Ideja za izlet: Hrvaška malo drugače

V njenih devetih mestih, 25 občinah in 699 naseljih, ki so okoli Zagreba, boste skozi vse leto našli bogato kulturno-zgodovinsko dediščino, številne zanimive zgodbe, povezane z oddaljeno zgodovino, običaji in tradicijo tega območja ter številne kulturno-zabavne, folklorne, športno-rekreativne in druge vsebine.

Naravni park Žumberak - Samoborsko gorje

Zavarovano območje Naravnega parka obsega ločeno hribovito območje Žumberačkega in Samoborskega gorja, ki leži 30 kilometrov jugozahodno od Zagreba in je bilo vedno priljubljena destinacija za izlete pohodnikov, rekreativce in izletnike s širšega območja. To območje je bilo stalno naseljeno od prazgodovine do danes, kar dokazujejo arheološke najdbe iz različnih obdobij. V sklopu Naravnega parka je možno obiskati tudi nekatere izmed njih, kot sta arheološko najdišče Budinjak in Bratelj ali pa raziskati ostanke srednjeveških mest Tuščak, staro mestno jedro Žumberka in Okića (ki je najstarejša plemiška utrdba severozahodne Hrvaške).

Na območju Naravnega parka je več kot 300 kraških izvirov, 260 potokov, več slapov in okoli 130 speleoloških objektov. Ena izmed najlepših potoških dolin je dolina Slapnice, potoka, ki je dobil ime po številnih slapiščih in kaskadah, po katerih se voda spušča skozi ozko in globoko vsekano dolino, dolgo deset kilometrov. V Naravnem parku lahko uživate v številnih aktivnostih in raziščete pohodniške in kolesarske poti, poskusite jadralno padalstvo ali jahanje.

Lesene lepotice

Turopolje je znano po svoji leseni arhitekturi. Turopoljske lesene cerkve in kapelice predstavljajo najvišjo raven gradbeništva baročne arhitekture na območju severne Hrvaške. Lesena kapela sv. Barbare v Veliki Mlaki je najbolj privlačen in najbolj reprezentativen primer lesene sakralne arhitekture na Hrvaškem. V kapeli je redek ikonografski prikaz sv. Kümmernise, razpete svetnice z brado. Poleg edinstvene lesene kapele so v gradbeništvu še posebej poudarjene tudi lesene kurije. Kurija Modić-Bedeković v Donji Lomnici je primer avtohtone stanovanjske gradnje Turopolja, celotno posestvo pa se prišteva med najbolj dragocene primerke gradbene kulturne dediščine osrednje Hrvaške in je od leta 1972 zaščiteno kot kulturni spomenik.

Tri vinske ceste

Zagrebška županija je eden najbolj cenjenih vinogradniških področij v državi. Naravne prednosti, zemlja, sonce in podnebje, predvsem pa marljive roke vinogradnikov in vinarjev, njihovo znanje, izkušnje, vztrajnost in ljubezen do svojega dela, vsako leto tu negujejo plemenito kapljico, v kateri uživajo tako izbirčni poznavalci kakor tudi "navadni" ljubitelji dobrega vina. Če ste eni od tisti, ki iščejo vrhunsko kapljico, ki bo začinila vaš užitek v naravi, ste lahko prepričani, da ste na pravem mestu. Zagrebška županija ima tri vinske ceste - Plešiviško, Zelinsko in Samoborsko, ter vinske ceste Ivanić-Grada. Ob vinih Purtugizec, Plešivica in Kraljevino Zelino, blagovne znamke Zagrebške županije, se na vinskih cestah lahko okusijo tudi številne druge sorte vina: chardonnay, sivi pinot, renski rizling, modri pinot, frankinja ... Za ljubitelje sira so tu tudi ceste sira zagrebške regije, ki vključujejo 12 mini sirarn.

Okusi zagrebške regije

Daleč od vrveža živahnega mesta bo zagrebška regija vsakemu gostu zagotovila potreben mir in užitek v čudoviti pokrajini, pa tudi v odlični domači hrani in vrhunskih vinih.

Poskusite lahko številne tradicionalne specialitete, kot so pečena domača šunka v kruhu, samoborska salama s svežim kravjim sirom, sarme v kislem zelju ali nekatere avtohtone sladice, kot so znana samoborska kremna rezina, rudarska grebljica, plešivički copanjak, vrbovečka pera ali rezine Jelačić. Vsakodnevno življenje, pretočeno v lonec, nam veliko pove o kulturi življenja na prostoru, ki ga imamo za zeleni zagrebški obroč. Temu področju je uspelo povezati sodobni urbanizem in ohraniti tradicionalne ljudske običaje in vrednote, vrsto gastronomskih posebnosti, užitkov in doživetij.

Vključeni so v sklop nacionalnega projekta "Okusi hrvaške tradicije" in imajo v celoletni ponudbi vsaj šest jedi, od tega vsaj dve glavni jedi s seznama gastronomske dediščine Zagrebške županije, ki sta ustvarjeni v dveh sezonskih menijih (pomlad/poletje in jesen/zima) in šest pijač lokalnih proizvajalcev, od tega vsaj štiri vinske etikete.

Poleg tega morajo objekti izpolnjevati tudi osnovna merila kakovosti in vsebine dosedanje ponudbe, splošne ureditve in tržnega ugleda.