Luksuzni turizem v Italiji skoraj brez gostov

Ponudniki luksuznih turističnih namestitev v Italiji so letos skorajda brez tujih gostov. V petzvezdičnih hotelih imajo zaradi pandemije koronavirusa kar 80 odstotkov manj nočitev kot običajno, premožnih gostov iz ZDA, Japonske, Rusije, Avstralije in Kitajske namreč letos ni.

Prestižni italijanski hoteli so v zadnjih petih mesecih izgubili devet milijonov nočitev. Število gostov iz tujine se je julija zmanjšalo za 76,4 odstotka, domačih gostov pa so imeli za 24,5 odstotka manj, poroča STA.

V restavracijah so prihodki padli za tri milijarde evrov

Prizadeti pa niso le v hotelski panogi, pač pa tudi v gastronomiji. Po podatkih gospodarskega združenja se 80 odstotkov lastnikov restavracij pritožuje nad velikim upadom prometa. Samo v zadnjih treh mesecih je panoga utrpela upad prihodkov za tri milijarde evrov.

Foto: Reuters

Italijanska vlada je zaradi velikega upada prihodkov v turistični panogi finančno priskočila na pomoč 29 mestom, ki so najbolj odvisna od turističnega obiska. Za ta namen je rezervirala 500 milijonov evrov, turistični kraji pa naj bi ta denar namenili za pomoč tistim obratom, ki so junija utrpeli upad prihodkov za najmanj 33 odstotkov. Najnižji znesek, ki ga lahko posameznik prejme od občine, je tisoč evrov, pri velikih turističnih podjetjih pa se lahko povzpne do 150 tisoč evrov.

Foto: Reuters

S tem ukrepom naj bi priskočili na pomoč med turisti zelo priljubljenim velikim turističnim središčem, kot so Rim, Firence in Benetke, a tudi manjšim mestom, kot so Bolzano, Rimini, Padova in Como. "Storiti moramo vse, kar je mogoče, da ohranimo mestna središča pri življenju. Upamo, da bodo mesta s tem prebrodila kritično fazo do novega zagona turizma," je dejal minister za kulturo in turizem Dario Franceschini.

