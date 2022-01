Instagram mnenje: Najlepši petzvezdični hoteli na svetu je v Dubaju #foto

Na svetu je veliko hotelov s petimi zvezdicami, a kateri so tisti, ki so bili zaradi svoje lepote in ponudbe v središču občudovanja na Instagramu? Po analizi ključnikov na Instagramu je prvo mesto zasedel dubajski hotel Burj Al Arab.

Ne glede na to, ali ste ljubitelj osupljive arhitekture, storitev prvega razreda ali vrhunske kulinarike, na vseh celinah sveta obstaja veliko luksuznih hotelov, ki čakajo, da vas navdušijo. Spletna stran Money.co.uk se je lotila posebnega podviga. Analizirali so več kot deset milijonov ključnikov, vezanih le na hotele s petimi zvezdicami, na zelo priljubljenem družbenem omrežju Instagram.

Dubajski Burj Al Arab Jumeirah je najlepši hotel s petimi zvezdicami na planetu po izboru objav na Instagramu. Čeprav je njegova uradna ocena pet zvezdic, je zaradi svoje ekstravagance splošno znan kot hotel s sedmimi zvezdicami. Ne samo da boste ob prijavi prejeli izbor vzglavnikov, temveč vam bodo ponudili tudi vozniško storitev Rolls Royce, obkrožale pa vas bodo stene z zlatimi lističi. Ta razkošni hotel ima na Instagramu 2.428.501 ključnikov.

Na drugem mestu je Soneva Jani s 415.461 oznakami na Instagramu.

Welnes na Maldivih si je prislužil status zaželenosti zaradi vil, ki so videti, kot da lebdijo na vodi. Večino preostalih desetih najboljših hotelov sestavljajo hoteli v Združenih državah Amerike: Bellagio iz Las Vegasa je na tretjem mestu, Plaza v New Yorku je četrta, sledi kalifornijski hotel Beverly Hills na petem.

Najlepši evropski hotel po številu ključnikov je Claridge's Hotel v Londonu s 76.555 oznakami na Instagramu. Ta hotel pogosto imenujejo tudi podaljšek Buckinghamske palače, saj ima močne vezi s kraljevo družino, ki segajo v 19. stoletje.

Sledi mu Ritz v Parizu s 74.864 ključniki. To je priljubljen hotel voditeljev držav in zvezdnikov. Nahaja se v prestižni regiji Vendôme in je zelo blizu trgovin z dragulji in različnimi modnimi znamkami. Tretji na seznamu je obalni hotel W Barcelona (68.680), ki gostom ponuja fantastičen razgled na špansko mesto.

Četrto mesto na evropski lestvici je zasedla Villa Cimbrone v Ravellu v Italiji (61.191), na petem pa je Celtic Manor Resort v Newportu v Walesu s 54.795 oznakami.

Evropski hoteli se po raziskavi uvrščajo zelo visoko in zasedajo 11 od 20 mest na lestvici najlepših luksuznih hotelov. Ste dobili kakšno idejo za nova potovanja?