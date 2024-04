Klic narave: Skrivnosti večnosti v vsakem kamnu in valovi Dubrovniško-neretvanske županije

Če vam ni vseeno, ko stojite poleg gromozanske, več kot štiristo let stare platane v Arboretumu Trsteno ali neokrnjenem gozdu alepskega bora na Lastovem, je Dubrovniško-neretvanska županija popolna destinacija za vas.

Foto: Shutterstock / Dubrovnik and Neretva County Tourist Board

Za najčistejše morje Sredozemlja je zaslužna tudi ohranjena narava. Poleg obstoječih zaščitenih naravnih objektov jih je veliko še neraziskanih.

Šele pred kratkim je bila recimo v Malem jezeru na Mljetu odkrita neznana vrsta meduze, starejša od 26 milijonov let.

Malo jezero na Mljetu Foto: Shutterstock / Dubrovnik and Neretva County Tourist Board

To naravno bogastvo je danes dostopnejše kot kadar koli prej, posebej po kopenskem povezovanju županije s Pelješkim mostom.

Že zrak diši drugače – poln je zdravilnih lastnosti sredozemskih rastlin, kot so žajbelj, meta, rožmarin in sivka.

Most na Pelješac Foto: Dubrovnik and Neretva County Tourist Board

Za tistega, ki zna ceniti naravo, bo vsak trenutek na Lastovskem otočju dragocen. Ta najmlajši hrvaški naravni park obsega 44 otočkov, grebenov in čeri ter vključuje tudi Lastovo in Sušac.

Foto: Ante Gugić / Dubrovnik and Neretva County Tourist Board

Po drugi strani je narodni park Mljet najstarejši v celotnem Sredozemlju. Njegova »slana« jezera, bujna flora in favna ter razčlenjenost obale z jamami so edinstven pojav na svetu.

Foto: iStockphoto / Dubrovnik and Neretva County Tourist Board

Vse lokacije so dostopne tudi z organizirano plovbo iz Dubrovnika – podobno kot slavni Elafiti. Stoletne zgradbe so zlite z neokrnjeno naravo, podobno kot skriti skalnati zalivi pripadajo kristalno čisti modrini morja.

Ogled malostonskega obzidja se naravno nadaljuje z obiskom katere od stonskih restavracij in uživanjem v znanih stonskih ostrigah. Tukaj se morski sadeži odlično prepletajo z najokusnejšo snovno dediščino – pelješkim vinom.

Elafiti Foto: Shutterstock / Dubrovnik and Neretva County Tourist Board

Po teh sledeh prispemo do Korčule, izhodiščne točke najbolj priljubljenega belega vina Dalmacije. Medtem ko si ogledujemo oljčne nasade in vinograde, se sprašujemo, ali je Marko Polo bolj užival v pošipu ali grku.

Poleg vinskih sort je Korčula zanimiva tudi zaradi neobičajno visokega odstotka površine otoka z gozdom, medtem ko bodo zaljubljenci v naravo zastrigli z ušesi ob omembi imena Kočje. Do te zaščitene pokrajine z zanimivimi dolomitskimi skalami iz obdobja krede lahko pridete takoj po vstopu v Žrnovo iz smeri Korčule.

Čara in čarsko polje na Korčuli. Foto: Mario Hlača / Dubrovnik and Neretva County Tourist Board

Včasih se naravne atrakcije nahajajo skoraj v samem naselju. Najpomembnejši speleološki objekt na območju doline Neretve je Jama v Predolcu. Ta dom edine školjke, ki živi v podzemlju, se nahaja v neposredni bližini družinskih hiš. Neposredno ob dvorišču zasebne hiše se nahaja tudi izobraževalni center Congeria, organiziran kot zanimiva turistična destinacija.

Številne jame so dostopne tudi turistom: Gromačka spilja, Vela spilja blizu Vela Luke, Pećina Rača na Lastovem, spilja Šipun pri Cavtatu, Močiljska spilja blizu Dubrovnika ali Spila Nakovana.

Prav v »Spili« na Pelješcu je bil odkrit pravi zaklad. Skozi zaprte steze in mračne hodnike so arheologi zakorakali v svet, izgubljen v času. Predstavljajte si na tisoče koščkov keramike in razkošnih posod, ki ležijo kot priče starodavnih obredov. Poleg monumentalnega stalagmita se kot položeni darovi nahajajo ostanki starodavnih gostij pred bitjem, ki ga ni mogoče pojasniti.

Dubrovnik, Korčula, Mljet, Pelješac, Lastovo in Neretva vabijo popotnike, da odkrijejo skrite zaklade, začutijo dotik preteklosti in postanejo del zgodbe, ki se je pisala stoletja.

Naj bo to v skrivnostnih globinah jam ali med uživanjem v obzorju, ki modrino morja spaja z nebom – z vsakim dihom boste vdahnili čaroben občutek Dubrovniško-neretvanske županije.

