugodni počitniški paketi ultra first minute za prvi maj in poletje, ki si jih lahko privošči tako rekoč vsak!

Foto: Shutterstock

A ni nam treba verjeti na besedo! Preverite bogato ponudbo ugodnih prvomajskih in poletnih počitnic na Majorki TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste na svoj e-mail prejeli nabor najboljših počitnic na Majorki glede na vaše kriterije! Od tam naprej lahko vse uredite že z nekaj kliki, pokličete na 01/280 30 00 ali se med ponedeljkom in soboto oglasite v kateri od fizičnih poslovalnic turistične agencije Počitnice.si: najdete jih v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Zakaj izbrati organizirane počitnice na Majorki?

Ne bomo vas slepili, da gre za ekskluzivno ponudbo počitnic, ki je ne boste našli nikjer drugje, saj si lahko ugodne letalske vozovnice za nizkocenovne prevoze do Majorke poiščete tudi sami, prav tako vam je na voljo nešteto spletnih strani s ponudbami namestitev na tem krasnem otoku.

Foto: Počitnice.si

Ampak!

Vsi, ki ste se že kdaj lotili zgodnjega iskanja letalskih vozovnic, veste, da skoraj nikoli nakupa ne opravite takoj. Ker niste prepričani, ali je to res najnižja cena, ker je treba za mnenje vprašati tudi druge člane počitniške odprave, ker se je treba prepričati, kdaj boste lahko koristili dopust ... Nešteto razlogov, ki poskrbijo, da počitnice na koncu niso tako poceni, kot bi lahko bile.

Pri nizkocenovnih letalskih prevoznikih velja, da cena letalskih vozovnic narašča s številom prodanih sedežev na letalu, kar pomeni, da če ne ujamete prvega vala nakupov, zagotovo ne boste počitnikovali tako poceni kot bi lahko. Zakaj bi torej izgubljali dragocene dneve za iskanje najugodnejših ponudb, odločanje in usklajevanje, ko pa lahko na Počitnice.si tako letalski prevoz kot tudi optimalno namestitev najdete takoj: z nekaj kliki ali enim klicem oziroma obiskom v njihovi poslovalnici.

S Počitnice.si lahko na Majorko od aprila do oktobra 2024 z nizkocenovniki poletite dvakrat tedensko iz Zagreba in trikrat tedensko iz Celovca , organizirajo pa vam tudi prevoze iz Trevisa pri Benetkah , Gradca in Dunaja . To pomeni, da si lahko počitnice prilagodite povsem po svojem okusu in se na Majaorko odpravite za tri, pet, sedem, deset, 11 ali 14 dni. Poleg tega se na Počitnice.si lahko pohvalijo tudi z odlično storitvijo na Majorki. Povratnemu nizkocenovnemu prevozu in bogatemu naboru namestitev so zdaj dodali še možnost organiziranega prevoza od letališča do izbranega hotela ali apartmaja in nazaj, ki ga doplačate ob rezervaciji. To je izjemna prednost zlasti za tiste, ki ne želite najeti avtomobila, saj vam tako ni treba izgubljati časa in energije z iskanjem prevoza do namestitve. Preverite torej TOP ponudbo prvomajski in poletnih počitnic na Majorki ali pošljite povpraševanje na Preverite torej TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si

Foto: Shutterstock

A to še ni vse!

Z rezervacijo počitnic na Majorki na Počitnice.si si zagotovite tudi finančno varnost v primeru odpovedi poleta, saj vam v takem primeru agencija celotno kupnino povrne v vsega sedmih dneh ! Poleg tega vam oddiha na Majorki ni treba v celoti plačati takoj! Ob rezervaciji poravnate zgolj 30 odstotkov akontacije , preostali znesek pa lahko plačate do 14 dni pred odhodom.

Zakaj izbrati počitnice na Majaorki?

Mnogi so prepričani, da so počitnice na Majorki namenjene zgolj petičnim gostom in tistim, ki si želijo zabave ter ponočevanja. Pa ni tako! Majorka se lahko pohvali s prekrasnimi plažami in zalivi, čudovito naravo, bogato zgodovino in izjemno kulinariko, zato je kot nalašč tako za zabave željno mladino in pare kot tudi za družine z majhnimi otroki in seniorje. Polet z vseh okoliških letališč traja vsega dve uri, kar brez težav zdržijo tudi navihani malčki.

Foto: Shutterstock

Kako izbrati pravo namestitev za počitnice na Majorki?

Na Počitnice.si najdete nabor več kot 250 hotelov in apartmajev v različnih delih Majorke, pri izbiri pravega pa sta lahko odlično vodilo lokacija in dogajanje na otoku. Mladi (in mladi po srcu) boste zagotovo uživali v letovišču El Arenal na jugu otoka, ki se lahko pohvali s kopico izjemnih nočnih klubov ter diskotek in zabav na plaži. Zelo živahno je tudi v prestolnici Palma de Mallorca, ki ponuja popolno kombinacijo obmorske sprostitve, umetnosti in sproščene vzdušja.

Foto: Počitnice.si

Med družinami je še posebej priljubljena plaža v letovišču Calla Millor, med najlepše v svetovnem merilu pa spadajo tiste v mestih Can Picafort in Playa de Muro, ki sta obenem tudi odlični izhodišči za oglede po otoku. Nasploh je voda na obalah Majorke po večini zelo mirna, saj je veliko zalivov, ki branijo plaže pred valovi, tako da je pravi raj za otroške morske vragolije.

Foto: Shutterstock

Kaj početi na Majorki?

Med dopustom na Majorki vam zagotovo ne bo dolgčas. Na Počitnice.si so namreč pripravili posebno spletno aplikacijo v slovenskem jeziku kjer lahko v času bivanja na otoku dostopate do vseh informacij o urah transferjev, izletov ter podatkov o destinaciji.

Tako imate turističnega vodiča praktično ves čas pri roki, kar je več kot odličen razlog, da nemudoma preverite ponudbo počitnic na Majorki in še danes rezervirate svoje prvomajske oziroma poletne počitnice!

Družine in adrenalinski navdušenci se na Majorki lahko podate na pustolovščino v tematski ali vodni park. Med najbolj znanimi so Western Water park s številnimi tobogani ter umetnimi valovi, vodni park Alcudia, ki se razprostira skoraj 40 tisoč kvadratnih metrih, in še večji Aqualand El Arenal. Zabava je zagotovljena tudi v zabaviščnem parku Katmandu, ki ponuja kopico edinstvenih pustolovščin, ter tematskem parku Dinosaurland, Wawe Land. Vsekakor velja obiskati tudi akvarij Palma Aquarium, ki je eden največjih v Evropi in dom različnih vrst rib ter kač.

Raziskovanja željni počitnikarji se boste med počitnicami na Mallorci zagotovo podali do zasanjane zgodovinske vasice Vallermossa na zahodu otoka, kjer pročelja fasad krasijo lonci različnih cvetlic in začimb. Le streljaj stran na pobočju najdete umetniško vasico Deia, ki je obdana z griči in nasadi pomaranč, vse do mesta Puerto de Soller na severu, ki se lahko pohvali z neverjetnimi razgledi. Na vzhodni strani otoka velja obiskati zgodovinsko mesto Arta s številnimi srednjeveškimi palačami ter mesto Alcudia, ki z značilnimi tlakovanimi ulicami ter renesančnimi hišami še danes ohranja svojo takratno podobo.

Foto: Shutterstock

Seveda se z Majorke ne smete vrniti brez kakšnega spominka, kar pa ne bo preveč težka naloga. Značilne darove tega otoka prodajajo na vsakem vogalu: privoščite si lahko izdelke iz gline, lesa oljk, školjk, pa tudi biserov, ki jih bo zagotovo vesela vsaka predstavnica nežnejšega spola.

