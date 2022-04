Kam za prvomajske počitnice? Tu sta predloga.

Bližajo se prvomajski dopusti in mnogim že diši po morju. Tako kot leta poprej bodo številni Slovenci letos spet obiskali lepote sosednje Hrvaške. Ne glede na to, kateri del obale je vaš najljubši – romantični Kvarner, edinstvena Dalmacija ali slikovita Istra –, povsod si lahko ustvarite dopust po svojih željah. Že imate izbrano svojo destinacijo za pomladni oddih? Za vas smo pripravili dva imenitna predloga, ki obljubljata neprecenljivo lepoto Jadranskega morja po sprejemljivi ceni in vam ponujata kar največ za vaš denar. Prvi predlog bo zadovoljil ljubitelje aktivnega dopusta , drugi pa prinaša vse prednosti družinskih počitnic .

Bolj prazne plaže, kot smo jih vajeni v poletni sezoni, kjer se lahko v toplem zavetrju predajamo spomladanskim sončnim žarkom, dolgi sprehodi ob morju, kulturna dediščina, gastronomija, narava in bujno zelenje nas že vabijo, da se znova prepričamo, zakaj se vedno tako radi vračamo na hrvaško obalo.

Ljubiteljem aktivnega dopusta priporočamo Opatijo ter optimiziranje življenjskega sloga v Active Healthy Hotelu Istra, kjer se lahko sprostite ter prepustite zdravi izbiri prehrane. Uživali boste v blagodejnih učinkih morskega zraka, bogatega z negativnimi ioni, z različnimi aktivnostmi, ki so na voljo, pa boste okrepili imunski istem.

Izkoristite lahko posebno sodelovanje med Active Healthy Hotelom Istra ter medicinsko in wellness kliniko Thalassotherapia Opatija, kar vam bo omogočilo, da boste dolgoročno ostali v formi. Obenem se lahko posvetujete z zdravstvenimi strokovnjaki ali opravite celovit zdravstveni pregled in si izboljšate počutje. Izbirate lahko med številnimi paketi, s katerimi boste povečali raven energije ter pomladili telo in dušo z aktivnim programom ob popolni kombinaciji s sproščanjem.

Opatija je slikovito mesto na jadranski obali, ki ga prežema sredozemski duh, ter ponuja celo vrsto znamenitosti in prijetnih doživetij. Hotel Istra (3*) je zaradi svoje lege idealen za goste, ki želijo biti v središču dogajanja, hkrati pa ljubijo mir in zasebnost. Nameščeni boste ob morju, medtem ko vas kratek sprehod po opatijski glavni ulici privede do središča mesta.

Glavna aduta tega opatijskega hotela s 171 sobami sta lastna plaža in notranji bazen z ogrevano morsko vodo. Hotel Istra vam ponuja nepozabno dopustniško doživetje zahvaljujoč preurejeni hotelski avli, dograditvi hotela in večjemu številu namestitvenih enot. Del novih namestitvenih enot ima balkon in pogled na morje. Balkoni v sobah Superior ponujajo veličasten pogled na morje, prav takšnega, kot bi pričakovali od hotela z lokacijo na obali.

Številne možnosti za aktiven dopust in vse za dobro počutje

Hotel Istra v Opatiji ponuja obilo priložnosti za aktivne počitnice, pa tudi ohranjanje ter nadgradnjo dobrega počutja z raznoraznimi storitvami. Ker Hotel Istra leži neposredno ob morski obali, so gosti deležni najbolj zdravega morskega zraka, bogatega z negativnimi ioni. Fizične aktivnosti, kot so plavanje v morju, dihalne vaje na plaži, aktivna hoja in tek vzdolž sprehajališča Lungomare, so zelo priporočljive, saj krepijo koristne učinke vdihovanja negativnih ionov.

Lungomare sicer spada med enega izmed najlepših morskih sprehajališč. V njegovo zasnovo so bili vpeti zdravniki, zato njegova oblika in lega dodatno prispevata k rehabilitaciji in preprečevanju različnih bolezni. Sodelujete tako lahko v aktivnih sprehodih in turah nordijske hoje vzdolž desetkilometrskega znamenitega morskega sprehajališča. V sklopu aktivnega dopusta se lahko pridružite tudi številnim aktivnostim, ki jih ponuja Turistično združenje Opatija, posebej pestra je ponudba nordijske hoje. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Če želite dan začeti še z več fokusa in energije, vam je na voljo tudi joga ob morju, s katero boste sprostili telo in um. Z meditacijo v sveži morski vodi boste zmanjšali stres, krepili moči in povečali fleksibilnost. Tisti bolj pogumni (in predvsem zdravi) se lahko vsako nedeljo na plaži Slatina pridružite lokalnemu klubu Kukali na urah zimskega (zdaj že pomladnega) plavanja. S plavanjem v morju v tem času boste okrepili imunski sistem in endorfine, pokurili boste kalorije in izboljšali libido.

Za izboljšano vzdržljivost in mišični tonus lahko poskrbite tudi s plavanjem v notranjem bazenu z ogrevano morsko vodo v Active Healthy Hotelu Istra ali pololimpijskem notranjem bazenu z ogrevano morsko vodo v Thalassotherapia Opatija. Tam lahko prejmete tudi zdravstvene nasvete priznanih zdravnikov in terapevtov.

V sklopu ponudb Functional Check-Up Basic in Functional Check-Up Plus lahko opravite zdravniški posvet ali celovite zdravniške preglede. Ob doplačilu lahko v Thallasso Wellness Centru izkoristite tudi številne storitve wellnessa. Izbirate lahko med terapevtskimi masažami, lepotnimi tretmaji, v savnah, ki so na voljo v Thalasso Wellness Centru, pa lahko odplaknete strupe iz telesa in prečistite kožo.

Kulinarika: zdrava in okusna sredozemska kuhinja

Močan steber ponudbe Hotela Istra v Opatiji je gotovo tudi zdrava, a okusna kulinarika, ki sloni na razstrupljevalnem zajtrku, funkcionalni večerji in kotičku zeliščarja Alda.

Da bi svojim gostom zagotovili kar najboljše počutje, je v bogato kulinarično ponudbo Active Healthy Hotela Istra vključena lokalno pridelana hrana z visoko vsebnostjo antioksidantov in modro ribo, ki je zaradi visoke koncentracije maščobnih kislin omega 3, selena, niacina in vitamina B12 znana kot najbolj zdrava riba.

V času zajtrka lahko odkrijete sedem načinov za razstrupljanje, navdušili pa vas bodo tudi funkcionalna večerja, ki vključuje obroke z modro ribo, solatni kotiček ter jedi na osnovi špargljev in gob.

V kotičku zeliščarja Alda boste lahko preizkusili lokalna zdravilna zelišča v obliki domačih zdravilnih čajev, zeliščnega masla, kruha in začimb za jedi priznanega zeliščarja Alda Santa Pulića z Učke.

Mošćenička Draga je manjše kvarnersko mestece kot iz najlepše pravljice. Gre za priljubljeno družinsko letovišče na vzhodni obali Istre v zalivu Reke. Naselje, obdano z bujno vegetacijo, leži pod Učko, na območju, ki je poznano po blagem ozračju, kar je vplivalo na razvoj zdraviliškega turizma. Hotel Marina (4*) v Mošćenički Dragi je ob morju in predstavlja idealno izbiro za družinske počitnice ali počitnice v paru. Hotel je v bližini znane dolge prodnate plaže in ponuja izvrstne vsebine, posebej prilagojene družinam, vključno s prostornimi in med seboj povezanimi sobami. Nekatere sobe so opremljene z dodatnimi otroškimi posteljicami, grelniki za stekleničke, otroškim telefonom, za otroke so na voljo tudi otroški stoli. Hotel je bil prenovljen leta 2018, ko so obnovili tudi zunanji bazen s prostorom za sončenje in čofotališče za otroke s spremljevalnimi atrakcijami.

Znana prodnata plaža se imenuje Sipar in gotovo spada med eno najlepših na Opatijski rivieri, a tudi na skritih mestih vzdolž obalnega sprehajališča so številne majhne, naravne plaže, daleč stran od gneče in radovednih oči. V bližini je tudi plaža Sveti Ivan.

Mošćeničko Drago za svoj cilj izbirajo tisti gostje, ki imajo radi sprostitev in miren dopust, saj predstavlja idealno destinacijo za družinske počitnice, šport in rekreacijo. Z dnevnim animacijskim programom, številnimi možnostmi za morske športe in drugimi atraktivnimi vsebinami, kot je wellness center, je Hotel Marina ob dolgi prodnati plaži popoln za družinske počitnice.

Vse za sprostitev staršev

Za pobeg od vsakdana in popolno obnovo energije sta odraslim na voljo wellness in spa, ki ponujata sodobne programe. Zahvaljujoč bogati izbiri različnih masaž, solariju in lepotnemu salonu s številnimi kozmetičnimi tretmaji, manikiro in pedikuro je lepotni in masažni center najboljši kraj za popolno obnovo duha in telesa.

Wellness & Spa v hotelu Marina v Mošćenički Dragi ponujata 800 kvadratnih metrov čistega užitka. Ob prihodu vas bodo pričakali umirjeni zemeljski toni, ki bodo v trenutku ustvarili občutek pomirjenosti. Območje SPA relax obsega finsko savno. Za popolno sprostitev sta tukaj masažna kad in območje relax. Zaplavate lahko tudi v notranjem bazenu z ogrevano morsko vodo ali pa opravite trening v fitnes centru. Bazenski prostor vsebuje notranji bazen z ogrevano morsko vodo, zunanji otroški bazen in prostor za sončenje.

Šport, aktivne počitnice in dobra hrana

Hotel Marina na Opatijski rivieri z bogato ponudbo morskih športov in rekreacijskih aktivnosti ponuja zabavo za vsakogar. Ljubiteljem športa so na voljo dve osvetljeni teniški igrišči na travi ter številne sprehajalne in kolesarske steze. Razočarani torej ne bodo niti ljubitelji planinarjenja in aktivnih počitnic. Gorska pobočja v okoli Mošćeničke Drage so namreč obdana s številnimi potmi in stezami, ki so nekoč služile za povezavo med naselji v hribih in ribiškim pristaniščem ob morju, danes pa so idealne za sprehode in bivanje v naravi.

Prodnata plaža v bližini je izvrsten kraj za sodelovanje v različnih vrstah vodnih športov in družinskih aktivnostih, obenem pa ima mesto tudi dobre prometne zveze z okoliškimi turističnimi središči.

Poskrbljeno pa je, jasno, tudi za brbončice. V klimatizirani restavraciji lahko uživate v odličnih jedeh lokalne kulinarike in sredozemskih specialitetah, dvakrat tedensko pa organizirajo tudi tematske večerje z glasbo v živo. V slopu hotela najdete še picerijo in kavarno s teraso.