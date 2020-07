Hoteli LifeClass prenovili plažo Meduza v Portorožu

Oglasno sporočilo

Plaža Meduza v središču Portoroža se razprostira na površini skoraj 10.000 kvadratnih metrov in velja za eno najbolj zelenih plaž pri nas. Gre za obalni pas pred hoteli Riviera, Slovenija in Grand Hotel Portorož, s katerim upravljajo Hoteli LifeClass Portorož, letos pa so poskrbeli za korenito prenovo. O lepotah plaže Meduza so se lahko prepričali številni gledalci oddaje Dobro jutro , saj je ekipa RTV Slovenija zadnji dve oddaji posnela prav na njenem pomolu.

Zasebnost po naročilu

Poleg dveh pomolov z romantičnimi belimi zavesami, plapolajočimi v vetru, ki si ju lahko najamete za brezskrbno poležavanje nad morsko gladino, so v Hotelih LifeClass letos postavili še nove plažne paviljone, s katerimi omogočajo zasebnost in spodbujajo varno medosebno razdaljo tudi na oddihu. Za doplačilo si lahko, na primer, najamete paviljonček v naravni senci borovcev, ki vas bo zaščitil pred vročim soncem in zagotavljal dodatno udobje. Na voljo imajo tudi pestro ponudbo orientalskih masaž, ki si jih lahko privoščite kar na plaži.

Pri prenovi so ohranili naravno senco

Redno vzdrževanje plaže, obplažnih površin, varovanje okolja in vsakoletno čiščenje morskega dna s pomočjo potapljačev Nemo Divers so dolgoletna zaveza družbe Istrabenz Turizem, d. d., lokalni skupnosti. Projekt letošnje obnove petzvezdične plaže Meduza je zajemal postavitev osmih aluminijastih paviljonov za pare, petih velikih paviljonov za družine, na novo položeno zimzeleno travno rušo, ureditev novega namakalnega sistema (nadzemno in podzemno), zasaditev dodatnih dišavnic in okrasnega rastlinja, gradnjo nove kamnite ograje in šestih elegantnih prh na prostem ter postavitev lične kamnite ograje.

Pester animacijski program in kulinarika

Goste na plažo Meduza, poleg lepega ambienta, privablja pester animacijski program. Brezplačne delavnice v senci Mini Kluba so dobrodošla popestritev na oddihu z otroki, ob večerih pa lahko zaplešete ob glasbi v živo. Ponudbo dopolnjujejo še kulinarične specialitete, jedi z žara, domače testenine in osvežilni koktajli, s katerimi vam postrežejo v Restavraciji Meduza. Oddih v Portorožu je vsekakor dobra izbira, izkoristite lahko tudi turistične vavčerje.

