Kmalu ga ne bo več

Z vso pravico ga smemo imenovati redkost in pravo čudo narave. Vem, da ni najti ne v Evropi ne v ostalih delih sveta tako čudovitega jezera, kot je to. Takšne hvalospeve je jezeru, ki izginja, že pred več kot 300 leti pel slovenski naravoljubec in znanstvenik Janez Vajkard Valvasor. Cerkniško jezero, to največje presihajoče jezero v Evropi, skorajda dnevno zamenja svojo podobo, ob njem pa nekaj zase najde vsak.