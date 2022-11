Lučke in vonj po kuhanem vinu: decembra božične sanje postanejo resničnost

Božič © Pixabay

V Nemčiji je adventni koledar tako pomemben del prazničnega obdobja, kot so piškoti in kuhano vino. Z njim si čas do težko pričakovanega božičnega večera krajšajo predvsem otroci. Začetki adventnega koledarja segajo v sredino 19. stoletja. Takrat so dneve do božiča odštevali tako, da so z adventnega koledarja vsak dan odtrgali en list ali vsak dan odkrili novo sličico, danes pa večina adventnih koledarjev vsebuje čokoladice ali druge drobne pozornosti. V številnih družinah adventne koledarje izdelujejo kar sami, z ljubeznijo in ročno. Koledar mora biti pripravljen najpozneje do 30. novembra zvečer, saj nato od 1. do 24. decembra vsak dan odpremo ena vratca ali škatlico. V nekaterih mestih adventni koledar zastavijo na veliko: mestna hiša v hessenskem mestu Hanau se na primer vsako leto preobrazi v ogromen adventni koledar. Vsak večer odprejo eno okno in vsakokrat prikažejo drug osvetljen motiv iz pravljic bratov Grimm.

Prelepo božično drevesce

V Nemčiji je božično drevesce običajno jelka. Opeva jo več božičnih pesmi in prav zares je bogato okrašeno drevesce, obdano z lučkami ali svečami, najprepoznavnejši simbol božičnega časa. Običaj, da se božična drevesca postavlja v cerkvah, stavbah in na pomembnejših trgih, se je razširil v 19. stoletju. Božično drevesce je pomemben del praznikov tudi v večini nemških domov. Nemci drevesce pogosto kupijo skupaj z družino na posebnih tržnicah ali ga celo posekajo sami na temu namenjenih območjih gozda. Nekatere družine božično drevo postavijo in okrasijo že v adventnem času ali pa šele na božični večer.

Okraševanje božičnega drevesca ©DZT/ FatCamera

Pri okraševanju pogosto sodeluje vsa družina, okrasitev pa se razlikuje od drevesca do drevesca: nekateri imajo radi bleščeče belo, drugi tradicionalno zeleno-rdečo kombinacijo; nekateri na veje obesijo kroglice, lesene figure ali lamete ter prave ali električne sveče. Božični okraski se pogosto predajajo iz generacije v generacijo, zaradi česar je vsako drevo unikatno.

Ob sv. Miklavžu škorenjc pred vrata!

Na praznik sv. Miklavža 6. decembra se otrokom vsako leto zasvetijo oči. Sveti Miklavž ali Nikolaj iz Mire je krščanski svetnik, ki je živel v 4. stoletju in deloval kot škof mesta Mira (danes del Turčije). Po vsem krščanskem svetu se ga ljudje spominjajo s številnimi običaji. Kot veli tradicija, nemški otroci 5. decembra zvečer pred vrata postavijo svoje zloščene čevlje v upanju, da jih bo Miklavž čez noč napolnil s sladkimi dobrotami, oreščki, mandarinami in drugimi darilci.

Prihod Sv. Miklavža in angelčkov ©DZT/ Westend61

Legenda pravi, da sveti Miklavž pride v noči na 6. december in obdari pridne otroke. Včasih ga spremlja tudi pomočnik, hlapec Ruprecht, na alpskem območju pa tudi strašljivi Krampus.

Kdo obdaruje na božični večer, Jezušček ali Božiček?

V nasprotju s številnimi drugimi narodi se Nemci obdarujejo že 24. decembra. Pri tem v nekaterih nemških regijah darila nosi Jezušček (Christkind), v drugih pa Božiček. Božiček s košato belo brado je novejši izum, vendar se je uveljavil predvsem na severu države. Na jugu pa domove obiskuje Jezušček z zlatimi kodri. Številne družine gredo 24. decembra pred obdarovanjem ali po njem tudi k otroški ali božični maši, čeprav sicer ne obiskujejo cerkve. Božične maše so nekaj posebnega. Cerkveni zvonovi donijo, ko ljudje vstopajo v cerkev. Celotne družine pridejo, da se srečajo z drugimi družinami, sosedi in prijatelji. V večini cerkva lahko obiskovalci občudujejo jaslice, ki s prelepimi izrezljanimi figurami prikazujejo zgodbo Kristusovega rojstva. To zgodbo med sveto mašo pogosto uprizorijo tudi žive jaslice.

Rudolf na snegu © Pixabay

V božični čas z regionalnimi običaji

Dolge decembrske večere si Nemci krajšajo tudi s številnimi regionalnimi šegami in navadami. Na Saškem je običaj, da se v spomin na rudarsko preteklost po ulicah sprehodijo "rudarji" v tradicionalnih oblačilih. V Zgornjem Pfalškem v predbožičnem času od hiše do hiše nosijo blagoslovljeno Marijino podobo, dokler je 24. decembra ne vrnejo v cerkev. Zlasti v Porenju je dobro ohranjena tradicija polaganja slame oz. polnjenja jaslic. Videti je tako, da v začetku decembra družine v svoje domove postavijo prazno zibelko. Otroci nato za dobre ocene, pomoč pri gospodinjskih opravilih in podobno vsakokrat prejmejo paličico slame. Slamo polagajo v zibelko, da bo lahko Jezušček ob rojstvu ležal v mehki postelji. Na jugu Nemčije, zlasti na Bavarskem in v Baden-Württembergu, je živ še en zanimiv običaj: hvaljenje božičnega drevesca. Izvaja se tako, da ljudje hodijo od hiše do hiše in vsakokrat pohvalijo božično drevesce svojih sosedov. V zahvalo za kompliment prejmejo drobno pozornost, na primer steklenico žganja.

Kuhano vino © Pixabay

Medenjaki in mali bethmännchen pri Römerju

Pogled na frankfurtski božični sejem © Getty/ renan gicquel

Frankfurtski božični sejem z bogato okrašenim božičnim drevesom pred znamenito stavbo Römer je eden najbolj priljubljenih sejmov v Nemčiji. Ko na ulicah odzvanja pesem Jingle Bells, se odrasli v debelih bundah in otroci s pisanimi kapami veselijo praznično okrašenih stojnic z ročnimi izdelki in dobrotami, kot so medenjaki, praženi mandlji in značilne frankfurtske marcipanove tortice bethmännchen. Zgodovina tega božičnega spektakla, ki se je včasih imenoval Christkindchesmarkt (v prevodu Jezuščkov sejem), sega v srednji vek. Obiščete lahko tudi tradicionalni božični sejem na bližnjem gradu Ronneburg, kjer lahko pri delu opazujete tradicionalne pihalce stekla, usnjarje in zeliščarke.

Trajnost in bo žična razsvetljava z roko v roki

Augsburg: božični sejem pred mestno hišo © Stadt Augsburg, Marktamt

Augsburški božični sejem s svojo neprimerljivo igro angelov letos odpira svoja vrata 21. novembra na trgu mestne hiše pred edinstveno renesančno kuliso mestne hiše in stolpa Perlach. Obiskovalce lahko očara eden najbolj tradicionalnih božičnih sejmov v Evropi, ki je zaradi uporabe najnovejših LED-svetilk in električne energije, 100-odstotno proizvedene iz vodne energije, zdaj tudi eden najbolj trajnostnih v Nemčiji. Mestna hiša Augsburg ponuja prefinjen spremljevalni program z božičnimi koncerti. Poleg tega si lahko ob obisku božičnega sejma ogledate še veliki adventni koledar, poslušate augsburško adventno glasbo ali pa pričakate obisk sv. Miklavža 6. decembra.

Nürnberški Jezušček vabi na obisk

Nürnberg: medenjaki za božič © Adobe Stock/ S.Kobold

V Nürnbergu se v petek pred prvo adventno nedeljo vsako leto zgodi isto. Točno ob 17.30 se ugasnejo luči okoli glavnega trga in vse oči se uprejo v kor cerkve Frauenkirche. Na njem stoji Jezušček s svetlimi kodri in v zlati obleki, ki nürnberški sejem Christkindlesmarkt odpre z besedami: "Jezušček vas vabi na svoj sejem, na katerem je dobrodošel vsakdo, ki ga obišče." Na praznično osvetljenih lesenih stojnicah ponujajo dobrote, kot so nürnberški medenjaki, pečene klobase in opojno dišeče kuhano vino. Če iščete tradicionalna darila, lahko izbirate med raznolikimi zlatimi angeli, lesenimi hrestači, jaslicami in ročno izdelanimi božičnimi okraski.

SkateJam – zabava na kotalkah v koksarni Zollverein

SkateJam – zabava na kotalkah © STIFTUNG ZOLLVEREIN

Od 17. decembra 2022 do 8. januarja 2023 se bo nekoč največji premogovnik Zollverein v Essnu spremenil v veliko in bleščeče kotalkališče. Na več kot 800 kvadratnih metrih lahko tako začetniki kot profesionalci preizkusijo in izpopolnijo svoje kotalkarske sposobnosti in znanje v edinstvenem industrijsko-kulturnem okolju ter se nato okrepčajo s prigrizki in toplimi napitki. Poleg tega so ob večerih organizirani tečaji kotalkanja in t. i. disko večeri na kotalkah v slogu 70. in 80. let.