Na Hrvaškem med sezono napovedujejo več kot 180 letalskih povezav

Številne letalske družbe so napovedale letalske povezave s Hrvaško na podlagi turističnega povpraševanja in interesa, ki je zelo izražen na mnogih hrvaških turističnih trgih, je povedal direktor HTZ Kristjan Staničić.

Meni, da je interes za Hrvaško pogojen tudi z njenim ugledom varne in zaželene destinacije. Zaveda se, da bodo turistični rezultati tudi letos odvisni predvsem od epidemiološkega stanja. Znova je vse deležnike v turizmu pozval k odgovornemu obnašanju med pandemijo.

Britanske letalske družbe, kot so Rynair, British Airways, EasyJet in Jet2.com, napovedujejo številne povezave mest v Združenem kraljestvu s Hrvaško. Poleg Londona, Liverpoola in Manchestra bodo večinoma v mesta ob hrvaški obali leteli tudi iz Edinburgha, Newcastla, Glasgowa, Belfasta, Bristola, Leedsa in Birminghama, so zapisali v sredinem sporočilu za javnost HTZ.

Tudi Nemčijo in Hrvaško bo povezovalo več letalskih družb, med drugimi Lufthansa, Eurowings in Condor. Zagreb, Zadar, Split in Reko bodo povezali z letališči v Berlinu, Münchnu, Düsseldorfu, Frankfurtu, Dortmundu, Kölnu in Karlsruheju. Med Francijo in Hrvaško bodo letele družbe Air France, Transavia, Ryanair in Volotea, med Poljsko in Hrvaško pa LOT, Wizz Air, Smartwings, Ryanair in Buzz, so še napovedali.

Hrvaška letališča bodo povezana s številnimi državami članicami EU, pa tudi s Švico, ZDA, Rusijo, Ukrajino, Izraelom, Katarjem in drugimi. Prav tako so izpostavili, da bo številne sezonske letalske povezave vzpostavil tudi hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines.