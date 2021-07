Na Hrvaškem raste prestižno letovišče s pogledom na Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razkošen turistični kompleks, ki ga gradijo pri Savudriji, naj bi dokončali do prihodnjega poletja.

Pri Savudriji, le streljaj od Slovenije, raste gigantski turistični kompleks, ki naj bi ob odprtju postal tudi eno najbolj luksuznih letovišč v Istri.

Kompleks, poimenovan Petram Resort, bo obsegal 252 luksuznih nepremičnin, poroča časopis Jutarnji list, od tega bo 55 vil, 18 stanovanj in hotel s 179 apartmaji.

Foto: petramresort.com

Ne bo šlo le za letovišče, kamor bodo prihajali turisti na počitnice, ampak bo mogoče nepremičnino tam tudi kupiti, lastnikom pa bodo prav tako na voljo storitve, kot je 24-urna recepcija, košnja trave in urejanje okolice, hišniška popravila ter čiščenje in pospravljanje.

Največja atrakcija hotela bo t. i. neskončni bazen na strehi, dolg kar 105 metrov, s čimer bo drugi najdaljši neskončni bazen na svetu, razgled iz njega pa se bo razlegal čez Piranski zaliv.

Foto: petramresort.com

Celoten projekt, ki naj bi bil končan do junija prihodnje leto, je vreden okoli 80 milijonov evrov, investitorja pa sta srbska podjetja Aleksandar Group in MK Group. Slednje, ki je v lasti podjetnika Miodraga Kostića, je že zdaj močno prisotno v istrskem turizmu, in sicer tako na hrvaški kot tudi slovenski strani meje - v njegovi lasti je med drugim portoroški hotel Kempinski Palace, pa tudi hotel Kempinski Adriatic pri Savudriji v neposredni bližini novega letovišča.

