Kam na poročno potovanje v 2023?

Načrtovanje poroke je običajno kar konkreten finančni zalogaj in pogosto se zgodi, da paru preprosto zmanjka denarja za medene tedne. Mnogi ravno načrtujejo skupno domovanje ali odplačujejo posojilo zanj, zato so prepričani, da si poročnega potovanja ne morejo privoščiti. A v resnici še zdaleč ni tako. Na Počitnice.si imajo namreč na enem mestu zbrane ponudbe vseh organizatorjev počitnic in potovanj v širši regiji, zato ni vrag, da ne bi našli oddiha, ki si ga vaša denarnica lahko privošči.

Sanjske počitnice v dvoje so odlična uvertura v zakonsko življenje in nagrada za večmesečne stresne priprave na poročno slavje, nikakor pa niso rezervirane zgolj za mladoporočence. Rajske plaže, ki jih z ene strani obdaja turkizno morje, z druge pa tropsko zelenje, so popolna kulisa za praznovanje obletnice poroke, v ugodnostih storitve all inclusive pa se najdejo užitki za vso družino, tudi za otroke. Mnogi v zakonsko življenje namreč vstopijo s podmladkom in prav je, da ga vzamete s sabo na poročno potovanje, če si tako zaželite.

Pri Počitnice.si bodo z veseljem prisluhnili vašim željam in zmožnostim ter vam pripravili izjemne ponudbe poročnih potovanj. Organizirajo vam nepozabno poročno potovanje, ki se ga boste še dolgo radi spominjali, zato naj vas pri izbiri bolj kot cena vodi misel na skupna doživetja, nepozabne sončne zahode in zavedanje, da najlepše trenutke svojega življenja delite z osebo, ki ste jo izbrali za sopotnika na svoji poti skozi življenje.

Preverite nabor rajskih poročnih potovanj v priročnem iskalniku TUKAJ ali na info@pocitnice.si pošljite svoje želje ter pričakovanja glede čarobnega ljubezenskega oddiha in že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli nabor najboljših ponudb glede na svoje kriterije. Za več informacij o ponudbi in organizaciji popolnega poročnega potovanja so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete tudi v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani in Supernova Kranj Primskovo.

Mauritius: poroka in poročno potovanje v enem

Ko govorimo o poroki, se želje in pričakovanja parov močno razlikujejo. Nekateri si želijo velike, pompozne poroke z ogromno dekoracije, detajlov, cvetja in stotinami svatov, spet drugi sanjajo o intimnem obredu v krogu najbližjih nekje na samem, daleč stran od ponorelega sveta. Za vse, ki bi si radi večno zvestobo obljubili ob zvokih šumenja valov in šelestenja palmovih listov s prijetno toplo mivko pod bosimi nogami, pri Počitnice.si organizirajo kombinacijo poroke in poročnega potovanja na Mauritiusu, v tropskem raju sredi Indijskega oceana.

Kot glavno prednost poroke na Mauritiusu pri Počitnice.si izpostavljajo brezskrben skok v zakonski stan, saj za celotno organizacijo dogodka in slavja poskrbijo poročni koordinatorji v agenciji ter izbranem hotelu. Vsi hoteli v ponudbi, ki ponujajo storitev poroke, so skrbno izbrani in ponujajo več različnih dih jemajočih prizorišč z izjemnimi kulisami, prav tako vam je na voljo več različnih poročnih paketov, ki jih po potrebi dodatno prilagodijo vašim željam. Agencija poskrbi tudi za vse potrebne overitve dokumentov, tako da lahko ob vrnitvi poroko brez težav registrirate v Sloveniji.

Poroko na rajskem Mauritiusu si lahko tako privoščite že za 1.500 evrov , kar je občutno manj, kot bi zapravili za organizacijo slavja pri nas. Pa še živce prihranite. Za kombinacijo poroke na Mauritiusu in namestitev v izbranih hotelih pri Počitnice.si ponujajo poseben 50-odstotni popust za nevesto, prav tako si lahko 50 odstotkov popusta zagotovite na izbrane pakete poročnih potovanj, če je od sklenitve zakonske zveze minilo manj kot šest mesecev. Ponudba, ki jo je vsekakor vredno izkoristiti, zato še danes preverite ponudbo rajskih počitnic na Marutiusu TUKAJ in nazdravite ljubezni ob pogledu na nepozaben sončni zahod!

Poročno potovanje ima svoj namen

Poročno potovanje ni zgolj metanje denarja stran, kot menijo nekateri. Je popolna priložnost, da za nekaj dni pozabita na svet okoli sebe in se posvetita zgolj drug drugemu ter si dovolita uživati v neskončnih lepotah našega čudovitega planeta. Predstavljajte si, da vaju tesno objeta zbudi šum morskih valov, da sončne dneve preživljata na rajski plaži, ki jo obdaja neskončno turkizno morje, polno pisanih ribic, prijazno osebje pa vaju ves čas oskrbuje z osvežilno pijačo in odličnimi kulinaričnimi dobrotami. Popoldne se odpravita na sproščujočo masažo za pare, nato pa na plaži občudujeta padec sonca v morsko daljavo.

Tako nekako bo videti vajino poročno potovanje, če se odločita za katero od priljubljenih eksotičnih destinacij. Prav zato so te najboljša izbira tako za novopečene zakonce kot tudi tiste, ki se na to vlogo šele pripravljajo, in one, ki bi radi na še posebej romantičen način proslavili obletnico poroke. Pomembno je le, da slavite ljubezen. In ni ga lepšega načina za to, kot da si vzamete čas za osebo, ki je v vašem srcu, in si privoščite nepozabno avanturo, ki bo dodatno podžgala ogenj ljubezni in o kateri boste nekoč z roko v roki veselo pripovedovali vnukom.

A katero sanjsko destinacijo izbrati za poročno potovanje?

Ponudba popolnih destinacij za poročno potovanje na Počitnice.si je izjemna. V prvi vrsti se je zato treba odločiti za tip želenega oddiha. Če bi si radi privoščili rajski oddih v toplih krajih, so ena od možnosti zagotovo dih jemajoči Sejšeli, eden najbolj ohranjenih tropskih paradižev na svetu. Sestavlja jih 115 granitnih in koralnih otokov s prečudovitimi belimi peščenimi plažami in sanjskim turkiznim morjem. Celotne počitnice lahko preživite na enem otoku ali pa dopust razdelite na tri dele in si privoščite nekaj dni oddiha ter avantur na vseh treh največjih otokih: Mahé, Praslin in La Digue.

Še več otokov imate na izbiro, če se odločite medene tedne preživeti na priljubljenih Maldivih. Izhodišče je glavni otok Male, od koder vas nato z gliserjem ali hidroplanom odpeljejo do izbranega otočka. Na voljo so vam resorti različnih velikosti in kategorij, pri parih pa so najbolj priljubljene tako imenovane beach vile ob čudoviti peščeni plaži, sledijo jim jacuzzi beach vile in edinstvene water vile, ki vam omogočajo skok v turkizno morje kar iz zavetja spalnice.

Vse bolj priljubljena destinacija poročnih potovanj postajajo tudi Karibi, zlasti Dominikanska republika, kjer zaljubljenci najraje izbirajo med dvema letoviščema. Punta Cana leži na vzhodu otoka in jo obdaja Atlantski ocean, zato je tu nekoliko več vetra in valov, ki pa niso moteči. Bayahibe pa je na skrajnem jugu Dominikanske republike in je manj vetroven, voda pa nekoliko toplejša, saj obalo tu boža 50 odtenkov turkiznega Karibskega morja.

Z rajskimi tropskimi plažami boste nagrajeni tudi na povsem drugem koncu sveta, približno 50 kilometrov vzhodno od afriške obale, na slikovitem Zanzibarju. Za počitnikovanje je najprimernejši severni del otoka, saj je tam plimovanje najmanjše in morje sredi dneva ne bo "čudežno izginilo". Izbirate lahko v pestri ponudbi namestitev za vsak okus, Zanzibar namreč ponuja vse od manjših butičnih hotelov in vil z intimnimi zasebnimi plažami do večjih hotelskih kompleksov različnih kategorij, ki ponujajo kopico storitev in aktivnosti.

Na Počitnice.si po popolno poročno potovanje za vse okuse

Tako rekoč kraljevskega razvajanja boste deležni, če se odločite medene tedne preživeti v Turčiji ali Egiptu. Gre namreč za destinaciji, ki slovita po svoji izjemni all inclusive ponudbi, zato sta prava izbira poročnega potovanja zlasti za tiste, ki se na pot odpravljate z otroki. Letovišča na priljubljeni turški rivieri dejansko vključujejo vse: hrana in pijača sta na voljo tako rekoč 24 ur na dan, vodni parki delujejo ves čas, brez težav pa najdete tudi bolj mirne, intimnejše kotičke za užitke v dvoje. Tudi na obalah Rdečega morja je odlično poskrbljeno za vse generacije, izbirate pa lahko v pestri ponudbi all inclusive hotelov v Hurgadi ali Šarm el Šejku. Ne glede na to, za katero letovišče se odločite, boste očarani nad ostanki bogate zgodovine in pisanim podvodnim svetom, ki je na nekaterih delih dostopen kar s hotelske obale.

Na Počitnice.si uredijo popolna poročna potovanja tudi za tiste pare, ki ljubezen najraje slavite na bolj aktiven način, med raziskovanjem znamenitosti in iskanjem osamljenih sanjskih kotičkov. Privoščita si luksuzni potep po modernem Dubaju in ovekovečita svojo ljubezen na najvišji zgradbi sveta ali pa raziskujta skrivnosti lepe Afrodite ter drugih grških bogov v čudovitih zalivih Krete. Popolne kombinacije kulture, tradicije, folklore, neokrnjene narave, čistega morja in dih jemajočih plaž boste deležni na južnem Cipru, pravo ravnovesje španskega temperamenta z divjimi zabavami in razgibanih pokrajin s številnimi osamljenimi romantičnimi kotički pa vam ponudi poročno potovanje na Mallorco ali katerega od Kanarskih otokov. Možnosti je torej več kot dovolj, ne glede na to, za katero destinacijo se odločite, pa bo oddih zagotovo nepozaben, saj bo z vami ljubezen vašega življenja.

