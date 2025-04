Pri sosedih: v padcu kabinske žičnice umrli štirje ljudje

Nesreča kabinske žičnice, ki pelje na skoraj 1.200 metrov visoko goro Monte Faito, se je zgodila, ko se je strgala jeklenica. Ena od kabin, ki je bila najbližje postaji, je padla v globino, pri tem pa so umrli trije potniki in operater žičnice, eden od potnikov je bil huje poškodovan in so ga odpeljali s helikopterjem v bolnišnico, poročajo italijanski mediji.

Reševalna akcija je še v teku

Reševalna akcija še vedno poteka, a jo otežujeta slabo vreme in gosta megla. Jim pa je uspelo rešiti še 16 ljudi, ki so obtičali v dveh drugih kabinah.

❗️Precipita una cabina della funivia del Monte Faito, nel Napoletano: tre vittime, un ferito grave e un disperso, si apprende da fonti dei soccorritori all'ANSA.



A causa delle pessime condizioni meteo i soccorritori stanno avendo difficoltà a giungere sul posto. pic.twitter.com/qL6ZUXocqR — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) April 17, 2025

Kabinska žičnica povezuje kraj Castellammare di Stabia in goro Monte Faito, ki nudi razglede na Neapelj in okolico. Po zimskem premoru so žičnico znova zagnali 10. aprila. Zaradi goste megle je bila danes vidljivost slaba, kar je otežilo tudi reševalno akcijo.

Lani se je s kabinsko žičnico, ki so jo odprli leta 1952, na goro povzpelo več kot sto tisoč ljudi. Do danes je bila edina smrtna nesreča leta 1960, ko se je ena od kabin odpela in padla v globino, takrat so umrli štirje ljudje.