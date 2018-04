Grški otok, na katerega bomo lahko leteli iz Maribora

Čeprav je peti največji grški otok, je Hios med turistično manj razvpitimi. A to ne pomeni, da obiskovalcem nima česa ponuditi. Prav nasprotno.

Foto: Thinkstock

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Junija in julija bo mariborsko letališče s čarterskimi poleti povezano z grškim otokom Hios - otokom, ki ga v očeh turistov večinoma zasenčijo veliko bolj znani Santorini, Krf, Zakintos in Kreta, pa tudi njegovi najbližji sosedje Lezbos, Ikaria in Samos.

Hios, otok v Egejskem morju, je od celinske Grčije oddaljen veliko bolj kot od Turčije - od turške obale ga loči le sedem kilometrov. Danes je morda med manj znanimi grškimi otoki, še zdaleč pa ni nepomemben. Ne nazadnje nosi vzdevek "otok mastike", aromatične smole, ki jo izloča drevo z istim imenom.

Drevesa, s katerih pridobivajo aromatično smolo. Foto: Thinkstock

Mastiko tradicionalno pridobivajo na jugu otoka, Hios po njej slovi že od antičnih časov, uporabna pa je na več načinov. V surovi, strjeni obliki jo je mogoče žvečiti kot žvečilni gumi, ob osvežitvi daha pa naj bi pripomogla k beljenju zob ter preprečevanju obolenj zob in dlesni. V kulinariki jo uporabljajo kot aromo v sladicah ter za aromatično žganje, ki ob ouzu velja za grško nacionalno pijačo.

Prav tako je v antiki Hios slovel po svojem vinu, slavili (in zagotovo tudi pili) so ga starogrški misleci, kot je bil Plutarh, v starem Rimu so ga predpisovali v zdravstvene namene. Dandanes je vino s Hiosa nekoliko v senci mastike, a se v zadnjih nekaj letih pojavljajo nove vinske kleti, ki ga nameravajo spet umestiti na vinski zemljevid.

Hios velja za vetroven otok, zato tam tudi v najbolj žgočem poletju ni nevzdržno vroče. Foto: Thinkstock

Hios velja za otok za družinske počitnice. Tam zagotovo ne boste našli divjega nočnega življenja, zato pa lahko postreže z obiljem plaž, ki nikoli niso prenapolnjene, predvsem pa so dovolj različne med sabo, da vsak najde svojo.

Med najbolj znanimi je črna vulkanska plaža Mavra Volia na jugu otoka, ljubitelje belih prodnikov in turkizno modrega morja navduši Elida na vzhodni obali, družine z majhnimi otroki pa običajno izberejo petkilometrsko peščeno plažo pri mestu Karfas, najbolj priljubljenem letovišču na Hiosu.

Vulkanska plaža Mavra Volia je ena najbolj znanih plaž na Hiosu. Foto: Thinkstock

Otok v obliki ledvice, ki v dolžino od severa do juga meri okoli 50, v širino pa največ 29 kilometrov, pa ni zanimiv le na obali, temveč tudi v notranjosti. Skriva namreč vrsto srednjeveških vasic, največja in najbolj znana med njimi je Pyrgi, ki slovi po zgradbah, poslikanih z značilnimi geometrijskimi vzorci. V notranjosti otoka stoji tudi Nea Moni, samostan iz 11. stoletja, ki je vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine.

Poslikane stavbe v vasi Pyrgi Foto: Thinkstock

Prebivalci Hiosa trdijo, da se je prav na njihovem otoku rodil znameniti starogrški pesnik Homer (pri tem niso edini), gotovo pa je, da se je tam rodil sloviti skladatelj Mikis Theodorakis, med drugim avtor glasbe v filmu Grk Zorba - tudi skladbe, na katero prav vsakdo pomisli ob omembi Grčije.