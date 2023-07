Hrvaški kampi v evropskem vrhu tudi zaradi zadnjih investicij

Oglasno sporočilo

Hrvaški sektor kampinga se je v zadnjih desetih letih uveljavil kot eden najboljših v Evropi, saj nenehno vlaga v kakovost in se prilagaja potrebam sodobnega gosta. Tudi letos so se nadaljevala velika vlaganja v zeleno in trajnostno poslovanje ter objekte in dvig kakovosti namestitvenih zmogljivosti. Na ta način se kakovost še dodatno utrjuje. Že zdaj je v kampih s štirimi zvezdicami kar 44 odstotkov skupnega števila ležišč, delež kapacitet s petimi zvezdicami pa nenehno narašča.

Kamp Porto Sole, Vrsar, Maistra, d. d. Foto: Siniša Gulić

Po oceni največjega evropskega avtomobilskega združenja, nemškega ADAC, so hrvaški kampi pred vsemi v Sredozemlju, skupno v Evropi pa na drugem mestu, takoj za Nizozemsko.

Aktualna sezona je prinesla številne novosti in še več luksuzne ponudbe kampiranja

Goste v kampih na Hrvaškem so to sezono pričakale številne novosti, med njimi tudi ena največjih – naložba greenfield v kampe v zadnjih desetih letih, in sicer Aminessov Avalona Camping Resort, ki bo prve goste sprejel po vrhuncu sezone avgusta. Ta kamp na otoku Pag bo prvi tovrstni objekt s petimi zvezdicami na otoku in hkrati prvi na Hrvaškem, ki bo gostom ponujal zasebne bazene.

Kamp Straško Foto: Studio Saršon

V zadrski regiji pa je eden najbolj nagrajenih kampov na Hrvaškem, Zaton Holiday Resort, pripravil dvonadstropni kompleks, velik štiri tisoč kvadratnih metrov, ki bo postal novo središče vodne zabave. Nekaj novosti pa je tudi v istrskih kampih, ki ustvarijo 50 odstotkov vseh prenočitev v državi. V kampu Arena Stoja v Pulju je zaključena celovita investicija v namestitvene kapacitete, nove prostorne mobilne hišice, novo restavracijo in bar, recepcijo in hortikulturno ureditev kampa ter pasji park.

Arena Group je nadaljevala vlaganje v glamping Areno One 99, kjer so postavili nov luksuzni glamping šotor z masažnimi kadmi. Novost iz segmenta glampinga v Istri je na novo odprti družinski objekt Floria Glamping Garden, nedaleč od Labina. Rovinjska Maistra je z vlaganji dvignila kakovost svojih kampov Valkanela in Amarin, zaradi večjih vlaganj pa sta celo dva njihova kampa, Polari in Porto Sole, dvignila kategorizacijo s treh na štiri zvezdice.

Santa Marina Boutique camping, Kamp Lighthouse, Savudrija, Kamp Šimuni, Pag, Kamp Zaton, Kamp Ujča, Senj, Kamp Nudist, Hvar, Kamp Amarin Rovinj, Istra Premium Camping Resort, Camping Ugljan, Camping Plitvice

Z visoko kakovostjo ponudbe se lahko pohvali tudi Valamarjev kamp Istra Premium Camping Resort, ki od letos ponuja ekskluzivni Sunset Garden Premium Village z 18 vilami z zasebnim bazenom in vključenim polpenzionom. Prav tako so omembe vredni tudi kampi Bijela Uvala, Park Umag in poreška Plava laguna, ki so investirali v namestitvene kapacitete, kot so luksuzni kampi z lastno prho, žarom in pergolo.





Foto: HTZ Hrvaški sektor kampinga z 833 kampi s kapaciteto več kot 255 tisoč gostov, ki predstavljajo kar 24 odstotkov vseh prenočitev turistov na Hrvaškem, je v tej sezoni dosegel odlične rezultate. Od začetka leta do konca junija je število prenočitev v kampih naraslo za sedem odstotkov v primerjavi s primerljivim obdobjem preteklega leta oziroma celo za 22 odstotkov v primerjavi z letom 2019. V obdobju do konca junija je bilo največ gostov iz Nemčije, in sicer z 2,25 milijona prenočitvami in kar šestodstotno rastjo glede na prejšnje leto. Sledijo gostje iz Slovenije s štiriodstotno rastjo, iz Avstrije s šestodstotno rastjo, iz Poljske s 25-odstotno rastjo in gostje iz Nizozemske s 13-odstotno rastjo v primerjavi z enakim obdobjem lani.

