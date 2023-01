Množica Londončanov brez hlač na podzemno železnico #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dveh letih premora so v nedeljo v Londonu spet priredili "dan brez hlač", tradicionalno množično vožnjo s podzemno železnico, na kateri udeleženci ne nosijo hlač.

Gre za tradicijo, ki izvira iz New Yorka, kjer so jo pred 20 leti začeli gledališki improvizatorji, nato pa se je hitro razširila – tako ali drugače naj bi se je lotili že v okoli 60 mestih po svetu.

Foto: Reuters

V Londonu je dogodek v preteklih dveh letih zaradi pandemije bolezni covid-19 odpadel, letos pa so ga znova priredili na veliko veselje Londončanov in Londončank, ki so se ga množično udeležili.

Zamisel je sicer povsem preprosta – potniki, ki sredi zime ne nosijo hlač, na različnih postajah vstopajo v vagone istega podzemnega vlaka, pri tem pa se pretvarjajo, kot da je povsem običajen dan.

Več fotografij vožnje brez hlač v Londonu:

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters