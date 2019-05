Dobrodošli v zeleni oazi mesta Zagreb - Zagrebški županiji

Z izdelavo prstana okoli hrvaške prestolnice je županija povezala sodobni urbanizem ter ohranila tradicionalne ljudske običaje in vrednote.

Območje Zagrebške županije je izredno bogato z dediščino in naravnimi lepotami (veliko zavarovanih naravnih območij, dva naravna parka Medvednica in Žumberak - Samoborsko gorje ter edinstven ornitološki rezervat Crna Mlaka).

Gozdovi in ​​gore so prepredeni s številnimi pohodniškimi, sprehajalnimi in kolesarskimi potmi. Tu sta tudi prenovljeni Rudnik sv. Barbara v Rudah z rudarsko-botanično učno potjo in Grgosova jama (zaščiten geomorfološki naravni spomenik) v vasi Otruševec.

Pohodniki, rekreativci in ljubitelji narave, ki iščejo osvežitev, lahko uživajo v ponudbi številnih restavracij in planinskih domov. Izletniki ob koncih tedna lahko obiščejo eno od več kot 40 izletniških točk, katerega od ponudnikov družinskega kmečkega turizma, tri vinske ceste Plešiviški, Zelinski in Samoborski ter Ceste sira zagrebškega območja, ljubitelji kampiranja pa kamp ob jezeru Rakitje, ki je eden redkih avtokampov višjega razreda na območju celinske Hrvaške.

Zdravilna nafta naftalan je prava redkost, nahajališče v bližini Ivanić-Grada pa je eno od le dveh na svetu in edino v Evropi. Kulturna in zgodovinska dediščina je bogata in raznolika. V stoletjih ustvarjanja so nastali številni spomeniki, ki spominjajo na bogato zgodovino: gradovi, utrdbe, zanimivosti, bogata lesena sakralna dediščina in drugo. Številne zgodbe in legende iz tega obdobja še danes privlačijo obiskovalce.

Obstajajo številne prireditve in dogodki, ki jih organizirajo med letom, skoraj tristo jih privablja turiste iz okolice, pa tudi iz sosednjih držav (samoborski karneval, turopoljsko jurjevanje, dan Jelačića, mednarodni viteški turnir vitezov Zelingradskih, Bučijada, Kaj su jeli naši stari?, Svetonedeljska fišijada, Jaskanske vinske svečanosti, Dugoselske jesene in mnogi drugi). Z izjemno gastronomsko, kulturno in športno-rekreativno turistično ponudbo je Zagrebška županija idealna destinacija za vsak okus.