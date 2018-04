Mariborsko letališče bo poleti povezano z grškim otokom Hios

Mariborsko letališče, ki je trenutno z edino redno linijo prek letalske družbe VLM Airlines povezano z Münchnom in Antwerpnom, bo poleti po letu dni premora znova deležno tudi čarterskih poletov. Kot so sporočili iz pomurske turistične agencije Intelekta, bodo med 5. junijem in 24. julijem uvedli tedenske polete na grški otok Hios.

Foto: STA

Za ponovno uvedbo čarterskih poletov, ki so jih iz Maribora v preteklosti že večkrat izvajali, so se po besedah direktorja agencije Borisa Farkaša odločili zaradi velikega povpraševanja po omenjenem grškem otoku, ob tem pa bo na mariborskem letališču za vse njihove potnike na voljo brezplačno parkiranje.

Intelekta je že dolga leta partner mariborskega letališča. Najprej je med letoma 1992 in 1995 letela z Adrio Airways na romunsko črnomorsko obalo, pozneje pa z različnimi letalskimi prevozniki na Malto, v Tunizijo in Grčijo, nazadnje predlani z Aegean Airom na Kreto.

Nova povezava tudi z Antwerpom v Belgiji

Mariborsko letališče bo do 16. aprila še vedno vsak delovni dan povezano z bavarsko prestolnico in Antwerpnom v Belgiji, a so se v belgijsko-slovenski letalski družbi VLM Airlines, ki ima prek SHS Aviation iste lastnike kot Aerodrom Maribor, že odločili število poletov zmanjšati na dvakrat tedensko.

Od sredine aprila bo z mariborskega letališča v München do konca poletne sezone mogoče leteti le še ob sredah in petkih. Vozni red ostaja nespremenjen, tako da letalo iz Münchna prileti ob 10.25, na Bavarsko pa iz Maribora odpotuje ob 11.30. V letalski družbi podatkov o številu potnikov ne izdajajo, a so letala večinoma letela slabo zasedena, dvakrat so morali polet tudi odpovedati.