Idealna lokacija za počitnice to jesen

Jesen je čas, ko mnogi iščejo oddih od vsakdana, sprostitev in nekaj, kar jim napolni notranje baterije. Za družine z otroki so počitnice pogosto le sprememba lokacije, ko otroci uživajo na morju, mama in oče pa skrbita za njihove potrebe, enako kot skrbita doma. Če želita, da bi bile naslednje počitnice drugačne in da bi se tudi starši vsaj malo odpočili, preverite ponudbe družinskih hotelov, ki imajo organizirane številne privlačne aktivnosti za otroke tudi med letom.

Večina Slovencev si hrvaško morje izbere za poletne počitnice. A hrvaška obala je čudovita tudi jeseni, ko se narava obarva v paleto toplih barv – od rumene pa vse do temnordeče. Hrvaška obala jeseni prinaša več prednosti, med drugim veliko miru in prijetno sredozemsko klimo s še vedno dovolj toplimi temperaturami, da si lahko privoščite tudi skok v morje.

Jesenski pobeg med koncem tedna za podaljšanje poletnega občutka sprostitve

Zadar je eno najlepših obmorskih mest, ki ponuja kombinacijo čudovite obale, bogate zgodovine in kulture. V njegovi neposredni bližini, na čarobnem in dih jemajočem polotoku v Punta Skali, stoji Falkensteiner Family Hotel Diadora, ki je kot nalašč za družinske počitnice. Njegova obsežna prenova in vznemirljiv koncept morskih doživetij sta ga naredila za enega najzabavnejših krajev na jadranski obali.

V hotelu so pripravili zanimivo ponudbo za družine. Od septembra do novembra Family Hotel Diadora ponuja številne zanimive dejavnosti in interaktivne delavnice.

Programi Happy Kiddos med konci tedna so zasnovani za zagotavljanje neskončne zabave za vso družino Eden od koncev tedna, ki bodo navdušili otroke, je Falky Ranger vikend. Konec tedna v znamenju pustolovščin in izobraževalnih delavnic – od sodelovanja v izzivih na plaži in tekmovanj v gradnji peščenih gradov do učenja veščin preživetja in skupinskega dela v kampu Falky Survivor.

Če iščete konec tedna, poln ustvarjalnosti in raziskovanja, je Falky STEAM vikend odlična izbira za vašo družino. Z dejavnostmi, usmerjenimi v znanost, tehnologijo, inženiring, umetnost in matematiko, lahko otroci potešijo svojo radovednost in razvijajo spretnosti reševanja problemov. Delavnice Tinker Labs omogočajo otrokom, da izrazijo svojo ustvarjalnost, medtem ko jih delavnica robotike vpelje v osnove kodiranja in programiranja.

Za aktivne družine je Falky Sport Fest vikend uresničitev sanj. Od tekmovanj v plavanju in plezanju do nogometnih treningov, ne manjka aktivnosti, ki dvigajo adrenalin. Družinska olimpijada ponuja odlično priložnost staršem in otrokom, da se združijo in sodelujejo v prijateljskih tekmovanjih. Za tiste, ki raje uživate v notranjih aktivnostih, akademija Falky Gaming prinaša delavnice in turnirje, na katerih se otroci lahko pomerijo z drugimi igralci.

Za družine z najmlajšim pa ponujajo Baby Wonderland vikend, ki je namenjen ustvarjanju dragocenih trenutkov ter krepitvi vezi med starši in dojenčki. Od tečajev plavanja za dojenčke do glasbenih in likovnih delavnic, na voljo imate številne aktivnosti, namenjene najmlajšim gostom. Program Au Pair je na voljo vsem družinam, ki potrebujejo dodatno podporo med bivanjem, zagotavlja, da se vsi lahko sproščeno zabavajo na počitnicah.

Zabavni otroški programi, ki najmlajšim prinašajo nova znanja

Z vsemi novimi prostori, zasnovanimi posebej za otroke in družine, Falkensteiner Family Hotel Diadora ponuja programe, ki jih navdihujejo načela Montessori in ozaveščeno starševstvo. Dojenčki, malčki, starejši otroci in starši se igrajo, učijo in uživajo v skupnem družinskem času.

Cilj programov Happy Kiddos so srečni in nasmejani otroci. Z raznovrstnimi zanimivimi dejavnostmi in delavnicami bo vsak otrok s počitnic med koncem tedna odšel z nasmehom na obrazu in pridobljenimi novimi veščinami ali znanji. Programe razvijajo strokovnjaki s področij prehrane, robotike, STEAM ali izobraževanja z umetnostjo in glasbo ter dopolnjujejo bogato ponudbo akademij, izobraževalnih in zabavnih programov v hotelu.

Vse, kar potrebujete za popolne počitnice z otrokom na enem mestu: brezplačni izobraževalni programi za starše in dojenčke,

delavnice, ki spodbujajo kognitivni in motorični razvoj otrok,

vikend programi zabave in iger za vse starosti,

vse programe vodijo strokovnjaki in pedagogi,

brezplačna izposoja otroške opreme: vozički, grelniki stekleničk, previjalne podloge, hranilnice,

Baby Club s spalnim prostorom za dojenčke,

čajna kuhinja Biberonia za pripravo otroške hrane, odprta 24 ur na dan in vse dni v tednu,

prost vstop v Fortis Club: Fitness & Health Club s površino 800 m2,

20-odstotni popust na predhodne rezervacije wellness tretmajev.

Prednosti jesenskih počitnic na morju

Počitnice so čas oddiha, raziskovanja in občudovanja narave, pa tudi medsebojnega povezovanja. To je čas, ko odmislimo vsakodnevne obveznosti in se posvetimo tistim, ki nam največ pomenijo.

Jeseni je narava še posebej barvita, številne obmorske destinacije so še čudovite v toplejših odtenkih. Ta letni čas prinaša prijetno tople temperature, ki so idealne tudi za najrazličnejše aktivnosti na prostem, še vedno pa so primerne za skok v morje. Poleg tega ni množice turistov, kar pomeni bolj sproščeno in mirno doživetje.

Zadar je mesto, ki združuje bogato zgodovino s sodobno kulturo. Jesen v Zadru prinaša mirno vzdušje, ki omogoča, da se bolj poglobite v raziskovanje njegovih znamenitosti.