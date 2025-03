Je to najbolj priljubljen otok Jadrana?

Med hrvaškimi otoki, posejanimi po kristalno čistem Jadranskem morju, Brač izstopa kot popolna destinacija za vse, ki si želijo združiti sproščene počitnice, bogato kulturno dediščino in neokrnjeno naravo. S svojo edinstveno energijo in slikovitimi pokrajinami je ta dalmatinski biser prava izbira za pare, družine in vse ljubitelje aktivnega oddiha. V Turistični agenciji Sonček imajo v svoji ponudbi pestro izbiro namestitev, kjer se boste lahko resnično spočili in sprostili. Preverili smo, kakšne možnosti za oddih in raziskovanje ponuja ta pravljični biser Jadrana – Brač.

Zakaj se Slovenci navdušujemo nad Bračem? Brač je že vrsto let ena izmed najbolj priljubljenih poletnih destinacij za slovenske dopustnike. Njegova bližina, zaradi katere se lahko na pot odpravite kar z avtomobilom in nato trajektom iz Splita, omogoča udobno potovanje brez potrebe po letalskih vozovnicah. Poleg tega Slovence privlačijo čudovite plaže, med katerimi izstopa znameniti Zlatni rat, kristalno čisto morje ter bogata kulinarična in kulturna ponudba. Otok Brač Foto: Shutterstock Mnogi slovenski turisti na Braču dopustujejo že tradicionalno. Otoška gostoljubnost in pristnost sta med ključnimi dejavniki, ki jih Slovenci cenijo pri svojem oddihu. Turistična ponudba na Braču je prilagojena različnim tipom obiskovalcev – od družin, ki iščejo miren oddih, do mladih, ki želijo doživeti nočno življenje in izkoristiti počitnice za športne aktivnosti. Nenazadnje pa Slovenci cenijo tudi ugodne cene namestitev na Braču v primerjavi z drugimi destinacijami v Sredozemlju, kar še dodatno prispeva k priljubljenosti tega jadranskega otoka. Preverite ponudbo ugodnih počitnic na Braču pri Turistični agenciji Sonček.

Zlatni rat – najlepša plaža Jadrana

Zlatni rat Foto: Shutterstock

Ni razglednice Brača brez znamenitega Zlatnega rata – ene najbolj prepoznavnih plaž v Sredozemlju. Njena edinstvena oblika, ki jo oblikujejo morski tokovi in vetrovi, se spreminja iz dneva v dan, kar daje plaži poseben čar. Kristalno čisto morje, ki obliva svetlo podlago plaže, poskrbi za tisti čarobni turkizni razgled, ki privzdiguje kotičke ustnic.

Naravna senca v neposredni bližini plaže, ki jo zagotavljajo mogočni borovci, je dodatna pika na i, zaradi katere je poležavanje na plaži prijetno tudi ob najbolj vročih poletnih dneh. To popolno kuliso za sprostitev pa dodatno dopolnjuje še pestra ponudba vodnih športov.

Bol – živahno središče otoka

Bol je eno izmed najbolj priljubljenih mest na Braču, ki poleg čudovitih plaž ponuja tudi bogato gastronomsko in kulturno ponudbo. Ozke kamnite uličice, prijetne kavarne in domačne konobe ustvarjajo popolno mediteransko vzdušje. Poleg tega je Bol izhodišče za številne izlete, od tu se lahko odpravite tudi na obiske bližnjih otokov.

Otok Brač Foto: Shutterstock

Supetar – srce otoka Brač

Supetar, glavno mesto otoka, je živahno pristaniško mesto, kjer se zgodovina prepleta s sodobnim otoškim življenjem. Slikovito obalno promenado krasijo kamnite hiše, cerkev sv. Petra ter številne konobe in kavarne, ki vabijo na sproščujoč postanek. Supetar je tudi kulturno središče otoka, kjer se skozi vse poletje odvijajo koncerti, festivali in razne umetniške razstave.

Mesto ponuja širok spekter aktivnosti – od raziskovanja starega mestnega jedra do kolesarskih in pohodniških poti. V bližini Supetra se nahajajo tudi čudovite plaže, med njimi morate obiskati vsaj Vela Luko in Banj, ki nudita kristalno čisto morje in prijetno senco borovcev, v kateri se lahko skrijete pred sončnimi žarki.

Supetar Foto: Shutterstock

Ljubitelji gastronomije bodo v Supetarju uživali v svežih morskih specialitetah, domačem oljčnem olju in odličnem braškem vinu. Pristne dalmatinske jedi, kot so pašticada, sveža riba na žaru in hobotnica izpod peke, so le nekatere izmed slastnih jedi, ki jih Supetar ponuja obiskovalcem.

Tukaj boste našli tudi številne hotele, ki jih ponujajo v Turistični agenciji Sonček. Preverite izbor najbolj priljubljenih hotelov in že danes rezervirajte svoj naslednji oddih.

Postira – slikovita ribiška vasica

Še ena ribiška vasica, ki je kot nalašč za poletni dopust, je Postira. Ta obmorska vasica na severni obali Brača je idealna za vse, ki iščejo avtentično otoško izkušnjo. S svojo slikovito promenado, tradicionalnimi kamnitimi hišami in majhnimi zalivi je idealna destinacija za sproščene sprehode in uživanje v lokalni kulinariki. Ne slovi le po bogati ribiški tradiciji, temveč tudi po rodovitni zemlji in zato odličnem vinu ter oljčnem olju, ki ga pridelujejo v okoliških oljčnih nasadih. Postira bo s številnimi možnostmi za rekreacijo navdušila tudi ljubitelje športa.

Foto: Hotel Pastura Brač

Prav tu je hotel Pastura, ki ga najdete v ponudbi Turistične agencije Sonček. Ta moderno oblikovan in udoben hotel gostom ponuja tako skalnato plažo, ki je od hotela oddaljena le deset metrov, kot prodnat zaliv, ki je le 500 metrov od hotela.

Ljubitelje plaž bo zagotovo zanimala tudi slovita peščena plaža Lovrečica, ki je od kraja Postira oddaljena le štiri kilometre. Tukaj se boste lahko ohladili v plitki in čisti vodi, z otroki kopali po mivki in gradili peščene gradove ter se spočili v prijetni senci borovcev, ko pa boste začutili lakoto, boste lahko svoje brbončice razvajali v okoliških restavracijah.

Foto: Hotel Pastura Brač

Če raje kot v morju zaplavate v bazenu ali pa v njegovih prednostih bolj uživajo vaši otroci, potem vas hotel Pastura ne bo razočaral. Njihov zunanji bazen s sladko vodo je le nekaj metrov od plaže, ob njem pa je na voljo še otroški bazen. Medtem ko se bodo otroci zabavali v bazenu, lahko vi v miru pod senčnikom poležavate na ležalniku s knjigo v roki. Če vas mika še dodatna sprostitev, boste v hotelski ponudbi našli tudi savno in aromatične masaže. Za aktivne je v hotelu na voljo tudi manjši fitnes.

Hotel Pastura ima 31 sob in 15 suit, sobe so klimatizirane in opremljene z LCD TV, minibarom in sušilnikom za lase. Vse sobe imajo možnost postavitve dveh dodatnih ležišč, zaradi česar so primerne tudi za družine. V hotelski restavraciji s čudovitim razgledom na Postiro vas čaka samopostrežni zajtrk, za večerjo pa boste uživali v tradicionalnih jedeh in značilni mediteranski kuhinji. Gostje imajo na izbiro tri ali štiri menije. Seveda se k dobri hrani poda tudi plavac mali, avtohtona sorta vina, značilna za ta predel Dalmacije.

Vidova gora – najlepši razgled na Dalmacijo

Vidova gora Foto: Shutterstock

Imate radi razglede ali pa le radi pohajkujete po hribovitih sprehajalnih poteh? Če je odgovor da, potem se morate na Braču podati na Vidovo goro. Ta najvišji vrh jadranskih otokov ponuja nepozaben panoramski razgled na celotno Dalmacijo.

Dobro urejena pot vas bo na koncu nagradila s spektakularnim razgledom, videli boste lahko celo Zlatni rat, Hvar, Vis, ob jasnem vremenu pa boste v daljavi prepoznali tudi obrise italijanske obale. Če vas mika razgled, a niste ljubitelji gorskih sprehodov, potem boste veseli podatka, da je vrh Vidove gore mogoče doseči tudi z avtomobilom.

Česa vsega še ne smete izpustiti na dopustu na otoku Brač?

Škrip – najstarejše naselje na Braču

Za tiste, ki jih zanima zgodovina, je Škrip neizogiben postanek. Gre za najstarejše naselje na otoku, kjer lahko obiščete muzej otoka Brač in spoznate bogato dediščino ter raziščete, kako se je otoški način življenja spreminjal skozi stoletja. Škrip je pravi časovni stroj, kjer se prepletajo ilirske, rimske in srednjeveške sledi.

Samostan Blaca – kulturni biser skrit v skalah

Samostan Blaca Foto: Shutterstock

Eden najbolj fascinantnih kotičkov Brača je samostan Blaca, vklesan v skale, ki se razprostirajo nad morsko obalo. Ta nekdanji puščavniški samostan, ki so ga v 16. stoletju ustanovili glagoljaški menihi, danes deluje kot muzej in tako ponuja vpogled v zgodovino otoka ter bogato zbirko starih knjig, ur in astronomskih instrumentov.

Zmajeva špilja – mistična votlina z zgodovinsko dediščino

Morda pa vas bolj mikajo naravne znamenitosti? Na južnem delu otoka blizu kraja Murvica se skriva Zmajeva špilja, edinstvena votlina z reliefnimi vklesanimi podobami, ki pričajo o srednjeveškem puščavniškem življenju. Po legendi naj bi bila nekoč skrivališče menihov in celo dom mističnega zmaja. Do nje vodi slikovita pohodniška pot, ki omogoča vpogled v neokrnjeno naravo Brača.

Pučišća – kamen, ki je našel pot v Belo hišo

Pučišća Foto: Shutterstock

Bela hiša v Washingtonu slovi po beli barvi, zato ni čudno, da je svoje domovanje v njej našel tudi vrhunski beli kamen iz mesta Pučišća na Braču. Kamen iz tega mesta so uporabili tudi pri gradnji drugih svetovnih znamenitosti, zato prav v tem mestu deluje ena redkih kamnoseških šol v Evropi, kjer mojstri še danes oblikujejo kamen s tradicionalnimi tehnikami. Sprehod skozi Pučišćo vam bo razkril čudovite kamnite hiše, ki kraju dajejo edinstven značaj.

Brač ponuja številne možnosti za raziskovanje, sprostitev in uživanje v avtentičnem sredozemskem vzdušju. Ne glede na to, ali iščete peščene plaže, slikovita naselja ali dih jemajoče razglede, boste na tem otoku našli kotiček zase. In kmalu boste odkrili, da se Brača ne obišče le enkrat – vedno vas bo vabil nazaj.