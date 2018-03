Kako je po prenovi videti znamenita beneška restavracija #foto

Prenove bara, bistroja in restavracije z Michelinovo zvezdico na trgu svetega Marka v Benetkah se je v sodelovanju z italijanskimi rokodelci lotil slavni francoski oblikovalec Philippe Starck. Eden od ključih izzivov zasnove, v kateri se prepletata zgodovina in sodobnost, so bile tudi rešitve za poplavljanje morja.

Brata Massimiliano in Rafaelle iz družine Alajmo, ki ima beneški bar, bistro in restavracijo na beneškem trgu San Marco od leta 2010, se je prenove zgodovinskega prostora lotila s slavnim francoskim oblikovalcem Philippe Starckom. Foto: Marie-Pierre Morel

Bar in restavracija Quadri je na beneškem trgu Sv. Marka odprt že od leta 1775, od leta 2010 pa je v rokah družine Alajmo, ki se je pred kratkim lotila prenove interjerja.

Brata Massimiliano in Raffaele Alajmo, ki sta sicer zaslovela predvsem z restavracijo Le Calandre, eno najboljših v Italiji, sta prostoru svojega beneškega lokala želela vrniti njegov stari sijaj, a v sodobnem kontekstu. Za ta podvig sta izbrala francoskega oblikovalca Philippa Starcka, ki sta ga spoznala pred desetimi leti in z njim sodelovala že pri zasnovi dveh lokalov – pariškega Caffe Stern in beneškega AMO.

Izhodišča zasnove interjerja so bila obuditev starega sijaja v sodobnem kontekstu. Foto: Marie-Pierre Morel

Skrivnostnost in eleganca mesta na vodi

Foto: Marie-Pierre Morel Novo sodelovanje med mojstroma gastronomije in oblikovalcem pa se je začelo z "ljubezensko zgodbo; z osebno in do Benetk, do njene skrivnostnosti in elegance", so ob projektu zapisali v družini Alajmo.

"Koncept zasnove Quadrija je preprosto Quadri, saj je ta že izreden, le da je do zdaj nekoliko miroval. Iz spoštovanja, ljubezni in preudarnosti nismo želeli spreminjati tako močne koncentracije skrivnostnosti, lepote, posebnosti in poetičnosti. Sledili smo čudežu in našli čarobno deželo," je o izhodiščih interjerja zapisal Philippe Starck.

Izjavil je še, da je vse bila miselna igra s čudežnim glasbenim ozadjem. In nastal je nadrealističen prostor z zgodovinskim okvirjem.

"Skrita obetajoča presenečanja so povsod oživela; na tekstilijah na stenah, nadrealističnih lestencih in z nagačenimi živalmi, na hrbtih katerih so zrasla krila, ki so tako postala sanjska bitja, kot je to mitološki krilati beneški lev," so tudi Starckove misli o projektu.

Beneška visoka voda

Eden od ključnih izzivov prenove je bil tudi, kako pritlične prostore pripraviti na beneško "visoko vodo", plimovanje Jadranskega morja, ki občasno poplavlja mesto.

Raje kot iskanje rešitev za skrivanje potencialne škode, ki jo naredi voda, se je Starck odločil, da noge miz in drugega pohištva izdelajo iz neobdelane medenine, ki bo sčasoma tudi oksidirala in tako spreminjala svojo barvo.

V tem duhu je tudi grafična podoba restavracije, ki je nastala v sodelovanju z britansko kreativno agencijo GBH, s katero Starck sodeluje že dolgo. Zgornjo polovico napisa nad vhodnimi vrati so v edini preostali livarni v Benetkah spolirali v zlato barvo, spodnji del pa so ohranili oksidriran. Na tak način so pokazali na posledice mestne visoke vode. Foto: Marie-Pierre Morel

Nova grafična podoba

V tem duhu pa je tudi grafična podoba restavracije, ki je nastala v sodelovanju z britansko kreativno agencijo GBH, s katero Starck že dolgo sodeluje. Zgodnjo polovico napisa nad vhodnimi vrati so v edini preostali livarni v Benetkah spolirali v zlato barvo, medtem ko so drugi del ohranili v oksidirani obliki in na tak način pokazali posledice mestne visoke vode.

Ob tem so z zgornjim sijočim delom črk sporočili, da restavracija Quadri, ki ponuja vrhunsko kulinariko v zgornjem nadstropju, za razliko od pritličnih prostorov ni v stiku z visoko vodo.

Foto: Marie-Pierre Morel

Tekstilije v notranjih prostorih

Oblikovalec Starck se je pri prenovi povezal tudi z lokalnima restavratorkama Anno de Spirt in Adriano Spagnol, ki sta v pritličnem baru in bistroju osvežili štukaturo iz 19. stoletja in druge ostaline na stenah.

Prej v rdečo tapecirano zgornjo restavracijo je francoski ustvarjalec odel v elegantne zlate-rjave tekstilije beneške tekstilnega proizvajalca Tessiture Bevilacqua.

Foto: Marie-Pierre Morel

Staro z novim

Vizualno izhodišče novih tekstilij je vzorec iz leta 1550, prepleten s portreti bratov Alarmo in "vesoljskimi" motivi.

Del notranjosti je tudi restavriran lestenec iz 30. let prejšnjega stoletja, narejen iz muranskega stekla, obešen ob bok novemu istih dimenzij in sloga, vendar z nadrealističnimi detajli. Za osvežitev starega in oblikovanje novega se je Starck povezal s francoskim mojstrom stekla Aristidom Najeanom.

Preproge v restavraciji pa so delo Are Starck. Pravzaprav gre za "slike, ki jih ne moremo opisati ali poimenovati. Govorijo o vsem, kar je v nas, vendar tega ne vemo," o njih pravi Philippe Starck.

In ker Benetke brez ogledal ne bi bile Benetke, kot pravijo v Quadriju, so mojstri iz družine Barbini, ki se s pihanjem stekla na Muranu ukvarjajo od leta 1570 in so nekoč izdelali ogledala za Versailles, za Quadri izdelali veliko ogledalo pri vhodu in majhna na straniščih. Vsa so navdihnila pretekla stoletja.